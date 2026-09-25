Fenomenul care destramă cuplurile din Generația Z. De ce tot mai mulți tineri aleg să dispară fără explicații după prima întâlnire

Lumea întâlnirilor în rândul generației Z devine tot mai dificilă, iar anxietatea financiară a devenit un factor de despărțire în cuplu. Unii tineri aleg să nu mai meargă la o a doua întâlnire, doar pentru a nu returna banii cheltuiți la masă.

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Ce spun experții despre fenomenul care destramă cuplurile din Generația Z

Un studiu publicat pe 22 septembrie arată că 52% dintre tinerii din generația Z au recurs cel puțin o dată la ignorarea, blocarea sau întreruperea contactului cu o persoană pentru a evita să îi returneze banii după o întâlnire.

Fenomenul reflectă presiunea financiară tot mai mare cu care se confruntă tinerii născuți între 1997 și 2012, presiune care se răsfrânge direct asupra modului în care abordează întâlnirile romantice, potrivit USA Today.

Pentru mulți, simpla discuție despre cine plătește a devenit o sursă de stres. Unii ajung chiar să acumuleze datorii sau să dezvolte resentimente față de parteneri din cauza acestor situații.

Aja Evans, consilier în sănătate mintală și terapeut financiar, explică faptul că persoana care a plătit poate să fi avut bani doar pentru partea ei, iar experiența o poate face să privească scena întâlnirilor cu dezamăgire și frustrare.

„Nu ieși la întâlniri dacă simți că nu-ți poți permite”, spune Evans. „Dacă nu-ți poți permite să împarți nota de plată în cazul în care cineva îți va cere asta, sau dacă te aștepți ca acea persoană să plătească, spune-i asta dinainte”.

Costurile ridicate influențează modul în care tinerii se întâlnesc

Generația Z intră pe piața muncii într-un moment dificil, marcat de credite pentru studii, salarii stagnante și costuri de trai în creștere. Studiul, realizat pe un eșantion de 900 de tineri din generația Z și 900 de mileniali, arată că 84% dintre cei activi în viața romantică au fost afectați de scumpiri. Mulți aleg activități mai ieftine sau gratuite, ori reduc numărul întâlnirilor.

Un procent de 20% dintre tinerii din generația Z declară că au intrat în datorii pentru a menține un stil de viață compatibil cu cel al persoanei cu care se întâlnesc, iar 19% au cerut bani împrumut de la familie sau prieteni pentru a putea ieși la o întâlnire.

Aja Evans subliniază că oamenii nu își dau seama cât de mult se poate chinui cineva financiar. Dorința de a avea parte de momente plăcute - o cafea, o conversație - rămâne, chiar și atunci când bugetul este limitat.

Cine plătește?

Pe fondul schimbării rolurilor de gen și al creșterii costurilor, așteptările legate de cine achită nota sunt tot mai neclare. Studiul arată că 28% dintre participanți consideră că persoana care propune întâlnirea ar trebui să plătească, în timp ce 21% spun că depinde de context.

Jumătate dintre respondenți așteaptă sosirea notei pentru a discuta despre plată sau așteaptă ca celălalt să aducă subiectul în discuție, semn că momentul este adesea stânjenitor.

Aproximativ 28% dintre tinerii din generația Z au plătit înapoi fără să li se ceară, doar pentru a nu se simți datori. Alți 24% au evitat să ceară partea celuilalt din cauza rușinii, iar 25% au simțit resentimente pentru că au plătit, dar nu au spus nimic.

Evans subliniază că sinceritatea este esențială: mai bine un moment scurt de clarificare decât o situație tensionată în fața notei de plată.