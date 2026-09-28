 Ai prune coapte? Transformă-le într-un chec pufos și delicios
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Ai prune coapte? Transformă-le într-un chec pufos și delicios

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Checul cu prune este un desert simplu și parfumat, cu miez pufos și fructe dulci-acrișoare care îi dau un plus de savoare. Se prepară ușor și este perfect alături de o cafea sau un ceai, în zilele răcoroase de toamnă.

Chec cu prune
Chec cu prune Foto: Shutterstock

Ingrediente

Pentru aluat

250 g făină

250 g zahăr

5 ouă

5 linguri ulei

2 linguri fistic zdrobit

sare

1 linguriță rasă coajă de portocală

Pentru decor

5-6 prune, spălate și tăiate

½ linguriță scorțișoară

zahăr pudră

Mod de preparare

Amesteci prunele cu scorțișoara și le lași deoparte.

Separi albușurile de gălbenușuri. Bați spumă tare albușurile, adaugi, în ploaie, zahărul și continui să mixezi până se topește, apoi încorporezi praful de sare. Omogenizezi.

Separat, freci bine, până când obții o cremă, gălbenușurile cu uleiul, adăugat în fir subțire.

Amesteci făina cu sarea și încorporezi, pe rând, în albușuri, o lingură de făină, amesteci de sus în jos, una de

gălbenușuri, amesteci și continui tot așa până când termini ingredientele. Adaugi coaja de portocală și fisticul în ploaie și omogenizezi.

Tapetezi o tavă de chec, torni aluatul, îl nivelezi, așezi prunele și o dai la cuptorul încins în prealabil, până trece testul cu scobitoarea.

Servești checul decorat cu zahăr pudră.

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