Bianca Drăgușanu, primele imagini la 5 luni după operația la urechi. Cum arată vedeta acum

Bianca Drăgușanu a ajuns din nou pe mâinile medicului estetician în urmă cu aproximativ cinci luni, când a decis să facă o intervenție pe care și-o dorea de mult timp: otoplastia. Procedura presupune modificarea formei și poziției urechilor, iar acum vedeta le-a arătat urmăritorilor rezultatul operației și a dezvăluit cum se simte după această schimbare.

Bianca Drăgușanu. Foto: Instagram

Cunoscută pentru deschiderea cu care vorbește despre intervențiile estetice la care apelează, Bianca Drăgușanu nu a ascuns niciodată faptul că este pasionată de acest domeniu. De-a lungul timpului, vedeta a discutat în repetate rânduri despre procedurile pe care și le-a făcut, dar și despre transformările pe care și le dorește.

Bianca Drăgușanu, încântată de rezultatul operației la urechi

Recent, vedeta a publicat pe rețelele de socializare o fotografie în care își expune rezultatul intervenției realizate în urmă cu cinci luni. Bianca Drăgușanu a mărturisit că este mulțumită de noul aspect al urechilor sale și că, în sfârșit, se simte bine cu această schimbare.

„Și da, acum îmi plac urechile mele. Pentru cei care au omis acest detaliu, am făcut otoplastie acum cinci luni.”

Bianca Drăgușanu. Foto: Instagram

Cum s-a simțit Bianca Drăgușanu imediat după intervenție

La scurt timp după operație, Bianca Drăgușanu s-a afișat pe internet cu un pansament în zona capului și a explicat motivul pentru care arăta astfel. Vedeta le-a povestit fanilor că intervenția avusese loc cu doar câteva zile înainte și că revenise la medic pentru schimbarea pansamentului.

Deși știa că recuperarea presupune câteva zile mai dificile, aceasta s-a declarat optimistă și a spus că lucrurile evoluau bine.

„În cazul în care vă întrebați ce fac eu duminică, iată că am venit să îmi schimb pansamentul, pentru că vineri mi-am făcut otoplastia despre care v-am tot vorbit. Am făcut-o și pe asta! Am avut două zile în care mi s-a spus că nu am să pot dormi, dar de astăzi se pare că lucrurile încep să se prezinte foarte bine”, a declarat Bianca Drăgușanu, pe rețelele de socializare.

Ce alte intervenții estetice își mai dorea Bianca Drăgușanu

Otoplastia nu era singura procedură despre care vedeta vorbea la momentul respectiv. Bianca Drăgușanu dezvăluise că avea în plan și alte intervenții, printre care un lifting endoscopic, dar și o operație de micșorare a sânilor.

Vedeta a explicat că se documentează atent înainte de fiecare procedură și că pasiunea pentru domeniul estetic este una personală, fără să îndemne alte persoane să îi urmeze exemplul.

„Următoarea intervenție va fi un lifting endoscopic, care presupune și ridicarea mușchilor, adică mușchii feței în sus (…) Eu nu spun nimănui să facă ca mine, eu sunt pasionată de acest domeniu, să îmi fac chestii, mă documentez foarte mult înainte (…) Va fi un lifting endoscopic, cu cicatrici invizibile pentru că se face undeva în păr, cu care voi ridica și mușchii (…) La sfârșitul lunii octombrie, voi face o micșorare de sâni”, a declarat Bianca Drăgușanu.