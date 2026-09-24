 Venus retrograd vine cu schimbări majore pentru cei născuți în aceste 3 date. Ce se întâmplă în viața lor
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Venus retrograd vine cu schimbări majore pentru cei născuți în aceste 3 date. Ce se întâmplă în viața lor

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Persoanele născute pe următoarele trei date au parte de schimbări majore în viață, ele fiind mai accentuate pe măsură ce planeta Venus retrogradează. Vor fi drame în relații, schimbări pe plan financiar, dar vor apărea și multe întrebări.

Ce aduce Venus retrograd persoanelor născute pe anumite date.
Ce aduce Venus retrograd persoanelor născute pe anumite date. Foto: magnific.com

Cei care s-au născut pe aceste date vor reevalua toate deciziile și se vor gândi mai bine la toate lucrurile pe care le-au tolerat, dar și la lucrurile cu care s-au mulțumit de-a lungul timpului. Universul le va șopti: „La ce ești dispus să renunți pentru a-ți găsi drumul înapoi către tine însuți?”.

Persoanele născute pe aceste date vor avea parte de schimbări majore

Următoarele date de naștere sunt guvernate de Venus, ceea ce face ca această rotație planetară inversă să fie o perioadă deosebit de sensibilă, care schimbă destinul.

Deși tranzitul este exact între 3 octombrie și 14 noiembrie 2026, mulți încep deja să-i simtă impactul. Este vorba despre cei născuți pe 6, 15 și 24.

Ce se întâmplă cu cei născuți pe 6

Dacă ești născut pe 6 , Venus retrograd îți dă permisiunea să te oprești din a mai face lucruri pe care nu ți le dorești neapărat. De ceva vreme, ai avut relații romantice sau de altă natură care te-au obligat să-ți reduci propriile nevoi. 

Astrologii semnalează că este momentul ideal pentru a renunța la obiceiul de a face pe plac oricui și de a-ți pune propriile limite. De asemenea, este momentul perfect pentru a te gândi dacă eforturile tale au meritat.

Persoanele născute pe 15 își reevaluează prioritățile

Efectele tranzitului retrograd sunt resimțite de cei născuți pe 15 ca o provocare directă asupra alegerilor din trecut. Multe dintre deciziile recente au fost luate din dorința de siguranță sau din conformism, îndepărtându-i de la adevăratele lor aspirații.

Perioada actuală îi îndeamnă să facă o distincție clară între ceea ce este cu adevărat valoros pentru ei și ceea ce reprezintă doar o aparență. Recomandarea principală este reconectarea la propriul instinct și la nevoile profunde, independent de așteptările partenerilor, familiei sau societății.

Ce îi așteaptă pe cei născuți pe data de 24

Îți schimbi complet dinamica relațiilor, atât cu ceilalți, cât și cu tine. Modul în care te afirmi nu mai are nevoie de permisiunea nimănui. Dacă ai așteptat ca cineva să-ți spună că nevoile tale contează, că vocea ta are valoare sau că ai voie să ocupi spațiu, Venus retrograd este aici pentru a te trezi din pilotul automat al inconștientului. Nu ai nevoie de aprobarea nimănui pentru a fi autentic

Fiind o persoană creativă, expresivă și nativ magnetică, te-ai născut pentru a-ți împărtăși darurile. Cu toate acestea, în ultimul timp ți-ai diminuat propria strălucire pentru a-i face pe alții să se simtă confortabil. Poate te-ai blocat în autocenzură, ezitări sau în încercarea de a afișa o imagine perfectă.

Tranzitul cosmic pune capăt îndoielilor și blocajelor provocate de dorința de perfecțiune, amintindu-le de potențialul lor creativ și oferindu-le cadrul necesar pentru a-și asuma pe deplin rolul și locul în propriile relații.

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