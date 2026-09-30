Sos de merișoare făcut în casă. Rețeta simplă pentru un gust dulce-acrișor perfect
Sosul de merișoare este aromat și foarte simplu de pregătit. Se potrivește de minune alături de fripturi, brânzeturi sau preparate festive.
Ingrediente
400 g merișoare
coaja de la o portocală
200 g zahăr
100 ml suc de portocale
100 ml apă
2 crenguțe de rozmarin
Mod de preparare
Speli merișoarele în câteva ape, apoi le lași deoparte să se usuce.
Așezi un vas pe foc, pui fructele, zahărul, coaja și sucul de portocale, amesteci și torni apa. Adaugi crenguțele de rozmarin. Lași la fiert, la foc mic, amestecând constant, până când sosul începe să se îngroașe, apoi îl dai deoparte.
Scoți crenguțele de rozmarin din sos. Îl torni fierbinte în borcan, apoi îl sterilizezi în cuptor 30 de minute, îl lași la răcit și îl depozitezi la rece. Este sosul este ideal pentru fripturi de curcan și de rață.