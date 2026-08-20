 Rezultate Loto joi, 20 august 2026. Reportul de la Joker este de peste 4 milioane de lei
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Rezultate Loto joi, 20 august 2026. Reportul de la Joker este de peste 4 milioane de lei

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

În fiecare săptămână, nenumărați români își încearcă numerele norocoase la Loto, în speranța că vor pune mâna pe marele premiu. Iar în cursul zilei de astăzi vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

Nenumărați români joacă săptămânal la Loto
Nenumărați români joacă săptămânal la Loto

În urma tragerilor precedente, din data de 16 august, Loteria Română a acordat nu mai puțin de 24.299 de câștiguri, care au ajuns la o valoare totală de peste două milioane de lei. Astăzi, românii vor avea parte de o nouă oportunitate de a pune mâna pe premii impresionante, la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și la Super Noroc.

În urma tragerilor din data de 16 august, Loteria Română a acordat premii cu o valoare totală de peste două milioane de lei.

Numerele câștigătoare la tragerile Loto de joi, 20 august 2026

Numerele câștigătoare vor fi afișate după ora 18:30!

  • Loto 6/49: 
  • Noroc: 
  • Joker: 
  • Noroc Plus: 
  • Loto 5/40: 
  • Super Noroc: 

Reportul la Loto 6/49 este de peste un milion de lei

Românii care vor ghici toate numerele norocoase astăzi vor putea câștiga sume importante. La Loto 6/49, reportul este de peste 1,2 milioane de lei, adică undeva în jur de 229.600 de euro. În același timp, la Noroc, reportul cumulat este de  4 milioane de lei, adică puțin peste 781.100 de euro.

La categoria I de la Joker, reportul este de peste 4,22 milioane de lei, mai precis, peste 804.900 de euro. În același timp, la Noroc Plus, cei care vor ghici toate numerele norocoase vor putea pune mâna pe 655.300 de lei sau, aproximativ 124.900 de euro.

În ce privește reportul de la Loto 5/40, este vorba despre suma de 445.200 de lei, adică undeva în jur de 84.900 de euro, la categoria I. Iar, nu în ultimul rând, la Super Noroc, românii norocoși pot pune mâna pe suma de 369.800 de lei, adică, aproximativ 72.100 de euro.

În urma tragerilor precedente, din 16 august, Loteria Română a acordat 24.299 de câștiguri, cu o valoare totală de aproximativ două milioane de euro.

Ghid de cumpărături

medic jpg
Detalii cutremurătoare despre drama medicului rezident care s-a sinucis. Ce se întâmpla în viața lui Național
dani otil instagram jpg
Nemulțumire la restaurantul lui Dani Oțil. Un vlogger olandez, revoltat după ce a luat masa în localul din București: „M-au obligat” Vedete românești
image
Autostrada Moldovei, traseul complet. Ce tronsoane au fost deschise și ce se inaugurează în 2026, pe A7 Ploiești - Siret adevarul.ro
image
De la 400.000 de bilete vândute la lacăt pe poartă de peste patru ani. Ce se întâmplă cu cea mai faimoasă cetate din Țara Bârsei adevarul.ro

Parteneri

image
Primul „11” al Universității Craiova cu Ararat-Armenia! Singura dilemă a lui Filipe Coelho. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Cristi are 17 ani şi livrează mâncare ca să-şi cumpere un scuter: "Vreau să nu mai cer bani de la părinţi" observatornews.ro
image
Procesul lui Călin Georgescu a fost amânat iar, pentru că nu are încă judecător www.antena3.ro
image
Dosarul „Oxy Residence 2”. Cămătari pe lista finanțării proiectului. Cum și-a pierdut avocata Lungu casa. Dezvoltatorul a mai fost condamnat în trecut www.gandul.ro
image
Cine era medicul de la Spitalul Universitar de Urgență București care s-a sinucis! Avea doar 28 de ani www.wowbiz.ro
image
Mathilde Favier, directoarea de relații publice a Dior, s-a stins din viață la 57 de ani www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Ilie Dumitrescu nu s-a uitat la bani: a scos cardul și a plătit pe loc pentru toată echipa. Cum și-a explicat gestul as.ro
image
Cât curent consumă casa chiar și când nu folosești nimic. Aparatele care trag energie 24 de ore din 24 playtech.ro
image
Mirel Rădoi ar fi gelos pe mașina lui Ofri Arad! Bolidul fotbalistului de la FCSB a întors toate privirile. Foto www.fanatik.ro
image
Ce salariu încasa medicul rezident care și-a luat viața la Spitalul Universitar? Tânărul de 28 de ani trăia o dramă www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
Gata cu viața monahală! Tatăl Deliei și-a dat jos barba, s-a tuns modern și se bucură din plin de viață! Cum arată acum Ion Matache. Asta da schimbare! www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Meghan și Prințul Harry revin în Marea Britanie, după 6 ani de rezidență în SUA. Archie și Lilibet vor începe școala în Anglia okmagazine.ro
image
Participa la ”orgii sexuale de proporții aproape biblice!” Prințesa și-a înșelat soțul dezmățat cu un actor celebru, la fel de afemeiat okmagazine.ro
image
#Istoria Modei
Top 6 cele mai periculoase tendințe în modă din istorie historia.ro
image
#Istoria Filmului
Filmul românesc scos de la cinema Scala chiar în dimineața premierei. Povestea lui „Dincolo de nisipuri” historia.ro
lemn satu mare png
Situație halucinantă în Satu Mare. Un pacient a fost trimis acasă, deși avea bucăți de lemn în obraz Național
tren jpg
Imagini cu primul tren chinezesc din România. A intrat în circulație pe ruta București-Brașov Național
Meghan Markle, Prințul Harry foto GettyImages 2240185105 jpg
#Casa Regală a Marii Britanii
Decizie surpriză luată de Prințul Harry și Meghan! Se mută din nou în Marea Britanie. Ce spune Regele Charles Internațional
Selecționrul Egiptului a leșinat după o altercație/sursă foto: social media
VideoScandal în familia selecționerului Egiptului. A leșinat când încerca să-și despartă cele două soții care s-au luat la bătaie Internațional
ANAF jpg
Un apartament, scos la vânzare de ANAF pentru mai puțin de 20.000 de lei. În ce oraș se află? Național
Friedrichshain, Berlin FOTO Shutterstock
Au plecat 10 zile în România, dar când s-au întors au avut parte de un șoc. Ce a pățit o familie de români din Germania Internațional
lidl jpg
Lidl retrage de la raft un produs iubit de români. Conține o bacterie care cauzează afecțiuni gastrointestinale Național
vinete istock jpg
Cum se coc vinetele și ardeii la air fryer. Temperatura și programul ideale pentru un rezultat perfect Fapt divers
image
Ce a făcut mai exact Nicușor Dan la Făgăraș. A lipsit de la Ziua Marinei fix pentru asta actualitate.net
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat actualitate.net