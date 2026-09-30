Sos de merișoare făcut în casă. Rețeta simplă pentru un gust dulce-acrișor perfect

Sosul de merișoare este aromat și foarte simplu de pregătit. Se potrivește de minune alături de fripturi, brânzeturi sau preparate festive.

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Ingrediente

400 g merișoare

coaja de la o portocală

200 g zahăr

100 ml suc de portocale

100 ml apă

2 crenguțe de rozmarin

Mod de preparare

Speli merișoarele în câteva ape, apoi le lași deoparte să se usuce.

Așezi un vas pe foc, pui fructele, zahărul, coaja și sucul de portocale, amesteci și torni apa. Adaugi crenguțele de rozmarin. Lași la fiert, la foc mic, amestecând constant, până când sosul începe să se îngroașe, apoi îl dai deoparte.

Scoți crenguțele de rozmarin din sos. Îl torni fierbinte în borcan, apoi îl sterilizezi în cuptor 30 de minute, îl lași la răcit și îl depozitezi la rece. Este sosul este ideal pentru fripturi de curcan și de rață.