 Gabi Bădălău o dă din nou în judecată pe Claudia Pătrășcanu. Ce vrea să schimbe în privința celor doi copii
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Gabi Bădălău o dă din nou în judecată pe Claudia Pătrășcanu. Ce vrea să schimbe în privința celor doi copii

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Un nou conflict juridic între Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău! La câțiva ani de la divorț, omul de afaceri a deschis un alt proces împotriva fostei soții. De această dată, miza o reprezintă domiciliul celor doi băieți, pe care tatăl și-ar dori să îi aibă alături de el, în București.

Claudia Pătrașcanu, dată în judecată de Gabi Bădălău
Claudia Pătrașcanu, dată în judecată de Gabi Bădălău Foto: arhiva Click!

Deși au divorțat în urmă cu mai mulți ani, Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău continuă să aibă neînțelegeri care ajung în instanță. De această dată, omul de afaceri a deschis un nou proces împotriva fostei soții, prin care solicită modificarea măsurilor stabilite în privința celor doi băieți pe care îi au împreună.

După divorț, instanța a hotărât ca minorii să locuiască alături de mama lor, la Constanța. Tatăl are un program de vizită care include weekendurile, vacanțele, sărbătorile legale și zilele de naștere. Pe 25 septembrie 2026, însă, Gabi Bădălău a deschis un nou dosar, având ca obiect „modificare măsuri privind copilul”.

Potrivit informațiilor publicate de Spynews, omul de afaceri își dorește ca băieții să se mute la el, în București. Demersul ar fi pornit după ce fiul cel mic i-ar fi spus că vrea să urmeze cursurile unei școli din Capitală. Claudia Pătrășcanu nu este de acord cu această schimbare, astfel că fostul soț a apelat la instanță.

Ce alte procese au avut cei doi foști soți

Gabi Bădălău a solicitat printr-o ordonanță președințială ca fiul lor să locuiască în casa sa din București. Instanța urmează să analizeze cererea și să decidă dacă măsurile stabilite anterior vor fi modificate.

Nu este prima dată când cei doi ajung în fața judecătorilor. În trecut, Claudia Pătrășcanu l-a dat în judecată pe fostul soț pentru că nu ar fi achitat pensia alimentară stabilită de instanță. Artista a câștigat procesul, iar Gabi Bădălău a fost obligat să plătească inclusiv restanțele acumulate.

Astfel, deși separarea lor a avut loc cu ani în urmă, disputele privind copiii și obligațiile financiare continuă să îi țină pe cei doi în atenția publicului.

Ghid de cumpărături

horoscop saptamana 30 august 5 septembrie webp
Horoscop 2-8 octombrie. Oportunități profesionale pentru patru zodii, întâlniri neașteptate pentru Raci Horoscop
banner mirabela gradinariu jpg
#Exclusiv Click!
Greșelile vestimentare ale Mirabelei Grădinaru, în America și în Cehia: „Elegantă, dar n-a nimerit mărimea!” Vedete românești
image
Până la ce oră se spune „bună dimineața” și când începem să spunem „bună seara”. Ce recomandă ghidurile de politețe adevarul.ro
image
#Analize Adevărul
Marea recrutare din Sănătate: 6.800 de posturi în spitale, deblocate. Ce locuri de muncă sunt disponibile și unde se fac angajări adevarul.ro

Parteneri

image
Fierbe Hagi! Emanuel Roșu dezvăluie din Polonia trăirile selecționerului României înainte de duelul cu Lewandowski www.fanatik.ro
image
Mamaia pierde nisip, Năvodari câștigă. Cum s-au schimbat plajele în 10 ani de la primele lucrări de înisipare observatornews.ro
image
La 56 de ani, o femeie a lăsat totul în urmă și a cumpărat un castel în Franța. L-a transformat în casa visurilor și o afacere prosperă www.antena3.ro
image
Oana Gheorghiu sare în apărarea lui Bolojan după ce a fost audiat la DNA Iași: „Au încercat să-i inventeze fel și fel de acuzații” www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Cristina Dorobanţu, vedeta Ştirilor Kanal D, s-a căsătorit şi va deveni mămică: „Este ca un vis frumos pentru mine” www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
150 de milioane de euro pentru România. Ion Țiriac a decis și pregătește o surpriză as.ro
image
Testul de 10 lei pe care îl poți face înainte să pornești căldura. Afli imediat pe unde intră frigul în casă playtech.ro
image
Gigi Becali l-a dat afară de la FCSB și l-a umilit public: „Ești un vagabond!” Pus să conducă un Matiz, i-a luat 100.000 de euro lui Becali și acum îl invită „să ia cina în oraș” www.fanatik.ro
image
Ispita Gabriella a rămas ÎNSĂRCINATĂ cu un concurent de la Insula Iubirii: 'Aș fi continuat toată viața alături de el' www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Mama lui Valerie Lungu a dat TOT din casă! Ce s-a întâmplat la Starea Civilă, în ziua în care fata ei s-a căsătorit cu Alex Gîlcă. „Când au urcat pe scările de la Starea Civilă...” Detalii din culise, pe care celebra influenceriță nu a vrut să le facă publice www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Lady cu 27 de amanți! Soțul își ridica prietenul pe umeri ca s-o privească dezbrăcată. Scandalul sexual care a EXPLODAT la tribunal okmagazine.ro
image
Meghan nu se lasă! Ducesa uimește cu bijuterii în valoare de peste 90.000 Euro și o nouă apariție glam okmagazine.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
De ce erau asasinați împărații romani? historia.ro
image
#Istoria Filmului
Legenda lui James Dean: Viața și moartea unui „rebel fără cauză” historia.ro
Mircea Geoană, în mare formă la aniversarea soției! Mihaela Geoană, sărbătorită de întreaga familie la 25 de ani de Fundația Renașterea. Mircea Baniciu a făcut spectacol!
#Exclusiv Click!
VideoMircea Geoană, cum rar îl vezi! A fredonat și s-a distrat pe muzica lui Mircea Baniciu. Dezvăluirea emoționantă făcută de soția sa Vedete românești
Chad Lowe png
Cauza morții fiicei lui Chad Lowe a fost dezvăluită. Fiona avea doar 13 ani Vedete internaționale
model Adriana Lima Profimedia jpg
A ajuns numai piele și os! Fanii își fac griji în privința topmodelului Adriana Lima, care a slăbit foarte mult Vedete internaționale
banner mirabela gradinariu jpg
#Exclusiv Click!
Greșelile vestimentare ale Mirabelei Grădinaru, în America și în Cehia: „Elegantă, dar n-a nimerit mărimea!” Vedete românești
shutterstock 729119485 jpg
Jim Carrey s-a căsătorit la 64 de ani cu o actriță de 32 de ani. Cine este Min Ah, femeia care i-a cucerit inima Vedete internaționale
Halle Berry foto Profimedia jpg
Halle Berry și-a strâns de gât fiul? Actrița a pierdut custodia minorului în urma unui incident violent de zilele trecute Vedete internaționale
bodo de la proconsul webp
Bodo de la Proconsul a slăbit 54 de kilograme. Cum arată la un an de la operația la stomac: „Sunt recunoscător” Vedete românești
alex dima jpeg
Alex Dima, secrete despre rolul de tată și ce înseamnă pentru el „acasă”: „Asta trebuie să facă un părinte“ Vedete românești
image
Moment penibil la petrecerea Antena 1: mesaj vulgar afișat despre Pro TV actualitate.net
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român actualitate.net