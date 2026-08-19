Descoperire șocantă în Dâmbovița! Tigri ținuți ilegal și cadavrul unui pui de leu, ascuns într-un congelator. Ce s-a întâmplat cu animalele

Chiar în cursul zilei de miercuri, polițiști au descins, alături de procurori de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, la grădina zoologică ilegală din localitatea Picior de Munte, în județul Dâmbovița.

De această dată, autoritățile au descins la grădina zoologică ilegală în cadrul unei anchete care vizează capturarea ilegală a unor animale sălbatice, încălcări ale Codului Vamal, dar și infracțiuni privind modul în care animalele erau ținute.

În locația din comuna Picior de Munte erau ținute diverse specii de animale, iar autoritățile au descoperit lei, urși, maimuțe și, printre altele, chiar și căprioare. Potrivit news.ro, autoritățile au descins din nou la locația grădinii zoologice ilegale în cursul zilei de miercuri, iar la acțiune au participat și polițiști de la Protecţia Animalelor din cadrul IGPR.

Animalele vor fi relocate

În urma unor investigații efectuate anul trecut, autoritățile au constatat faptul că așezământul de la Picior de Munte funcționa ca o grădină zoologică ilegală, iar animalele erau ținute în condiții necorespunzătoare. În plus, erau percepute taxe de intrare, iar proprietarii nu au putut oferi documente care să ateste originea animalelor.

La acel moment, Garda de Mediu a aplicat amenzi cu o valoare totală de 120.000 de lei. Acum, animalele descoperite la fața locului de către anchetatori sunt relocate în siguranță și ar urma să ajungă la Grădina Zoologică din Galați.

Cât costa un bilet de intrare

Cei care doreau să vadă animalele ținute în această locație ar fi fost nevoiți să plătească 50 de lei, iar dacă doreau să facă fotografii, prețul urca până la 100 de lei. În urma tuturor acțiunilor la această locație, Garda de Mediu a aplicat trei amenzi majore, iar valoarea totală a acestora ajunge la 220.000 de lei.

Cei patru lei și tigrul găsiți la grădina zoo ilegală urmează să fie transportați în siguranță la Grădina Zoologică din Galați, în timp ce urșii vor fi duși la sanctuarul de la Zărnești. De-a lungul timpului, această menajerie ar fi furnizat animale exotice pentru Nuțu Cămătaru și Dani Mocanu.