 Luna intră în zodia Taur și aduce schimbări pe plan financiar. Patru zodii care pun accentul pe bani începând cu 1 septembrie
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Luna intră în zodia Taur și aduce schimbări pe plan financiar. Patru zodii care pun accentul pe bani începând cu 1 septembrie

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Luna în Taur aduce, începând cu 1 septembrie 2026, o energie stabilă, pragmatică și orientată spre siguranță materială. Taurul este un semn guvernat de Venus, planetă asociată cu confortul, valorile personale și modul în care ne raportăm la bani. 

Luna în zodia Taur
Luna în zodia Taur Foto: arhivă

Trecerea Lunii prin această zodie pune accent pe organizare financiară, pe cheltuieli chibzuite și pe dorința de a construi ceva durabil.

Luna în Taur ne face mai atenți la finanțe

Mulți oameni simt nevoia să își revizuiască bugetul, să își securizeze economiile sau să își planifice mai atent investițiile. Energia Taurului nu este impulsivă, ci calculată, motiv pentru care această perioadă favorizează deciziile financiare mature, evitarea riscurilor și orientarea spre stabilitate.

Pentru cei care au avut în ultimele săptămâni tendința de a cheltui fără să analizeze prea mult, Luna în Taur funcționează ca un semnal de trezire: este momentul să pună ordine în finanțe și să se concentreze pe ceea ce le aduce confort pe termen lung.

Zodiile avantajate începând cu 1 septembrie

Trecerea Lunii în Taur nu influențează toate zodiile la fel, însă anumite semne simt mult mai puternic impulsul de a se ocupa de bani, de economii și de stabilitatea lor materială.

Luna, când intră într-un semn, activează casele astrologice ale fiecărei zodii. Taurul este un semn de pământ, stabil, orientat spre bani, confort și siguranță materială. De aceea, zodiile care simt cel mai puternic efectul sunt: zodiile de pământ, deoarece Luna în Taur le activează energia naturală (Fecioară, Capricorn, Taur); zodiile pentru care Taurul cade în case financiare. 

Când spunem că Taurul cade în case financiare, ne referim la modul în care harta astrologică a fiecărei zodii este împărțită în 12 „case”, fiecare reprezentând un domeniu de viață: bani, familie, carieră, relații, sănătate etc.

Taurul este prima zodie avantajată de la 1 septembrie, pentru că Luna îi activează instinctele naturale de protecție și dorința de siguranță. Nativii devin mai atenți la modul în care își gestionează resursele și pot lua decizii financiare inspirate.

Fecioara beneficiază de o claritate mentală crescută. Pentru ea, Luna în Taur aduce organizare, disciplină și capacitatea de a transforma planurile financiare în acțiuni concrete.

Capricornul simte nevoia de consolidare. Energia Taurului îi oferă stabilitatea necesară pentru a pune bazele unor proiecte pe termen lung, fie că este vorba despre economii, investiții sau achiziții importante.

Racul devine mai preocupat de confortul familiei și de siguranța locuinței. Pentru el, Luna în Taur activează dorința de a crea un mediu stabil, ceea ce poate duce la decizii financiare legate de casă sau de bunurile personale.

Pentru aceste zodii, începutul lunii septembrie devine un moment ideal pentru a pune accent pe bani, pe planificare și pe stabilitate. Energia Taurului nu promite câștiguri spectaculoase, ci rezultate solide, obținute prin răbdare și alegeri bine gândite.

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