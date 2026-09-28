 Marian Godină s-a angajat după ce și-a dat demisia din Poliția Română: „Au crezut că va urma dezastrul”
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FotoMarian Godină s-a angajat după ce și-a dat demisia din Poliția Română: „Au crezut că va urma dezastrul”

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După ce a renunțat la cariera în Poliția Română, care a durat mai bine de 20 de ani, Marian Godină revine cu un mesaj în mediul online în care le răspunde celor care s-au gândit că a rămas fără loc de muncă.

Marian Godină.
Marian Godină. Foto: Facebook

După două decenii petrecute în Poliția Română, Marian Godină a decis să încheie acest capitol. La scurt timp după ce a anunțat vestea, în luna august, fostul polițist a mărturisit că mulți au fost cei care s-au bucurat de demisia sa, crezând că, după plecarea din Poliție, nu va mai găsi nimic bun pentru el.

Marian Godină: „Am observat un val de fericire din partea multora”

Godină a vorbit despre cei care au privit demisia sa din Poliția Română ca pe un motiv de satisfacție și care s-au așteptat ca, odată cu încheierea carierei de polițist, acesta să ajungă într-o situație dificilă. El a făcut referire și la ideea potrivit căreia succesul sau bunăstarea altora pot stârni nemulțumire în rândul celor care nu se află în aceeași situație.

„Foarte interesant! Am primit mai multe comentarii în care eram trimis la muncă la o poză în care eram... la muncă. Explicația e destul de simplă. După ce mi-am dat demisia din Poliția Română, am observat un val de fericire din partea multora. Și nu mă refer la cei care se bucurau pentru mine și mă felicitau. Mă refer la oamenii care au văzut demisia mea ca pe o victorie personală. Deși, evident, în afară de viața mea și a familiei mele, pentru nimeni nu s-a schimbat absolut nimic.

Ei s-au bucurat pentru că au crezut că, odată cu demisia, va urma dezastrul. Că mă vor vedea la săpat șanțuri sau întrebând pe Facebook dacă nu are cineva nevoie de vreun „holoangăr” cu ziua. Pentru că pe mulți dintre cei care înjură de dimineața până seara și se vaită că o duc rău îi doare mai tare că alții o duc mai bine decât ei decât îi doare că ei o duc rău. Asta e, de fapt, marea lor suferință. Dacă am duce-o toți la fel, probabil ar fi mult mai liniștiți. Și, culmea, nici ei nu o duc chiar atât de rău.

Dacă iei la pas zonele rurale «sărace» într-o duminică, o să observi că nu e curte în care să nu sfârâie grătarul și din care să nu se audă muzică”, începe mesajul publicat de fostul polițist pe Facebook. 

Ce spune Marian Godină despre intervențiile Poliției

În continuarea mesajului său, Marian Godină a făcut referire și la situațiile în care Poliția este chemată să intervină în urma unor conflicte. Fostul polițist a vorbit despre contrastele pe care le-a observat în anumite comunități și despre faptul că, în astfel de cazuri, intervenția oamenilor legii este suportată inclusiv din bani publici.

„Ogradă fără animale o să tot vezi. Gospodărie fără boxă cu Bluetooth și multe luminițe, mai greu. Fum de carne, bere, țigări, gălăgie, râsete zgomotoase și muzică. Ingredientele unei zile ideale.

Iar dacă unul sare calul, pune mâna pe un par și sare la bătaie, nu-i nimic. Se sună la 112 și vine Poliția. Cu costurile intervenției suportate inclusiv de cei care, la ora aia, dorm cuminți, pentru că luni dimineață trebuie să se trezească și să meargă la muncă”, a continuat Marian Godină. 

Marian Godină susține că s-a angajat după demisia din Poliție 

Marian Godină nu s-a oprit aici și le-a răspuns și celor care au crezut că, după plecarea din Poliția Română, a rămas fără un loc de muncă. Fostul polițist spune că fotografia pentru care a fost trimis „la muncă” era făcută chiar în timp ce muncea.

Godină le-a explicat celor care l-au criticat că și activitățile precum promovarea unor produse, scrisul sau aparițiile publice înseamnă muncă și că poate trăi din ceea ce face acum. Mai mult, acesta a dezvăluit că nu a stat prea mult timp fără serviciu după demisie.

„Revenind la poza mea, s-au supărat unii că «cerșesc» și m-au trimis la muncă. Deși eu eram la muncă. Doar că, pentru ei, munca pare să fie muncă numai dacă are sapă, târnăcop sau roabă. Dacă faci o reclamă, scrii o carte, urci pe o scenă sau ești plătit pentru imaginea și munca ta, în mintea lor nu muncești.

Probabil îi deranjează și mai tare faptul că poți trăi din asta. Iar celor care s-au supărat atât de tare încât au anunțat solemn că ei «numai» cumpără invertoare pentru că le promovez eu, le transmit să stea liniștiți. Telefonul îl pot încărca în continuare la mall.

PS: Demisia mea a avut loc începând cu 15 septembrie, iar din 16 septembrie sunt deja angajat cu contract de muncă.”

Ce i-au transmis fanii fostului polițist

Mesajul publicat de Marian Godină a stârnit numeroase reacții în rândul celor care îl urmăresc. Mulți dintre fanii săi au salutat schimbările din viața fostului polițist și i-au transmis încurajări pentru noua etapă, în timp ce alții i-au recomandat să nu acorde prea multă atenție comentariilor răutăcioase venite din partea celor care îl critică.

„În mintea lor, trebuie să muncești din greu și pe bani de nimic «ca să fii om cinstit».”

„«Câinele moare de drum lung și prostul de grija altuia!» Succes în tot ce întreprindeți, sunteți minunați!”

„Mințile înguste nu pot vedea bârna din ochii lor, dar văd așchia din ochii altora, iar dacă ei nu pot munci cu mintea, de zgomotul din capul lor, atunci au impresia că doar munca fizică se cheamă muncă. Și da, îi invidiază pe cei care reușesc ceea ce ei nu pot.”

„Să fiți toți sănătoși! Succes în noua etapă! Sunt sigură că veți reuși ceea ce v-ați propus și veți face mult bine celor care au nevoie de ajutor.”

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