Antioxidanţii şi fibrele din fructe pot ajuta la prevenirea unor tipuri de cancer, arată numeroase studii.

Fructele sunt bogate în compuși naturali care protejează organismul împotriva dezvoltării cancerului. Fitonutrienții, antioxidanții și fibrele pe care le conțin ajută la neutralizarea radicalilor liberi, molecule instabile care pot deteriora ADN-ul și pot provoca mutații.

Consumul regulat de fructe cu proprietăți anticancerigene poate contribui la reglarea inflamației, la întărirea sistemului imunitar și la crearea unui mediu intern mai puțin propice dezvoltării tumorilor.

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De asemenea, acestea joacă un rol indirect: o dietă bogată în fructe înlocuiește, de obicei, gustările procesate, reducând astfel aportul de zahăr și grăsimi nesănătoase. Toate acestea fac din fructe o modalitate accesibilă și delicioasă de a avea grijă de propria sănătate.

Afinele

Numeroase studii arată că afinele se numără printre fructele cu importante proprietăţi anticancerigene. Antocienii, pigmenţii care protejează celulele împotriva stresului oxidativ, încetinesc degradarea provocată de radicalii liberi și pot contribui la prevenirea mutațiilor ADN care ar putea duce la apariția cancerului. Proprietățile lor antiinflamatoare consolidează suplimentar mecanismele de apărare ale organismului, transformându-le într-un scut mic, dar puternic, împotriva afectării celulare.

Afinele sunt şi bogate în fibre, care susţin echilibrul florei intestinale, cu efecte protectoare contra cancerului colorectal.

Merele

Se spune că ţin doctorul departe, iar studiile confirmă efectele lor protectoare faţă de boli, printre acestea şi cancerul. Merele conțin quercetină, catechine și fibre, care susțin echilibrul sistemului imunitar și procesele de detoxifiere. Quercetina, unul dintre cei mai abundenți polifenoli din mere, a atras atenția specialiştilor pentru rolul său protector contra celulelor canceroase.

Coaja lor este deosebit de bogată în polifenoli, compuși capabili să inhibe dezvoltarea celulelor maligne și să stimuleze mecanismele naturale de regenerare ale organismului. Cojile de mere sunt bogate în triterpenoide, compuși despre care s-a demonstrat că încetinesc creșterea tumorii în studiile pe animale și declanșează moartea celulară în cancerul de sân triplu negativ.

Strugurii

Resveratrolul, un antioxidant prezent în coaja strugurilor roșii, s-a dovedit promițător ca instrument în lupta împotriva cancerului. Unii oameni de știință consideră că acesta ar putea deveni parte a terapiei oncologice în viitor. Pe lângă resveratrol, strugurii și semințele de struguri conțin și alţi nutrienți, care au proprietăți antioxidante și potențial anticancerigene: flavonoli, acizi fenolici, antocieni (în strugurii roșii și mov), proantocianidine și catechine.

Citricele

Portocalele, grepfrutul, lămâile, mandarinele şi clementinele se numără printre cele mai bune fructe cu proprietăți anticancerigene, datorită conținutului ridicat de vitamina C și de flavonoide, precum hesperidina. Acești compuși susțin formarea colagenului, contribuie la eliminarea substanțelor cancerigene și reglează inflamația. Studiile au asociat consumul regulat de citrice cu un risc mai scăzut de apariție a cancerelor digestive și respiratorii.

Rodiile

Cercetările au demonstrat că anumiți compuși din rodie au proprietăți anticancerigene. Studiile efectuate pe animale au indicat, de asemenea, că rodia contribuie la încetinirea creșterii tumorale în stadiile incipiente ale cancerului hepatic. Conform unor cercetări mai vechi, extractul de rodie ar putea fi benefic în caz de cancer de prostată. S-a observat că rodia poate încetini creșterea și răspândirea tumorilor și poate reduce inflamația, deși sunt necesare studii suplimentare pentru a aprofunda aceste beneficii.

Avocado

Fruct bogat în grăsimi sănătoase și fibre, avocadoul reprezintă o sursă excelentă de hrană pentru bacteriile intestinale și ajută la reducerea inflamației din tractul digestiv. Un studiu de amploare a arătat că bărbații care au consumt săptămânal avocado au avut un risc cu 15% mai mic de a dezvolta cancer de prostată.

Kiwi

Două fructe de kiwi asigură mai mult decât necesarul zilnic de vitamina C, un antioxidant despre care se crede că protejează mucoasa gastrointestinală împotriva stresului oxidativ. De asemenea, acest fruct contribuie la limitarea formării agenților cancerigeni, precum nitrozaminele.