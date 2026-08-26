 Marian Godină a spus din ce va trăi după demisia din Poliție. Ce job are în plan și câte proiecte pregătește: „Nu mor de foame”
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Marian Godină a spus din ce va trăi după demisia din Poliție. Ce job are în plan și câte proiecte pregătește: „Nu mor de foame”

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La doar câteva zile după ce a anunțat că pleacă din Poliția Română, Marian Godină a dezvăluit ce planuri are pentru perioada următoare. Fostul polițist nu renunță la activitatea publică și spune că are deja mai multe proiecte pregătite, inclusiv un nou loc de muncă.

Din ce câștigă Marian Godină bani, după ce și-a dat demisia din Poliția Română
Din ce câștigă Marian Godină bani, după ce și-a dat demisia din Poliția Română Foto: Facebook

După aproape două decenii petrecute în uniformă, Marian Godină a decis să își schimbe direcția profesională. Una dintre întrebările apărute imediat după anunțul demisiei a fost legată de modul în care își va câștiga banii de acum înainte.

Fostul polițist a explicat că salariul din Poliția Română nu era de mult timp singura sa sursă de venit și că plecarea din sistem îi va permite să se ocupe mai mult de proiectele sale.

Marian Godină va deveni director de marketing

Una dintre cele mai importante schimbări din viața profesională a lui Marian Godină este noul său loc de muncă. Acesta a anunțat că urmează să fie angajat ca director de marketing al unei firme, însă nu a dezvăluit deocamdată numele companiei.

În paralel, fostul polițist are mai multe proiecte în pregătire, de la stand-up și cărți până la colaborări și activitatea sa din mediul online.

În curând voi fi angajat în calitate de director de marketing al unei firme, pregătesc un nou turneu național de stand-up, pregătesc o nouă carte, am semnat deja câteva colaborări faine, am un canal de Patreon cu peste 1.200 de abonați, Facebookul merge, o să postez mai des și pe canalul ăla video, o să fiu ambasador al unui brand foarte șmecher, sunt și președintele unei asociații”.

Marian Godină nu a spus nici ce companie îl va angaja și nici despre ce brand este vorba în cazul viitorului parteneriat.

După plecarea din Poliție, Marian Godină vrea să acorde mai mult timp scrisului și activității din zona de divertisment.

Acesta pregătește un nou turneu național de stand-up și lucrează la o nouă carte. Experiența acumulată în cei aproape 20 de ani petrecuți în Poliție a reprezentat, de altfel, o importantă sursă de inspirație pentru proiectele sale.

Profesia asta mi-a dăruit enorm: m-a format ca om și mi-a oferit trăiri care au ajuns apoi în cărțile mele, în poveștile mele și, într-un fel sau altul, în omul care sunt azi”.

„Salariul de polițist era, de multă vreme, doar una dintre sursele mele de venit”

Marian Godină a explicat că nu a luat decizia de a demisiona fără să aibă alternative profesionale. Fostul polițist susține că avea deja mai multe surse de venit, iar salariul primit de la stat reprezenta doar una dintre ele.

Au crezut că, odată cu uniforma, mi-am predat și capacitatea de a câștiga bani. Îmi pare rău să le stric petrecerea: salariul de polițist era, de multă vreme, doar una dintre sursele mele de venit. Mă duceam la serviciu ca la un hobby”.

Godină spune că unul dintre motivele pentru care a ales să plece din Poliție este tocmai dorința de a avea mai mult timp pentru proiectele sale.

Am demisionat tocmai pentru a avea mai mult timp să muncesc pentru proiectele mele, nu ca să stau acasă și să aștept șomajul sau pe vreunul care să-mi dea benzină cu un leu litrul. Nu mor de foame și nici nu dispar. Am demisionat din Poliție, nu din viața publică”.

O altă sursă de venit pentru Marian Godină este activitatea online. Acesta are peste 1.200 de abonați pe Patreon și spune că intenționează să fie mai activ pe platformele sale.

Fostul polițist vrea să publice mai des pe Facebook și să posteze mai mult și pe canalul său video. În plus, a semnat deja mai multe colaborări și urmează să devină ambasadorul unui brand, fără să ofere însă detalii despre acesta.

De ce a plecat din Poliția Română

Marian Godină și-a anunțat demisia din Poliția Română pe 20 august 2026, după aproape 20 de ani de activitate.

Acesta a spus că mai avea aproximativ 14 ani până la pensie, însă a ales să plece pentru a se concentra mai mult asupra familiei, scrisului și proiectelor personale.

Eu știu că vreau să scriu, știu că vreau să construiesc lucruri, să mă implic în proiecte pe care le pot duce și care pot face mult bine în jurul meu. Și mai vreau să fiu mult mai prezent acasă, alături de copiii mei. Și vreau asta acum, nu peste zece ani”.

Chiar dacă a renunțat la uniformă, Godină spune că perioada petrecută în Poliție va rămâne o parte importantă din viața sa.

Pentru mine, de azi, începe un drum nou, un drum cu prioritate, dar în adâncul sufletului meu voi rămâne mereu polițist”.

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