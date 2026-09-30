 Sos de merișoare făcut în casă. Rețeta simplă pentru un gust dulce-acrișor perfect
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Ponturi în bucătărieMâncăruri rapideRețete cu legumeGătește sănătosRețete cu carneRețete de regimFelul principalMese festiveDeserturiRețete
scroll right

Sos de merișoare făcut în casă. Rețeta simplă pentru un gust dulce-acrișor perfect

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Sosul de merișoare este aromat și foarte simplu de pregătit. Se potrivește de minune alături de fripturi, brânzeturi sau preparate festive.

sos de merisoare jpg
Foto: Shutterstock

Ingrediente

400 g merișoare

coaja de la o portocală

200 g zahăr

100 ml suc de portocale

100 ml apă

2 crenguțe de rozmarin

Mod de preparare

Speli merișoarele în câteva ape, apoi le lași deoparte să se usuce.

Așezi un vas pe foc, pui fructele, zahărul, coaja și sucul de portocale, amesteci și torni apa. Adaugi crenguțele de rozmarin. Lași la fiert, la foc mic, amestecând constant, până când sosul începe să se îngroașe, apoi îl dai deoparte.

Scoți crenguțele de rozmarin din sos. Îl torni fierbinte în borcan, apoi îl sterilizezi în cuptor 30 de minute, îl lași la răcit și îl depozitezi la rece. Este sosul este ideal pentru fripturi de curcan și de rață.

Ghid de cumpărături

Roxana Nemes png
Roxana Nemeș a publicat primele imagini cu fața gemenilor. Ania si Zain au împlinit un an. Ce au ales de pe tăviță i-a surprins pe toți Vedete românești
valentina si vlad jpg
Ce s-ar fi întâmplat în ziua în care Valentina și iubitul ei au mers la mănăstire. Cu cine ar fi petrecut tânăra ultimele ore ale vieții sale Național
image
Autoritățile elvețiene clarifică situația în cazul lui Vlad Băltățeanu. Suspectul nu s-ar fi predat, ci a fost arestat adevarul.ro
image
Se vinde una dintre cele mai frumoase vile din București, fosta reședință a unui dirijor celebru: cât costă clădirea cu 29 de camere și capelă adevarul.ro

Parteneri

image
Județul din România care finanțează cu o sumă uriașă Campionatul Național de Fotbal al Avocaților. E dezmăț pe bani publici! www.fanatik.ro
image
Atac la bordul unui zbor FlyDubai: pilot înjunghiat, pasagerii s-au luptat cu copilotul ca să evite prăbuşirea observatornews.ro
image
România a avut o insulă pe Dunăre care a dispărut sub ape. Ada Kaleh a fost locuită secole întregi și atrăgea turiști din toată Europa www.antena3.ro
image
Nicușor Dan a anunțat când va desemna un nou premier, după eșecul Siegfried Mureșan www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Cristina Dorobanţu, vedeta Ştirilor Kanal D, s-a căsătorit şi va deveni mămică: „Este ca un vis frumos pentru mine” www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Afacerea de 24 de milioane de euro a lui Gigi Becali, blocată fiindcă România nu are guvern! Cum a votat acesta în Parlament as.ro
image
La ce distanță după indicatorul de localitate poate sta radarul Poliției. Regula din Codul Rutier playtech.ro
image
Cum ajunge echipa lui Curelea la baraj şi scenariul utopic în care se califică direct la Euro! România U21, misiune imposibilă www.fanatik.ro
image
Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu, jignite de producătorii Asia Express. Ce s-a întâmplat la filmări www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Divorțează la 4 luni de la nuntă! E știrea momentului în showbizul românesc! Ea ar fi fost cea care a plecat din căminul conjugal www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Regele Felipe și Regina Letizia ai Spaniei au creat o atmosferă de basm pentru soții Macron. Ce dineu de stat select a fost organizat! okmagazine.ro
image
Tom Cruise e complet vrăjit de Prințesa Kate, i-a căzut cu tronc! Nu doar că a luat-o de mână, dar îl invidiază fățiș pe Prințul William okmagazine.ro
image
#Istoria Filmului
Legenda lui James Dean: Viața și moartea unui „rebel fără cauză” historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Ce rost are, de fapt, sexul? Răspunsuri la o întrebare veche de când lumea historia.ro
salata aperitiv jpg
Cum faci o salată aperitiv delicioasă cu ton, avocado și ouă Mâncăruri rapide
Rețetă pâine foto captură Youtube png
Pâinea cu usturoi la air fryer care a devenit virală. Rețeta simplă, fără frământare, pentru care ai nevoie de doar câteva ingrediente Rețete
fursecuri cu mere si carmel jpg
Fursecurile cu mere și caramel care dispar imediat de pe farfurie Deserturi
supa de pui cu taitei de casa jpg
Rețetă de supă de pui cu tăiței de casă. Simplă, gustoasă și hrănitoare Rețete cu carne
Biscuiți cu mere jpg
Biscuiți fragezi cu mere. Rețeta simplă pentru un desert de sezon Rețete
chec cu prune jpg
Ai prune coapte? Transformă-le într-un chec pufos și delicios Deserturi
rulouri de sunca cu caascaval si bsp jpg
Cum pregătești rulouri de șuncă cu cașcaval și baby spanac Mâncăruri rapide
salata de dovleac jpg
Salată de dovleac, o rețetă aromată, ușoară și plină de savoare Rețete cu legume
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român actualitate.net
image
Cauza morții premature a jurnalistului Patrick André de Hillerin. Avea 52 de ani actualitate.net