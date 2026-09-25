2 zodii se întorc la iubiri mai vechi. Astrele avertizează: pot da cu piciorul relațiilor din prezent

Unele povești de iubire se termină, dar nu dispar cu adevărat. Pentru două zodii din horoscopul european, trecutul amoros ar putea reveni în forță în perioada următoare, tocmai atunci când credeau că au lăsat în urmă anumite sentimente. O persoană din trecut poate reapărea în viața lor și le poate răscoli emoții pe care le credeau demult uitate.

Horoscop. Foto: Shutterstock

Gemenii și Fecioarele sunt nativii care s-ar putea trezi în fața unor alegeri sentimentale dificile. Viața le poate pune în cale oameni și situații pe care nu le mai anticipau, iar ceea ce părea definitiv încheiat ar putea primi o nouă șansă. Astfel, pentru Gemeni și Fecioare, perioada următoare poate deveni, astfel, un adevărat test în dragoste. Trecutul bate la ușă, iar ele vor trebui să decidă dacă îi deschid sau aleg să meargă mai departe cu relația pe care o au deja.

Gemeni

Pentru Gemeni, perioada următoare poate aduce revenirea unei persoane cu care au avut o legătură puternică. Relația din trecut a fost una intensă, dar nu lipsită de momente toxice, iar reapariția fostului partener le poate tulbura echilibrul emoțional. Chiar dacă au mers mai departe, Gemenii ar putea descoperi că anumite răni nu s-au închis complet.

Revenirea unei iubiri vechi poate fi, însă, și ocazia de a pune punct definitiv unei povești care le-a rămas în minte. Gemenii ar putea fi nevoiți să privească trecutul cu alți ochi și să decidă dacă mai există ceva de salvat sau dacă este momentul să închidă definitiv acel capitol.

Fecioară

Pentru Fecioare, lucrurile pot deveni și mai complicate. Nativii acestei zodii ar putea fi luați prin surprindere de reapariția unei persoane importante din trecut, poate chiar a primei lor iubiri. Întâlnirea cu aceasta le poate trezi sentimente pe care nu se așteptau să le mai aibă și le poate face să privească diferit relația în care se află în prezent.

Astfel, unele Fecioare ar putea ajunge în fața unei alegeri dificile: să rămână în relația actuală sau să dea o șansă unei iubiri despre care credeau că aparține trecutului. Decizia nu va fi una ușoară, mai ales dacă sentimentele vechi revin mai puternic decât se așteptau.