Adio buruieni! Trucul ingenios al unui grădinar care îți poate transforma curtea

Toți românii care locuiesc la curte știu cât de greu este să înlăture eficient buruienile. Din fericire, există o metodă surprinzător de simplă și de ieftină care poate rezolva problema, potrivit experților în grădinărit.

Buruienile sunt o problemă greu de ținut sub control, iar românii care stau la curte caută mereu soluții simple și ieftine care să-i ajute să scape de aceasta. Din fericire, există o metodă simplă care ar putea elimina buruienile, potrivit experților în grădinărit. În plus, acest truc este și foarte ieftin, așa că poate fi pus în practică fără probleme, potrivit express.co.uk.

Mulți oameni recomandă diverse soluții pe bază de oțet și sare, atunci când vine vorba despre lupta împotriva buruienilor. Însă astfel de soluții pot să nu fie chiar atât de utile pe cât par la prima vedere. Din acest motiv, expertul în grădinărit Simon Akeroyd recomandă o metodă mult mai simplă. Practic, tot ce trebuie să folosim este apă fiartă!

Trucul simplu care te poate scăpa de buruieni

Akeroyd a scris peste 30 de cărți de grădinărit, iar în opinia lui, cea mai simplă metodă de a scăpa de buruienile din curte este să folosim apa fiartă.

„Apa clocotită este o soluție! Folosește-o pentru a distruge buruienile care cresc prin crăpăturile din terasa ta”, spune acesta, potrivit sursei citate.

Potrivit expertului, oțetul recomandat de alți grădinari poate afecta gazonul și plantele din jur, motiv pentru care apa clocotită este mai sigură.

„Multe dintre oțeturile și alte lichide recomandate de numeroși grădinari pe rețelele sociale nu ajung la rădăcina problemei. La propriu. Acestea pot distruge frunzele, dar, de obicei, rădăcina de dedesubt supraviețuiește și produce noi lăstari”, a mai spus acesta.

Este o metodă ieftină și naturală

Practic, tot ce trebuie să facem este să fierbem apă, pe care o vom turna apoi peste buruieni. Este important să avem grijă atunci când transportăm ibricul în curte, pentru a nu ne răni cu apa fierbinte. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că picăturile de apă clocotită nu vor ajunge pe alte plante din jur.

În numai câteva ore, buruienile ar trebui să înceapă să se ofilească complet.