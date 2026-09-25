 Fenomenul care destramă cuplurile din Generația Z. De ce tot mai mulți tineri aleg să dispară fără explicații după prima întâlnire
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Trucuri de frumusețeDragoste și SexEvenimenteHoroscopRețete culinareTravel
scroll right

Fenomenul care destramă cuplurile din Generația Z. De ce tot mai mulți tineri aleg să dispară fără explicații după prima întâlnire

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Lumea întâlnirilor în rândul generației Z devine tot mai dificilă, iar anxietatea financiară a devenit un factor de despărțire în cuplu. Unii tineri aleg să nu mai meargă la o a doua întâlnire, doar pentru a nu returna banii cheltuiți la masă.

intalnire romantica foto pexels png
Foto: arhivă

Ce spun experții despre fenomenul care destramă cuplurile din Generația Z

Un studiu publicat pe 22 septembrie arată că 52% dintre tinerii din generația Z au recurs cel puțin o dată la ignorarea, blocarea sau întreruperea contactului cu o persoană pentru a evita să îi returneze banii după o întâlnire.   

Fenomenul reflectă presiunea financiară tot mai mare cu care se confruntă tinerii născuți între 1997 și 2012, presiune care se răsfrânge direct asupra modului în care abordează întâlnirile romantice, potrivit USA Today.

Pentru mulți, simpla discuție despre cine plătește a devenit o sursă de stres. Unii ajung chiar să acumuleze datorii sau să dezvolte resentimente față de parteneri din cauza acestor situații.

Aja Evans, consilier în sănătate mintală și terapeut financiar, explică faptul că persoana care a plătit poate să fi avut bani doar pentru partea ei, iar experiența o poate face să privească scena întâlnirilor cu dezamăgire și frustrare.

„Nu ieși la întâlniri dacă simți că nu-ți poți permite”, spune Evans. „Dacă nu-ți poți permite să împarți nota de plată în cazul în care cineva îți va cere asta, sau dacă te aștepți ca acea persoană să plătească, spune-i asta dinainte”.

Costurile ridicate influențează modul în care tinerii se întâlnesc

Generația Z intră pe piața muncii într-un moment dificil, marcat de credite pentru studii, salarii stagnante și costuri de trai în creștere. Studiul, realizat pe un eșantion de 900 de tineri din generația Z și 900 de mileniali, arată că 84% dintre cei activi în viața romantică au fost afectați de scumpiri. Mulți aleg activități mai ieftine sau gratuite, ori reduc numărul întâlnirilor.

Un procent de 20% dintre tinerii din generația Z declară că au intrat în datorii pentru a menține un stil de viață compatibil cu cel al persoanei cu care se întâlnesc, iar 19% au cerut bani împrumut de la familie sau prieteni pentru a putea ieși la o întâlnire.

Aja Evans subliniază că oamenii nu își dau seama cât de mult se poate chinui cineva financiar. Dorința de a avea parte de momente plăcute - o cafea, o conversație - rămâne, chiar și atunci când bugetul este limitat.

Cine plătește?

Pe fondul schimbării rolurilor de gen și al creșterii costurilor, așteptările legate de cine achită nota sunt tot mai neclare. Studiul arată că 28% dintre participanți consideră că persoana care propune întâlnirea ar trebui să plătească, în timp ce 21% spun că depinde de context.

Jumătate dintre respondenți așteaptă sosirea notei pentru a discuta despre plată sau așteaptă ca celălalt să aducă subiectul în discuție, semn că momentul este adesea stânjenitor.

Aproximativ 28% dintre tinerii din generația Z au plătit înapoi fără să li se ceară, doar pentru a nu se simți datori. Alți 24% au evitat să ceară partea celuilalt din cauza rușinii, iar 25% au simțit resentimente pentru că au plătit, dar nu au spus nimic.

Evans subliniază că sinceritatea este esențială: mai bine un moment scurt de clarificare decât o situație tensionată în fața notei de plată.

