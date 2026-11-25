Bianca Drăgușanu a pus pe jar internetul, după ce a fost cerută în căsătorie în Dubai. Vedeta a publicat o serie de fotografii dintr-un restaurant de lux din Emiratele Arabe, iar printre acestea se afla o poză în care un domn s-a pus în genunchi în fața ei.

Bianca Drăgușanu, cerere în căsătorie într-un restaurant de lux din Dubai. Foto: Instagram

Vedete nu are cum să treacă neobservată, indiferent de locația în care s-ar afla. Aceasta a împărtășit cu fanii ei faptul că un străin s-a pus în genunchi și a cerut-o de soție.

Bianca Drăgușanu, cerută în căsătorie în Dubai

Frumoasa șatenă a fost luată prin surprindere în timp ce se afla într-un restaurant de lux din Dubai. Pentru această seară specială, ea a ales o rochie lungă cu decolteu în „V”, ce i-a pus formele în valoare. Ținuta a fost accesorizată cu o geantă scumpă și o pereche de sandale cu toc.

Chiar pe terasa localului, aceasta a fost cerută în căsătorie de către un bărbat. Aceasta nu s-a arătat deranjată e acest gest, ci dimpotrivă. A pozat, amuzată și a încărcat fotografie pe rețelele de socializare.

„Doar o zi de miercuri obișnuită în Dubai. Am ieșit în oraș la cină și a fost cerută în căsătorie de un străin. Ghici dacă am spus da sau nu!”, a scris Bianca Drăgușanu pe Instagram.

Bianca Drăgușanu, cerută în căsătorie în Dubai. Foto: Instagram

Vedeta și-a luat amendă în Dubai

Bianca Drăgușanu nu a scăpat de probleme. Aceasta s-a confruntat cu o problemă după ce a făcut o postare de la piscina unui hotel. În filmarea postată apăreau, fără intenția ei, și un cuplu.

Bărbatul ar fi acționat-o în instanță, astfel că a trebuit să achite o amendă de 5.000 de dirhami, echivalentul a aproximativ 1.000 de euro. Problema a descoperit-o când a mers la bancă pentru a-și deschide un cont.

”În luna iunie, am fost în Dubai, pentru a-mi deschide cont! La piscină, era un domn mai în vârstă însoțit de o domnișoară, care s-a dovedit a fi româncă, iar eu am făcut o filmare la piscina hotelului, fără intenția de a-i filma! După 5 ore am șters postarea! A doua zi m-a sunat un avocat, care s-a prezentat a fi avocatul domnului! Mi-a vorbit foarte agresiv, să șterg postarea, pe care o ștersem deja.

În acest moment nu am nicio interdicție de a părăsi Dubaiul! Trebuie să plătesc o amendă în jur de 5000 dirhami (1000 euro)! Din acest lucru am învățat că Dubaiul mi se potrivește perfect, aici nu exista hate și nici nu poți filma pe nimeni fără acordul lui! Momentan îmi construiesc cea mai frumoasă viață aici și o să mă mut. Sunt în cel mai frumos loc din lume, cu această ocazie m-am convins încă o dată că aici e locul meu”, a declarat Bianca Drăgușanu pentru spynews.ro.