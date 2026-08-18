Marian Godină trece la fapte! Asociația pe care o lansează și planurile pentru copiii din România

Marian Godină, unul dintre cei mai cunoscuți și urmăriți polițiști din România, revine în atenția publicului cu un proiect important pentru el. Fostul concurent de la „Survivor România” a făcut recent marele anunț pe rețelele de socializare și le-a dezvăluit urmăritorilor în ce direcție își îndreaptă acum atenția.

Marian Godină deschide o asociație

În mesajul prin care a anunțat noua inițiativă, Marian Godină a făcut și o scurtă retrospectivă a activității sale din mediul online. Polițistul le-a amintit urmăritorilor că, de-a lungul anilor, a folosit comunitatea pe care a construit-o și pentru a veni în sprijinul oamenilor aflați în situații dificile. Acum, spune el, își dorește să ducă această implicare într-o nouă direcție, cu accent pe copii și educație.

„De multe ori am folosit pagina asta în scopuri caritabile, pentru cazuri sociale, medicale sau pentru a-i ajuta pe oamenii loviți de calamități naturale. Am observat de fiecare dată că la apelurile mele au răspuns foarte mulți dintre voi și cred că am doborât împreună câteva recorduri în strângerea unor sume mari într-un timp foarte scurt.

Pentru că, dincolo de oamenii care intră aici să înjure sau să-și verse nemulțumirile vieții, pagina asta are un public foarte fain. Sunt mulți oameni care mă opresc pe stradă să-mi strângă mâna (pățesc zilnic asta) și îmi spun că mă urmăresc de ani de zile, deși nu au comentat niciodată pe pagină.

Am făcut și greșeli de-a lungul timpului, dar cred că ați știut mereu că nu au venit din vreun interes ascuns, ci pur și simplu din faptul că am spus și am făcut ceea ce am crezut. Sunt sigur că voi mai greși, pentru că voi continua să spun ceea ce gândesc.

Anul ăsta împlinesc 40 de ani, sunt tatăl fericit a două fetițe superbe și soțul unei femei minunate. Mă mai cert și cu ele uneori. Cu toate trei. Mă simt împlinit ca om”, a spus Godină în postarea în care își anunță noul proiect.

Marian Godină: „Asociația noastră se va axa în principal pe educație”

Marian Godină trece la următorul nivel și lansează un proiect care are în centrul său educația copiilor. Prin intermediul Asociației „Drum cu Prioritate”, polițistul își propune să contribuie la educația rutieră a celor mici, dar și să le ofere acces la rechizite și materiale educaționale.

Proiectul nu se oprește însă aici. Asociația își propune să deruleze activități dedicate copiilor, prin care aceștia să învețe regulile de circulație într-un mod accesibil și interactiv, dar și să abordeze subiecte importante pentru dezvoltarea lor, precum bullyingul.

„Simt totuși că pot face mai mult pentru societatea noastră. Mult mai mult decât să sparg uși dimineața la 6. Nu că asta n-ar fi important. Voi respecta mereu munca polițiștilor care ne curăță societatea de infractori.

De aceea, încă de anul trecut am început să lucrez la un proiect foarte important pentru mine: Asociația Drum cu Prioritate, pe care am înființat-o alături de soția mea, Georgiana, și de tatăl ei, dl Radu Dascălu, care are o experiență vastă în acțiuni caritabile.

Mă bucur că va avea acum ocazia să facă asta la un nivel mult mai mare și mai profesionist.

Asociația noastră se va axa în principal pe educație. Cred că de asta are mare nevoie societatea noastră și cred că trebuie să începem cu cei mici.”

„Știu că proiectul ăsta o să-mi ocupe foarte mult timp”

Marian Godină recunoaște că noul proiect va presupune mult timp și implicare, însă spune că este deja foarte atașat de această inițiativă și abia așteaptă să înceapă treaba. Experiența pe care a acumulat-o de-a lungul anilor în activitățile de educație rutieră pentru copii i-a dat și mai multă încredere că proiectul poate avea un impact real.

„Vom dărui cărți, rechizite și materiale educaționale.

Vom derula proiecte de educație rutieră (unde cred că experiența mea poate fi cu adevărat folositoare), vom vorbi cu copiii despre social media, bullying și despre lucrurile cu care se confruntă ei în lumea de azi.

Ne vom implica și în cazuri sociale sau medicale, însă direcția principală a asociației va rămâne educația.

Știu că proiectul ăsta o să-mi ocupe foarte mult timp. Dar deja îmi este foarte drag și abia aștept să mă apuc serios de treabă. Am mai făcut educație rutieră cu copiii în școli și știu cât de entuziasmați erau.Acum sunt eu la fel de entuziasmat ca ei.

Avem multe de învățat și multe de făcut, dar le vom face treptat și, sper eu, bine.

Și sper să înțeleagă unii acum cât de amuzant mi se pare să-i văd cum se chinuie să mă dea afară din Poliție, când eu nu-mi văd capul de treabă și am lucruri mult mai mărețe de realizat. Vom avea nevoie de ajutorul vostru.

Pentru început, vă cer două lucruri: dați follow paginii Asociației Drum cu Prioritate și distribuiți această postare. În curând vom anunța și primul nostru proiect, legat de începerea școlii.

Vă mulțumesc!

Iar la final, pentru că nu mă pot abține, o să mă și semnez:

Marian Godină, Președintele Asociației Drum cu Prioritate”, a mai transmis bărbatul.

Ce părere are Marian Godină despre Poliția Română?

Marian Godină este unul dintre cei mai cunoscuți polițiști români, devenit viral de-a lungul anilor atât prin postările sale din mediul online, cât și prin aparițiile televizate. Recent, fostul concurent de la „Survivor România” a vorbit deschis despre relația sa cu instituția în care lucrează și despre momentele în care acțiunile unor colegi l-au făcut să se simtă rușinat.

Invitat în emisiunea „Furnicuțele”, moderată de Denise Rifai, Marian Godină a fost întrebat direct dacă i-a fost vreodată rușine de Poliția Română. Răspunsul său a fost unul sincer, iar polițistul a amintit două cazuri care au avut un puternic impact asupra opiniei publice: tragediile de la Caracal și Onești.

Sursă video: Instagram.

Denise Rifai: „Ți-a fost vreodată rușine de Poliția Română?”

Marian Godină: „Da, de multe ori și cred că e sănătos să-ți fie rușine uneori. Mi-a fost rușine când s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat la Caracal, un moment în care chiar mi-a fost rușine și a fost tragic, din păcate, cazul Alexandrei Măceșanu.

Cazul de la Onești, când, la fel, mi-a fost rușine, dar niciodată n-am spus că, dacă aș fi fost în locul acelor polițiști, aș fi procedat mai bine. Din păcate, niciun sistem nu este corect, inclusiv Poliția Română, la fel ca poliția din toată lumea, uneori dă rateuri. Doar că aceste rateuri s-au soldat cu finaluri tragice, motiv pentru care mi-a fost rușine.”