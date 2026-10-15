De ce se umple abdomenul cu lichid și care pot fi complicațiile

Ascita reprezintă acumularea excesivă de lichid în abdomen, mai exact în cavitatea peritoneală. În cele mai multe cazuri, ascita este cauzată de ciroza hepatică. În afara disconfortului, pot să apară și unele complicaţii, de aceea este nevoie de tratament și monitorizare.

Aproximativ jumătate dintre pacienții cu ciroză hepatică vor dezvolta ascită la un moment dat. Foto: Shutterstock

Peritoneul, membrana în formă de sac care înconjoară organele interne abdominale, este format din 2 straturi, unul care căptuşeşte peretele abdomenului, iar celălalt care acoperă organele. Aceste straturi produc o cantitate mică de lichid (în jur de 20 ml sau mai puţin). Acumularea de lichid în exces între aceste straturi duce la creşterea în dimensiuni a abdomenului. Au un risc mai mare de a dezvolta ascită persoanele cu boli hepatice cronice, hepatite virale sau afecţiuni genetice precum hemocromatoza şi boala Wilson.

Pot să apară și edeme

În afara acumulării de lichid în abdomen, care determină şi creşterea în greutate, ascita poate fi însoţită şi de apariţia de umflături la nivelul gleznelor (edeme).

Mai pot să apară şi: respiraţia scurtă, probleme de mişcare sau de a sta aşezat, tulburări digestive (balonare, dureri abdominale, indigestie, constipaţie), dureri de spate şi oboseală.

Efect al cirozei hepatice

În 80% din situaţii, ascita este o complicaţie a cirozei hepatice, cauzată cel mai adesea de abuzul de alcool și infecția cu un virus hepatitic (B sau C).

În ciroză, apare cicatrizarea ţesutului ficatului, ceea ce perturbă fluxul sangvin şi creşte presiunea în vena portă, care transportă sângele bogat în nutrienţi din tractul gastrointestinal la ficat, pentru procesare şi detoxifiere. Când tensiunea din această venă este ridicată (hipertensiune portală), funcția renală este afectată și atât retenția de sodiu, cât și cea de apă cresc, iar excesul de lichid începe să se acumuleze în cavitatea abdominală.

Alte cauze posibile

Ascita mai poate să apară şi în pancreatită, retenţie de apă, insuficienţă cardiacă, insuficienţă renală, peritonită microbiană, tuberculoză. Ascita poate să apară şi în stadiile avansate ale unor tipuri de cancer, precum cel ovarian, de sân, pancreatic, colorectal sau hepatic.

Ce complicaţii pot să apară

Acumularea de lichid poate cauza disconfort, balonare, dificultăţi de respiraţie şi apariţia herniei abdominale. O altă complicaţie majoră este peritonita bacteriană, ceea ce cauzează febră, dureri abdominale şi confuzie. În acest caz, este nevoie de tratament antibiotic. Ascita severă poate afecta şi rinichii, cu risc de insuficienţă renală.

Se depistează prin ecografie

Pentru diagnosticarea ascitei, medicul recomandă analize de sânge pentru a verifica funcţia rinichilor şi a ficatului şi eventuala prezenţă a infecţiei. Diagnosticul este confirmat prin explorări imagistice, precum ecografia abdominală, tomografia computerizată sau RMN, care oferă detalii despre acumularea de lichid şi despre dimensiunea şi structura ficatului.

Necesară pentru diagnostic este paracenteza, un test care implică introducerea unui ac în abdomen, pentru a preleva lichid pentru analiză.

Ce implică tratamentul

Ascita necesită un regim care vizează reducerea aportului de sodiu (sare), precum şi tratament cu diuretice, pentru eliminarea excesului de lichid. Medicul poate recomanda şi drenarea lichidului din abdomen (prin paracenteză).

În insuficienţa hepatică, este nevoie de transplant hepatic.