Ghid de cumpărături

gabriela prisacariu si fiul ei, tiago jpg
Dani Oțil, reacție savuroasă după ce Gabriela Prisăcariu a postat imagini din Grecia. „Unde vă este soțul?” Vedete românești
horoscop octombrie jpg
Horoscop vineri, 25 septembrie. Zi complicată pentru Gemeni. Săgetătorii au parte de schimbări în plan sentimental Horoscop
image
Cu diplome de la Harvard, dar loiali partidului. China se pregătește pentru o schimbare a elitelor, dar va aduce ea și o relaxare politică? adevarul.ro
image
Donald Trump, vizibil deranjat de un zgomot asurzitor în timpul ceremoniei de primire a lui Xi Jinping. Reacția omologului chinez adevarul.ro

Parteneri

image
România lui Gică Hagi cu surprize mari în Liga Națiunilor: Ianis Hagi titular, Stanciu scos din primul 11 www.fanatik.ro
image
Top 3 bugetari cu salarii de zeci de mii de euro, şefi la companii cu pierderi de miliarde observatornews.ro
image
Un bărbat s-a dus la automatul de reciclare cu 11.218 de sticle și doze. Câți bani a încasat și ce vrea să facă cu ei www.antena3.ro
image
Avertismentul lansat de șeful NATO. Ce se va întâmpla cu Europa în cazul unui conflict www.gandul.ro
image
Imagini sfâșietoare în Filiași! Sicriul cu trupul neînsuflețit al Valentinei a fost adus la casa părintească www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Ilie Năstase a răbufnit după cadoul de 8 milioane de euro al lui Ion Ţiriac pentru Nadia: „România nu mai există” as.ro
image
Satele în care o casă costă doar 3.000 de euro. Tinerii au început să cumpere tot mai multe proprietăți playtech.ro
image
Dănuț Lupu, dezvăluire despre ajutorul primit de la Gigi Becali: „Mi-a salvat viața! Mie și familiei mele!” www.fanatik.ro
image
Ce i-a spus Vlad Bălțățeanu mamei sale înainte să dispară fără urmă. Ultima conversație pe care au avut-o www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Ce s-a aflat acum despre Daniela Moraru, iubita lui Cheloo. Detalii neștiute despre femeia care i-a cucerit inima artistului și imagini nemaivăzute din viața lor de familie www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Tânăra iubită a lui Brad Pitt, în vârstă de 33 de ani, a făcut furori într-o senzuală rochie de seară, alături de star okmagazine.ro
image
Ducesa delicios de decadentă! A fost metresa Regelui Charles, iar promiscuitatea sa a transformat Curtea Angliei într-un carusel de sex, gelozie și trădări okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Cea mai mare fraudă din istorie? Povestea incredibilă a lui Alves Reis, omul care a „furat” Portugalia historia.ro
image
#Epoca vikingilor
Până unde au ajuns, de fapt, vikingii? historia.ro
venus jpg
Venus retrograd vine cu schimbări majore pentru cei născuți în aceste 3 date. Ce se întâmplă în viața lor Horoscop
horoscop octombrie jpg
Horoscop vineri, 25 septembrie. Zi complicată pentru Gemeni. Săgetătorii au parte de schimbări în plan sentimental Horoscop
ed1f3bb1a4055fcfdfaaccb15f132842 jpg
De ce tot mai mulți părinți aleg cartierul înainte să aleagă apartamentul? Advertoriale
e1ecf881565cb66ef1d07765570dc9d095 jpg
Cum îți menții pielea corpului hidratată și catifelată? Advertoriale
Bio fără să plătești o avere ce găsești săptămâna aceasta la Lidl png
Bio fără să plătești o avere: ce găsești săptămâna aceasta la Lidl Advertoriale
shutterstock 2499143613 jpg
Ce să măsori ca să evaluezi corect riscul de deces Stil de viață
Click (2) (2) jpg
Cât contează cu adevărat periuța electrică pentru dinții tăi Advertoriale
Horoscop, foto Shutterstock jpg
Cele 3 zodii care vor plânge de fericire în acest weekend. Acești nativi vor fi ajutați de îngerul lor păzitor Horoscop
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
INTERVIU | De la copilăria săracă și la turismul din Antalya și antreprenoriatul din România. Povestea omului de afaceri româno-turc Muhammet Petru Gürkan: „A fost o obligație, nu o alegere. La 14 ani spălam vase și mergeam la școală” actualitate.net