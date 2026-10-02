Gabi Bădălău o dă din nou în judecată pe Claudia Pătrășcanu. Ce vrea să schimbe în privința celor doi copii

Un nou conflict juridic între Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău! La câțiva ani de la divorț, omul de afaceri a deschis un alt proces împotriva fostei soții. De această dată, miza o reprezintă domiciliul celor doi băieți, pe care tatăl și-ar dori să îi aibă alături de el, în București.

Claudia Pătrașcanu, dată în judecată de Gabi Bădălău Foto: arhiva Click!

Deși au divorțat în urmă cu mai mulți ani, Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău continuă să aibă neînțelegeri care ajung în instanță. De această dată, omul de afaceri a deschis un nou proces împotriva fostei soții, prin care solicită modificarea măsurilor stabilite în privința celor doi băieți pe care îi au împreună.

După divorț, instanța a hotărât ca minorii să locuiască alături de mama lor, la Constanța. Tatăl are un program de vizită care include weekendurile, vacanțele, sărbătorile legale și zilele de naștere. Pe 25 septembrie 2026, însă, Gabi Bădălău a deschis un nou dosar, având ca obiect „modificare măsuri privind copilul”.

Potrivit informațiilor publicate de Spynews, omul de afaceri își dorește ca băieții să se mute la el, în București. Demersul ar fi pornit după ce fiul cel mic i-ar fi spus că vrea să urmeze cursurile unei școli din Capitală. Claudia Pătrășcanu nu este de acord cu această schimbare, astfel că fostul soț a apelat la instanță.

Ce alte procese au avut cei doi foști soți

Gabi Bădălău a solicitat printr-o ordonanță președințială ca fiul lor să locuiască în casa sa din București. Instanța urmează să analizeze cererea și să decidă dacă măsurile stabilite anterior vor fi modificate.

Nu este prima dată când cei doi ajung în fața judecătorilor. În trecut, Claudia Pătrășcanu l-a dat în judecată pe fostul soț pentru că nu ar fi achitat pensia alimentară stabilită de instanță. Artista a câștigat procesul, iar Gabi Bădălău a fost obligat să plătească inclusiv restanțele acumulate.

Astfel, deși separarea lor a avut loc cu ani în urmă, disputele privind copiii și obligațiile financiare continuă să îi țină pe cei doi în atenția publicului.