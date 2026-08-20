Rezultate Loto joi, 20 august 2026. Reportul de la Joker este de peste 4 milioane de lei

În fiecare săptămână, nenumărați români își încearcă numerele norocoase la Loto, în speranța că vor pune mâna pe marele premiu. Iar în cursul zilei de astăzi vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

În urma tragerilor precedente, din data de 16 august, Loteria Română a acordat nu mai puțin de 24.299 de câștiguri, care au ajuns la o valoare totală de peste două milioane de lei. Astăzi, românii vor avea parte de o nouă oportunitate de a pune mâna pe premii impresionante, la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și la Super Noroc.

În urma tragerilor din data de 16 august, Loteria Română a acordat premii cu o valoare totală de peste două milioane de lei.

Numerele câștigătoare la tragerile Loto de joi, 20 august 2026

Numerele câștigătoare vor fi afișate după ora 18:30!

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

Reportul la Loto 6/49 este de peste un milion de lei

Românii care vor ghici toate numerele norocoase astăzi vor putea câștiga sume importante. La Loto 6/49, reportul este de peste 1,2 milioane de lei, adică undeva în jur de 229.600 de euro. În același timp, la Noroc, reportul cumulat este de 4 milioane de lei, adică puțin peste 781.100 de euro.

La categoria I de la Joker, reportul este de peste 4,22 milioane de lei, mai precis, peste 804.900 de euro. În același timp, la Noroc Plus, cei care vor ghici toate numerele norocoase vor putea pune mâna pe 655.300 de lei sau, aproximativ 124.900 de euro.

În ce privește reportul de la Loto 5/40, este vorba despre suma de 445.200 de lei, adică undeva în jur de 84.900 de euro, la categoria I. Iar, nu în ultimul rând, la Super Noroc, românii norocoși pot pune mâna pe suma de 369.800 de lei, adică, aproximativ 72.100 de euro.

În urma tragerilor precedente, din 16 august, Loteria Română a acordat 24.299 de câștiguri, cu o valoare totală de aproximativ două milioane de euro.