 5 lucruri pe care tinerii le așteaptă de la o relație, dar generațiile trecute nici nu le luau în calcul
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5 lucruri pe care tinerii le așteaptă de la o relație, dar generațiile trecute nici nu le luau în calcul

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„Gen Z”, adică generația născută între anii 1997 și 2012, este una pentru care relațiile romantice se dovedesc a fi o provocare mult mai mare decât pentru generațiile precedente. Chiar și așa, tinerii au anumite așteptări importante destul de diferite față de cele ale persoanelor mai în vârstă.

Tinerii pun accentul pe sinceritate în relații / foto: IStock
Tinerii pun accentul pe sinceritate în relații / foto: IStock

Multe dintre pretențiile pe care Generația Z le are într-o relație sunt lucruri la care persoanele din generațiile precedente nici nu se gândeau. Prioritățile și mentalitatea de astăzi s-au schimbat enorm, iar acest lucru este evident și în dinamica dintre parteneri care fac parte din Generația Z.

Iar, potrivit yourtango.com, aceste lucruri sunt foarte importante pentru tineri.

Discuții sincere despre sănătatea mintală

Pentru multe generații anterioare, sănătatea mintală rămâne un subiect tabu. Acest lucru nu este adevărat și pentru Gen Z. Pentru tineri, sinceritatea privind emoțiile și confortul mental este un aspect foarte important într-o relație.

Timp liber

Multe persoane mai în vârstă care se află într-o relație consideră că acest lucru înseamnă și faptul că vor face aproape totul împreună. Pentru Generația Z, însă, timpul liber în care să se poată relaxa fără partener este un detaliu important.

Postări pe rețelele de socializare

Atunci când vine vorba despre relațiile tinerilor, există deja așteptarea ca relația să fie împărtășită pe rețelele de socializare. Chiar și accesul la telefonul partenerului poate face parte din dinamica unei relații moderne.

Delimitare financiară

La fel cum mulți tineri doresc să își protejeze identitatea și timpul personal, ei încearcă să mențină și o delimitare atunci când vine vorba despre finanțe. În timp ce generațiile precedente își combină complet conturile și cheltuielile, mulți tineri preferă să rămână independenți financiar.

Gesturi simple de apreciere

Pentru tineri, gesturile obișnuite, aproape banale, care arată că există un interes romantic adevărat între parteneri sunt mai importante decât surprizele grandioase și rare. Deși poate fi diferit față de dinamica generațiilor mai vechi, lucrurile mici contează mult pentru Gen Z.

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