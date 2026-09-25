Transplantul de păr nu mai este doar pentru bărbați. De ce tot mai multe femei merg în Turcia pentru această procedură?

Aproape un milion de oameni ajung anual la Istanbul nu pentru a se pierde prin labirintul de magazine din Marele Bazar și nici pentru a admira Moscheea Albastră, ci pentru un motiv mult mai pragmatic: un nou început, la nivelul scalpului.

Transplantul de păr nu mai este doar pentru bărbați Foto: Shutterstock

Implantul de păr, un fenomen mai complex

Fenomenul „Hairstanbul” nu mai este demult doar despre bărbați. Tot mai multe femei traversează continente pentru a-și reface linia părului, potrivit Allure.

Eloise Dufka, creatoare de conținut de 25 de ani din New York, este una dintre ele. De patru ani își prinde părul în același coc perfect, de șase ori pe săptămână, un stil care îi accentuează trăsăturile, dar care, în timp, a început să-i afecteze firele din zona frontală.

Fără un diagnostic oficial, tânăra a presupus că se confruntă cu alopecie de tracțiune – o formă de cădere a părului provocată de tensiunea constantă asupra foliculilor. În loc să caute soluții în Statele Unite, a decis să meargă direct la sursă: Turcia.

Pentru Eloise, decizia nu a fost deloc dramatică. „Trăiesc pe principiul: o viață avem”, spune ea. A preferat să rezolve problema rapid, fără să piardă timp testând tratamente care poate nu ar fi funcționat.

În timpul documentării, a descoperit pe TikTok o femeie care povestea despre experiența pozitivă avută la clinica HairNeva din Istanbul – una dintre puținele cu testimoniale numeroase de la paciente. A trimis fotografii, a primit un plan de intervenție și un cost estimat.

Cum a decurs intervenția

Pe 13 noiembrie 2025, Eloise a aterizat la Istanbul, unde a fost preluată de transportul clinicii și dusă la hotelul Marriott din aceeași clădire. A doua zi a urmat consultația: analize, EKG, conturarea noii linii a părului. Apoi, intervenția propriu-zisă. I s-au extras 1.850 de grefe din zona donatoare, într-o procedură care a durat patru ore, urmată de implantarea lor – încă patru-cinci ore. În total, opt-nouă ore în sala de operație, cu o singură pauză.

„Ești întins cu fața în jos, nu dormi”, spune ea, „iar apoi te întorc de pe burtă pe spate și trec direct la implantare”.

A rămas în Istanbul până pe 19 noiembrie, deși spune că ar fi putut zbura acasă chiar a doua zi. Costul final: 2.900 de dolari, redus de la 3.300 datorită unei „promoții de iarnă”. Nu a primit nicio compensație pentru postările ulterioare.

Dr. Crystal Agbuh, dermatolog și director al Ethnic Skin Program la Johns Hopkins, confirmă că alopecia de tracțiune a devenit o problemă tot mai frecventă în rândul femeilor. Cauzele sunt multiple – stres, pandemie, tratamente medicamentoase – dar ea subliniază un factor major: stilurile de coafură care pun presiune pe foliculi.

Femeile, în mod special cele de culoare, sunt afectate în mod disproporționat, din cauza cocurilor strânse, împletiturilor, extensiilor sau coafurilor cu tensiune ridicată. Părul creț este, oricum, mai fragil. Totuși, fenomenul se extinde și la femeile cu păr drept, odată cu popularitatea extensiilor și a coafurilor de tip „sleek”/ „lins”.

Tia, o femeie de 34 de ani din Atlanta, se confrunta cu subțierea părului încă din adolescență. După un tratament, i s-a sugerat că ar putea avea alopecie de tracțiune. Când a cerut o ofertă pentru transplant în SUA, i s-au cerut peste 7.000 de dolari – o sumă imposibilă pentru ea. Așa că a făcut ceea ce fac tot mai mulți: a căutat alternative în Turcia.

Vara trecută, Tia a decis că nu mai poate amâna momentul. „Am văzut rezultatele unei fete online, era două dimineața, și mi-am spus: Știi ceva? O să rezerv acum și o să fac procedura”, povestește ea.

Clinica la care a ajuns este Heva Clinic, care se promovează drept „specialiști în părul afro-texturat” și oferă inclusiv servicii stomatologice. „Heva Clinic era cea pe care o vedeam constant în postările femeilor de culoare, cu rezultate foarte bune”, spune Tia.

A ajuns în Turcia pe 18 septembrie 2025, iar intervenția a avut loc a doua zi. Pe 20 septembrie era deja în avion spre casă. Pachetul complet a costat 2.600 de dolari, la care s-au adăugat 700 de dolari pentru biletele de avion din Atlanta.

Numărul femeilor care fac transplant de păr, în creștere

Datele ISHRS (Societatea Internațională a Intervențiilor de Restaurare a părului) arată că numărul femeilor care fac transplant de păr a crescut cu 16,5% între 2021 și 2024. Iar Turcia nu atrage pacienți prin tehnologii inaccesibile în SUA, ci prin două atuuri clare: prețuri mici și o strategie de promovare impecabilă.

Pachetele „all inclusive” – intervenție, PRP, produse post‑operatorii, transport local și cazare – sunt ușor de înțeles și foarte tentante. Singurele costuri suplimentare sunt mesele și biletele de avion.

Dr. Oma Agbai, dermatolog din California, confirmă că social media a schimbat radical modul în care femeile abordează căderea părului. Tot mai multe paciente cer transplant sau tratamente de restaurare capilară, de la PRP la soluții topice și medicamente. Iar viralitatea clipurilor cu transplanturi contribuie la normalizarea procedurii.

Un alt motiv decisiv este prețul. În SUA, un transplant poate depăși 20.000 de dolari. Femeile intervievate pentru acest material au plătit sub 4.000 de dolari în Turcia. Diferența este posibilă datorită investițiilor masive în turismul medical, costurilor reduse ale forței de muncă și echipamentelor.

Deși internetul creează impresia că femeile pleacă în masă spre Turcia, procentul lor rămâne totuși mic în raport cu întreaga industrie a restaurării capilare. Turismul medical este, însă, în plină expansiune, chiar dacă majoritatea specialiștilor americani nu recomandă călătoriile în străinătate pentru intervenții estetice.