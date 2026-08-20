 Marian Godină și-a dat demisia din Poliția Română după 20 de ani. Ce planuri are: „Vreau asta acum, nu peste zece ani”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Marian Godină și-a dat demisia din Poliția Română după 20 de ani. Ce planuri are: „Vreau asta acum, nu peste zece ani”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Marian Godină a luat o decizie importantă după aproape două decenii petrecute în Poliția Română. Cunoscut pentru poveștile sale din perioada în care a lucrat ca polițist, dar și pentru cărțile pe care le-a publicat, acesta a anunțat că și-a depus demisia.

Marian Godină a demisionat din Poliția Română după aproape 20 de ani / foto: arhiva Click!
Marian Godină a demisionat din Poliția Română după aproape 20 de ani / foto: arhiva Click!

Godină a mărturisit că meseria de polițist i-a oferit experiențe care l-au format și care au ajuns, ulterior, să îi inspire poveștile și cărțile. După 20 de ani în uniformă, însă, prioritățile sale s-au schimbat.

„Mi-a luat mult timp să decid”

În acest an se împlinesc două decenii de când Marian Godină a absolvit Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina. Deși mai avea aproximativ 14 ani până la pensie, polițistul a decis să încheie acest capitol al vieții sale.

„Se împlinesc anul ăsta douăzeci de ani de când am absolvit Școala de Agenți de Poliție «Vasile Lascăr» din Câmpina. Până la pensie mai am vreo 14 ani”, și-a început fostul concurent „Survivor” mesajul publicat pe Facebook.

În toți acești ani, Godină spune că a trecut prin numeroase situații și că profesia i-a oferit experiențe pe care cu greu le-ar fi putut trăi în alt domeniu. Polițistul susține că meseria sa a contribuit inclusiv la omul și autorul care a devenit.

„În acești douăzeci de ani, datorită profesiei de polițist, am trăit experiențe cât pentru zece vieți. Profesia asta mi-a dăruit enorm: m-a format ca om și mi-a oferit trăiri care au ajuns apoi în cărțile mele, în poveștile mele și, într-un fel sau altul, în omul care sunt azi.

Sunt recunoscător pentru colegii mei, pentru oamenii pe care i-am întâlnit, pentru intervențiile de la care m-am întors sănătos și întreg, pentru nopțile nedormite, pentru zilele bune și pentru cele grele. Sunt recunoscător și pentru lucrurile care m-au enervat, m-au dezamăgit sau m-au revoltat. Toate sunt parte din povestea vieții mel”.

Familia i-a schimbat perspectiva asupra meseriei

Marian Godină a explicat că, odată cu trecerea anilor și apariția copiilor, nu a mai privit misiunile periculoase cu aceeași disponibilitate ca în tinerețe. Timpul petrecut alături de familie a început să devină tot mai important pentru el. Dacă în primii ani de carieră se oferea voluntar să lucreze chiar și de sărbători, lucrurile s-au schimbat ulterior.

„Am devenit apoi tată, iar misiunile cu adrenalină nu prea îmi mai lipseau, am început să iubesc liniștea mai mult. Nu mai simțeam nevoie de misiuni periculoase, eram mulțumit și cu o misiunea seacă, fără suspans, terminată cu bine. Am început să am nevoie mai mare de timp de petrecut cu familia. Dacă în tinerețe mă ofeream voluntar să lucrez de Crăciun, iată că acum calculam cu oarecare teamă turele și mă rugam să fiu liber”.

Decizia nu a fost una ușoară. Godină recunoaște că meseria îi oferea stabilitate financiară și siguranță, dar spune că, la un moment dat, a înțeles că nu poate lua decizia doar în funcție de aceste lucruri. Pentru el, viața înseamnă uneori și asumarea unor decizii care nu sunt neapărat cele mai sigure.

„A rămâne polițist înseamnă pentru mine siguranță, stabilitate, un venit lunar sigur și o pensie pe care o voi lua peste 14 ani, astfel că alegerea de a rămâne polițist este una rațională. Doar că viața nu e întotdeauna despre alegerea cea mai sigură. Uneori e și despre curajul de a recunoaște că un capitol, oricât de important și de frumos ar fi fost, trebuie să se termine pentru ca altul să poată începe”.

Ce vrea să facă după plecarea din Poliție

Marian Godină spune că își dorește să se concentreze mai mult asupra scrisului și să se implice în proiecte noi. Un alt motiv important pentru decizia sa este dorința de a fi mai prezent în viața copiilor săi.

„Eu știu că vreau să scriu, știu că vreau să construiesc lucruri, să mă implic în proiecte pe care le pot duce și care pot face mult bine în jurul meu. Și mai vreau să fiu mult mai prezent acasă, alături de copiii mei. Și vreau asta acum, nu peste zece ani”.

Godină spune că a avut nevoie de mult timp pentru a ajunge la această concluzie și că, în cele din urmă, a înțeles că nimeni altcineva nu putea lua decizia în locul lui.

„Mi-a luat mult timp să decid, am întrebat în stânga și în dreapta până mi-am dat seama că decizia asta e doar a mea”.

