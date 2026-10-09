Bianca Drăgușanu a pierdut procesul cu Claudia Pătrășcanu! Ce o obligă judecătorii să facă

Pare că războiul continuă între Bianca Drăgușanu și Claudia Pătrășcanu. Artista a reușit să obțină o victorie în instanță, iar magistrații i-au făcut un cadou chiar de ziua ei de naștere. Ce obligații are acum Bianca Drăgușanu.

Bianca Drăgușanu pierde în instanță în fața Claudiei Pătrășcanu. Foto: Instagram

Bianca Drăgușanu a pierdut în fața Claudiei Pătrășcanu. Scandalul dintre cele două foste partenere ale lui Gabi Bădălău, legat de copii, continuă în instanță, însă magistrații au venit cu o decizie neașteptată pe 6 octombrie.

Bianca Drăgușanu a pierdut în fața Claudiei Pătrășcanu

Scandalul între Bianca Drăgușanu și Claudia Pătrășcanu durează de vreo câțiva ani și pare că nu se mai termină. Artista a cerut ca pozele postate de Bianca Drăgușanu cu băieții ei să fie șterse de pe rețelele de socializare ale vedetei, pe motiv că expunerea le-ar face rău acestora.

Judecătorii de la Tribunalul București i-au făcut Claudiei Pătrășcanu o surpriză chiar de ziua ei de naștere și au decis să îi admită în parte cererea. Astfel, Bianca Drăgușanu este acum obligată să șteargă de pe toate conturile ei de socializare orice poză sau videoclip în care apar copiii minori ai Claudiei, așa cum cântăreața și-a dorit în tot acest timp.

Câți bani trebuie să-i dea Bianca Drăgușanu artistei

Asta nu este tot. Bianca Drăgușanu este acum și bună de plată. Pe lângă că trebuie să elimine tot acel conținut media, ea trebuie să-i plătească Claudiei Pătrășcanu și suma de 2.000 de lei. Aceasta reprezintă cheltuielile de judecată pentru onorariul avocatului. Pe lângă acești bani, trebuie să mai scoată încă 20 de lei, adică taxa de timbru.

„Admite, în parte, cererea, astfel cum a fost formulată. Obligă pârâta să şteargă toate pozele/videoclipurile postate pe toate conturile sale de socializare, cu copii minori ai reclamantei. Respinge, în rest, cererea, ca neîntemeiată. Obligă pârâta la cheltuieli de judecată parţiale faţă de reclamantă, 2.000 lei, onorariu avocat şi 20 lei, taxă de timbru”, se arată în decizia instanței.

De menționat este că decizia nu este definitivă și ne așteptăm ca lucrurile să nu rămână așa. Bianca Drăgușanu are la dispoziție 30 de zile să facă apel.

Clăudia Pătrășcanu se luptă în instanță și cu fostul soț, Gabi Bădălău

Procesele se țin lanț de Claudia Pătrășcanu. La câțiva ani de la divorț, Gabi Bădălău și-a dat în judecată fosta soție, iar acesta luptă ca cei doi băieți să-și mute domiciliul. După divorț, instanța a hotărât ca minorii să locuiască alături de mama lor, la Constanța.

Tatăl are un program de vizită care include weekendurile, vacanțele, sărbătorile legale și zilele de naștere. Pe 25 septembrie 2026, însă, Gabi Bădălău a deschis un nou dosar, având ca obiect „modificare măsuri privind copilul”. Potrivit informațiilor publicate de Spynews, omul de afaceri își dorește ca băieții să se mute la el, în București.

Între cei doi au mai existat și alte conflicte legate de copii. În trecut, Claudia Pătrășcanu l-a dat în judecată pe fostul soț pentru că nu ar fi achitat pensia alimentară stabilită de instanță. Artista a câștigat procesul, iar Gabi Bădălău a fost obligat să plătească inclusiv restanțele acumulate.