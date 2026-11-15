Regretele Biancăi Drăgușanu după relația cu Gabi Bădălău. Ce nu ar mai accepta niciodată de la un bărbat

Bianca Drăgușanu traversează o perioadă de profundă maturizare și sinceritate față de sine, ajungând să privească dintr-o perspectivă complet diferită iubirea și compromisurile pe care le-a făcut de-a lungul vieții.

Ce a ajuns să accepte Bianca Drăgușanu în relațiile amoroase Foto: Arhivă

După o nouă despărțire intens mediatizată, de această dată de Gabi Bădălău, vedeta a făcut o retrospectivă asumată asupra trecutului ei sentimental și a recunoscut fără ocolișuri că a greșit atunci când a crezut că sacrificiile personale îi vor aduce mai multă afecțiune din partea partenerilor.

Acum, la 44 de ani, Bianca spune răspicat că nu mai este dispusă să accepte nicio situație care o îndepărtează de propria persoană.

Bianca Drăgușanu regretă că a făcut compromisuri în relații

De-a lungul anilor, viața amoroasă a Biancăi Drăgușanu a fost permanent în lumina reflectoarelor, iar printre bărbații celebri alături de care a format un cuplu s-au numărat Cătălin Botezatu, Adrian Cristea, Victor Slav și, mai recent, Gabi Bădălău, fostul soț al Claudiei Pătrășcanu. Privind în urmă la toate aceste experiențe, vedeta a mărturisit că sunt multe lucruri pe care astăzi nu le-ar mai repeta, deoarece a înțeles că iubirea autentică nu se câștigă prin renunțări dureroase.

Invitată în podcastul Roxanei Ciuhulescu, Bianca Drăgușanu și-a deschis sufletul și le-a transmis femeilor un avertisment ferm, bazat pe propriile lecții de viață:

„Mă mir de mine de ce am fost în stare să fac. Am făcut niște compromisuri la un moment dat în viața mea, în care am zis că, dacă dau mai mult, e posibil să mă iubească și mai mult. Când dai mai mult, se pare că primești mai puțin. Nu faceți compromisuri pentru nimeni, nimic. Dacă bărbatul de lângă tine te iubește, nu îți va cere în viața ta să faci un lucru pe care nu simți să-l faci”, a declarat Bianca Drăgușanu în podcastul Roxanei Ciuhulescu.

Ce spune după despărțirea de Gabi Bădălău și ce își dorește acum la 44 de ani

Declarațiile tranșante vin la scurt timp după separarea de Gabi Bădălău, bărbatul cu care a avut o relație intens comentată în ultimii ani. Ajunsă la vârsta de 44 de ani, Bianca Drăgușanu afirmă că se află într-un punct al vieții în care vede lucrurile cu mult mai multă claritate și știe exact ce își dorește de la un partener, dar mai ales ce nu mai tolerează sub nicio formă.

Pentru vedetă, timpul a devenit mult prea prețios pentru a mai fi irosit în relații care nu duc nicăieri sau în compromisuri care îi aduc mai multă frustrare decât liniște sufletească, punând de acum înainte pe primul loc echilibrul și respectul față de ea însăși.

„Sunt în punctul în care eu nu mai am răbdare sau nu pot să îmi irosesc timpul pe chestii inutile, imature. Practic, în loc să construim ceva împreună, mă lași să construiesc singură și, după ce am construit, tu vii și îmi dărâmi. Pentru mine, lucrurile acestea sunt grave. Nu am niciun motiv să suport”, a mai declarat Bianca Drăgușanu.