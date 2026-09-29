Rețetă de supă de pui cu tăiței de casă. Simplă, gustoasă și hrănitoare

Supa de pui cu tăiței de casă este una dintre acele mâncăruri care amintesc de gustul copilăriei. Este perfectă pentru o masă caldă și reconfortantă.

Supa de pui cu tăiței de casă Foto: Shutterstock

Ingrediente

1 pui întreg sau 4 pulpe de pui cu os

2 morcovi

1 bucată mică de țelină rădăcină

1 ceapă

1 păstârnac

200 g tăiței de casă

2 linguri ulei de măsline, opțional

2 foi de dafin

câteva fire de pătrunjel proaspăt

sare

piper măcinat

2,5 litri apă

Mod de preparare

Speli bine carnea, o pui într-o oală mare și adaugi apa rece. Lași să fiarbă la foc potrivit, iar când se formează spumă la suprafață, o îndepărtezi cu o lingură, ca supa să rămână limpede.

Cureți morcovii, ceapa, țelina și păstârnacul, apoi le pui în oală. Morcovii îi poți tăia rondele sau cuburi mai mari, iar țelina o tai în bucăți potrivite. Adaugi foile de dafin, sare și câteva boabe de piper.

Fierbi totul la foc mic, aproximativ 60 de minute, până când carnea devine fragedă și se desprinde ușor de pe os.

Scoți puiul din oală, îl lași câteva minute să se răcorească, apoi desfaci carnea fâșii. Îndepărtezi oasele și pielea, iar carnea fragedă o pui înapoi în supă.

Adaugi tăițeii de casă direct în supă și îi fierbi 6-8 minute. Amesteci ușor, ca să nu se lipească.

Potrivești gustul și presari pătrunjel proaspăt tocat, pentru aromă și culoare.