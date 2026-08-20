 Au plecat 10 zile în România, dar când s-au întors au avut parte de un șoc. Ce a pățit o familie de români din Germania
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Au plecat 10 zile în România, dar când s-au întors au avut parte de un șoc. Ce a pățit o familie de români din Germania

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După ce a petrecut zece zile într-o vacanță în România, o familie a avut parte de o surpriză neplăcută la întoarcerea în Germania. Membrii familiei au fost informați că au rămas fără cazarea în adăpostul de urgență din Berlin în care locuiau, iar încercarea de a-și recupera locul s-a lovit și de refuzul judecătorilor.

Familia locuia într-un centru din Berlin / foto: Shutterstock
Familia locuia într-un centru din Berlin / foto: Shutterstock

Familia de români locuia într-un spațiu pus la dispoziție de autoritățile din Berlin persoanelor aflate în situații vulnerabile. Iar, după o vacanță de zece zile în România, centrul a decis să le revoce locul din acest spațiu. Cei doi părinți români au venit în țară alături de copiii lor, pentru a-și petrece vacanța, potrivit Bild.

Ei au revenit în Germania după zece zile și au aflat că nu mai pot locui în centrul dedicat celor care au nevoie imediată și continuă de sprijin locativ. În cele din urmă, familia de români a ajuns în fața instanței din Germania, care nu a luat o decizie în favoarea lor.

Au petrecut zece zile în vacanță în România

După ce au analizat cererea, judecătorii germani au respins cererea familiei ca fiind neîntemeiată. Instanța a punctat faptul că familia de români putea evita această situație dacă respecta regulile specifice adăposturilor de urgență, reguli care spun că resursele sunt alocate strict celor care nu au o alternativă locativă imediată.

Judecătorii germani au precizat faptul că efectuarea unei vacanțe de zece zile în țara de origine indică faptul că nevoia familiei nu este suficient de urgentă încât să justifice ocuparea unui spațiu în centrul din Berlin.

Cererea familiei a fost respinsă în instanță

Presa germană a precizat faptul că cei doi părinți, care au doi copii aproape majori, au avut și în trecut probleme cu regulamentul centrului. Ei ar fi consumat alcool în camere, ar fi fumat și ar fi permis accesul persoanelor din exterior.

La începutul lunii iulie, românii au anunțat faptul că vor pleca într-o vacanță în România și li s-a spus că, dacă lipsesc o perioadă mai lungă, pot să nu își mai găsească locul la întoarcere.

„Cine își petrece vacanța în țara de origine poate și să locuiască permanent acolo și nu trebuie să primească în Germania prestații sociale și cazare plătită”, a declarat Hannes Rehfeldt, responsabil CDU pentru probleme sociale în districtul Neukölln.

În plus, cum veniturile familiei erau mici, ei beneficiau și de un ajutor financiar de 1.012 euro pe lună.

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