 Dovlecei murați crocanți, o rețetă simplă pentru cămară
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Dovlecei murați crocanți, o rețetă simplă pentru cămară

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Dovleceii murati se prepară simplu, cu ingrediente care le pun în valoare gustul și păstrează textura plăcută a dovleceilor. Sunt perfecți alături de fripturi, preparate tradiționale sau ca aperitiv.

Dovleceii murati
Dovleceii murati Foto: Shutterstock

Ingrediente

2-3 dovlecei

300 ml apă

1 lingură sare fără iod

100 ml oțet

6-7 căței de usturoi

4 ardei iuți, tăiați

4 linguri hrean ras

12 boabe de piper

Mod de preparare

Speli dovleceii sub jet de apă, le îndepărtezi cotoarele, îi tai pe lung, apoi îi faci feliuțe. Suprapui feliile una peste alta, le rulezi și le aranjezi în borcane, pe care le așezi pe o suprafață de metal. Adaugi usturoiul curățat, hreanul, boabele de piper și feliuțele de ardei iute.

Așezi un vas cu apă pe foc, pui oțetul și sarea, lași câteva clocote, apoi torni saramura peste dovlecei. Închizi borcanele ermetic și le sterilizezi în cuptor cel puțin 20 de minute. Le lași la răcit, apoi le depozitezi în cămară.

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