Marian Godină și-a dat demisia din Poliția Română după 20 de ani. Ce planuri are: „Vreau asta acum, nu peste zece ani”

Marian Godină a luat o decizie importantă după aproape două decenii petrecute în Poliția Română. Cunoscut pentru poveștile sale din perioada în care a lucrat ca polițist, dar și pentru cărțile pe care le-a publicat, acesta a anunțat că și-a depus demisia.

Godină a mărturisit că meseria de polițist i-a oferit experiențe care l-au format și care au ajuns, ulterior, să îi inspire poveștile și cărțile. După 20 de ani în uniformă, însă, prioritățile sale s-au schimbat.

„Mi-a luat mult timp să decid”

În acest an se împlinesc două decenii de când Marian Godină a absolvit Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina. Deși mai avea aproximativ 14 ani până la pensie, polițistul a decis să încheie acest capitol al vieții sale.

„Se împlinesc anul ăsta douăzeci de ani de când am absolvit Școala de Agenți de Poliție «Vasile Lascăr» din Câmpina. Până la pensie mai am vreo 14 ani”, și-a început fostul concurent „Survivor” mesajul publicat pe Facebook.

În toți acești ani, Godină spune că a trecut prin numeroase situații și că profesia i-a oferit experiențe pe care cu greu le-ar fi putut trăi în alt domeniu. Polițistul susține că meseria sa a contribuit inclusiv la omul și autorul care a devenit.

„În acești douăzeci de ani, datorită profesiei de polițist, am trăit experiențe cât pentru zece vieți. Profesia asta mi-a dăruit enorm: m-a format ca om și mi-a oferit trăiri care au ajuns apoi în cărțile mele, în poveștile mele și, într-un fel sau altul, în omul care sunt azi.

Sunt recunoscător pentru colegii mei, pentru oamenii pe care i-am întâlnit, pentru intervențiile de la care m-am întors sănătos și întreg, pentru nopțile nedormite, pentru zilele bune și pentru cele grele. Sunt recunoscător și pentru lucrurile care m-au enervat, m-au dezamăgit sau m-au revoltat. Toate sunt parte din povestea vieții mel”.

Familia i-a schimbat perspectiva asupra meseriei

Marian Godină a explicat că, odată cu trecerea anilor și apariția copiilor, nu a mai privit misiunile periculoase cu aceeași disponibilitate ca în tinerețe. Timpul petrecut alături de familie a început să devină tot mai important pentru el. Dacă în primii ani de carieră se oferea voluntar să lucreze chiar și de sărbători, lucrurile s-au schimbat ulterior.

„Am devenit apoi tată, iar misiunile cu adrenalină nu prea îmi mai lipseau, am început să iubesc liniștea mai mult. Nu mai simțeam nevoie de misiuni periculoase, eram mulțumit și cu o misiunea seacă, fără suspans, terminată cu bine. Am început să am nevoie mai mare de timp de petrecut cu familia. Dacă în tinerețe mă ofeream voluntar să lucrez de Crăciun, iată că acum calculam cu oarecare teamă turele și mă rugam să fiu liber”.

Decizia nu a fost una ușoară. Godină recunoaște că meseria îi oferea stabilitate financiară și siguranță, dar spune că, la un moment dat, a înțeles că nu poate lua decizia doar în funcție de aceste lucruri. Pentru el, viața înseamnă uneori și asumarea unor decizii care nu sunt neapărat cele mai sigure.

„A rămâne polițist înseamnă pentru mine siguranță, stabilitate, un venit lunar sigur și o pensie pe care o voi lua peste 14 ani, astfel că alegerea de a rămâne polițist este una rațională. Doar că viața nu e întotdeauna despre alegerea cea mai sigură. Uneori e și despre curajul de a recunoaște că un capitol, oricât de important și de frumos ar fi fost, trebuie să se termine pentru ca altul să poată începe”.

Ce vrea să facă după plecarea din Poliție

Marian Godină spune că își dorește să se concentreze mai mult asupra scrisului și să se implice în proiecte noi. Un alt motiv important pentru decizia sa este dorința de a fi mai prezent în viața copiilor săi.

„Eu știu că vreau să scriu, știu că vreau să construiesc lucruri, să mă implic în proiecte pe care le pot duce și care pot face mult bine în jurul meu. Și mai vreau să fiu mult mai prezent acasă, alături de copiii mei. Și vreau asta acum, nu peste zece ani”.

Godină spune că a avut nevoie de mult timp pentru a ajunge la această concluzie și că, în cele din urmă, a înțeles că nimeni altcineva nu putea lua decizia în locul lui.

„Mi-a luat mult timp să decid, am întrebat în stânga și în dreapta până mi-am dat seama că decizia asta e doar a mea”.

„Începe un drum nou”

După aproape 20 de ani în care a purtat uniforma, Marian Godină a făcut pasul pe care l-a analizat îndelung. Acesta și-a depus demisia și spune că primele momente după decizie au venit cu un sentiment puternic de libertate. Chiar dacă a ales să încheie acest capitol profesional, Godină spune că experiența acumulată în Poliție va rămâne pentru totdeauna parte din el.

„După aproape două decenii de purtat uniforma, astăzi mi-am depus demisia din Poliția Română, iar acum, la cald, sunt cuprins de o senzație incredibilă de libertate și fericire. Pentru mine, de azi, începe un drum nou, un drum cu prioritate, dar în adâncul sufletului meu voi rămâne mereu polițist”.