„Începe un drum nou”

După aproape 20 de ani în care a purtat uniforma, Marian Godină a făcut pasul pe care l-a analizat îndelung. Acesta și-a depus demisia și spune că primele momente după decizie au venit cu un sentiment puternic de libertate. Chiar dacă a ales să încheie acest capitol profesional, Godină spune că experiența acumulată în Poliție va rămâne pentru totdeauna parte din el.

„După aproape două decenii de purtat uniforma, astăzi mi-am depus demisia din Poliția Română, iar acum, la cald, sunt cuprins de o senzație incredibilă de libertate și fericire. Pentru mine, de azi, începe un drum nou, un drum cu prioritate, dar în adâncul sufletului meu voi rămâne mereu polițist”.

Ghid de cumpărături

lidl jpg
Lidl retrage de la raft un produs iubit de români. Conține o bacterie care cauzează afecțiuni gastrointestinale Național
dani otil instagram jpg
Nemulțumire la restaurantul lui Dani Oțil. Un vlogger olandez, revoltat după ce a luat masa în localul din București: „M-au obligat” Vedete românești
image
Autostrada Moldovei, traseul complet. Ce tronsoane au fost deschise și ce se inaugurează în 2026, pe A7 Ploiești - Siret adevarul.ro
image
De la 400.000 de bilete vândute la lacăt pe poartă de peste patru ani. Ce se întâmplă cu cea mai faimoasă cetate din Țara Bârsei adevarul.ro

Parteneri

image
Alexandru Stoian la Concordia Chiajna! Alți 4 jucători de la FCSB merg în Liga 2. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Cristi are 17 ani şi livrează mâncare ca să-şi cumpere un scuter: "Vreau să nu mai cer bani de la părinţi" observatornews.ro
image
O familie de români și-a pierdut cazarea din Berlin după o vacanță de 10 zile în România: „Să stea acolo permanent” www.antena3.ro
image
Alertă de caniculă în România! Temperaturile ajung până la 40 de grade. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Cine suportă costurile tratamentului Alinei Pușcău din America. Dan Alexa, dezvăluiri despre starea modelului: „Costă undeva la jumătate de milion. Situația e gravă” www.wowbiz.ro
image
Mathilde Favier, directoarea de relații publice a Dior, s-a stins din viață la 57 de ani www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Ilie Dumitrescu nu s-a uitat la bani: a scos cardul și a plătit pe loc pentru toată echipa. Cum și-a explicat gestul as.ro
image
Vreme neobișnuită în România în următoarele patru săptămâni. Unde va fi cel mai cald playtech.ro
image
Cosmin Matei rupe tăcerea după ce a fost suspendat 9 luni: „Mă antrenez în parc și în săli de fitness!” www.fanatik.ro
image
Ce salariu încasa medicul rezident care și-a luat viața la Spitalul Universitar? Tânărul de 28 de ani trăia o dramă www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
Gata cu viața monahală! Tatăl Deliei și-a dat jos barba, s-a tuns modern și se bucură din plin de viață! Cum arată acum Ion Matache. Asta da schimbare! www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Meghan și Prințul Harry revin în Marea Britanie, după 6 ani de rezidență în SUA. Archie și Lilibet vor începe școala în Anglia okmagazine.ro
image
Iată că profeția ”noului Nostradamus” se împlinește! Adio (în 2020), dar rămân cu tine (în 2026). L-a luat durerea de cap pe Prințul William? okmagazine.ro
image
#Istoria Modei
Top 6 cele mai periculoase tendințe în modă din istorie historia.ro
image
#Istoria Filmului
Filmul românesc scos de la cinema Scala chiar în dimineața premierei. Povestea lui „Dincolo de nisipuri” historia.ro
adrian minune instagram 2 jpg
VideoAdrian Minune, moment neașteptat pe scena de la Nibiru: „Sfârșitul bătăliei dintre rockeri și manelari?” Vedete românești
banner mihai traistariu jpg
#Exclusiv Click!
De ce vrea fratele din Germania al lui Mihai Trăistariu să se întoarcă în țară? „Câștigă cam 15.000 de euro pe lună” Vedete românești
marisa paloma e1728070137997 jpg
Marisa Paloma, dezvăluiri despre casa visurilor. Suma uriașă investită în panourile solare și grădină Vedete românești
diana lupescu captura video jpg
Cum a trăit Diana Lupescu în comunism. Actrița, mărturisiri despre acea perioadă: „Lipsurile ne apropiau” Vedete românești
dani otil instagram jpg
Nemulțumire la restaurantul lui Dani Oțil. Un vlogger olandez, revoltat după ce a luat masa în localul din București: „M-au obligat” Vedete românești
image png
Cât de frumoasă este soacra lui Culiță Sterp? În ce ipostaze s-a pozat Daniela Iliescu alături de mama ei Vedete românești
FotoJet (16) jpg
VideoIoana Ginghină, despre gesturile prin care Cristi i-a demonstrat că este bărbatul potrivit: „Mi-a arătat că își asumă tot ce însemn eu” Vedete românești
image png
VideoTraseul montan care a impresionat-o pe Delia Matache: „Doamne, cât e de frumos” Vedete românești
image
Ce a făcut mai exact Nicușor Dan la Făgăraș. A lipsit de la Ziua Marinei fix pentru asta actualitate.net
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat actualitate.net