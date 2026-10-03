Ingredientul secret pe care Irina Loghin îl pune în must pentru a-l păstra peste iarnă. „Să fie limpede, curat”

Irina Loghin le-a arătat românilor cum pregătește, în fiecare toamnă, mustul, respectând câteva dintre obiceiurile pe care le-a învățat încă din satul natal. Chiar dacă locuiește în Capitală, artista păstrează legătura cu tradițiile și aduce struguri din podgoriile prahovene, din comuna Gura Vitioarei, pentru a-și pregăti propria băutură pe care o păstrează apoi pentru lunile de iarnă.

Irina Loghin pregătește must. Foto: Facebook

Toamna este anotimpul în care gospodarii se bucură de roadele muncite peste an și pregătesc vinul și mustul. În multe sate din România, tradițiile specifice acestui sezon sunt încă păstrate, iar Irina Loghin nu face excepție. Ca în fiecare an, artista și-a pregătit mustul din propria recoltă și spune că se bucură atât de gustul bogat al băuturii, cât și de proprietățile sale. Pentru prepararea acestuia, folosește, printre altele, soiul de struguri boabe de căpșunică.

„Dragii mei, astăzi, ca în fiecare an, am strâns recolta de struguri și am făcut must!

Sunt atât de fericită că și anul următor mă voi putea bucura de această licoare minunată, făcută cu drag din propria recoltă!

Mustul are numeroase proprietăți benefice, printre care și faptul că este o sursă bogată de antioxidanți.

Să ne bucurăm de roadele toamnei și de tot ce ne dăruiește Dumnezeu!”, începe mesajul publicat de îndrăgita artistă pe rețelele de socializare.

Trucul Irinei Loghin pentru a păstra mustul

Tot pe rețelele de socializare, Irina Loghin a dezvăluit și unul dintre trucurile pe care le folosește pentru ca mustul să se păstreze.

Mai exact, pentru fiecare litru de must, Irina Loghin adaugă 10 grame de hrean ras. Acesta este lăsat în damigene timp de 15 zile, iar ulterior mustul este strecurat prin tifon, pentru a obține o băutură limpede și curată.

„Să fie limpede, curat”, explică Irina Loghin, care spune că, după strecurare, păstrează mustul la rece, în sticle.

Artista recomandă consumul de must și vorbește despre beneficiile pe care le poate avea pentru organism, însă atrage atenția și asupra conținutului ridicat de zahăr. Persoanele care au probleme cu glicemia ar trebui să fie atente la cantitatea consumată.

„Beți must că este sănătate curată pentru organism”, îndeamnă Irina Loghin.

Cum se menține Irina Loghin în formă la 87 de ani

Ajunsă la vârsta de 87 de ani, Irina Loghin spune că se bucură de o stare bună și consideră că stilul de viață sănătos pe care îl urmează de zeci de ani are un rol important. Artista are o alimentație vegetariană de mai bine de 50 de ani și mărturisește că a renunțat complet la carne, fiind atentă la alimentele pe care le consumă.

„De 50 de ani nu mănânc carne, am încercat cu pește, dar nu mai am încredere, mai ales în cel de crescătorie. Da, faptul că sunt vegetariană e secretul că arăt bine, alimentația are un efect bun asupra sănătății”, a menționat Irina Loghin în podcastul avocatei Katia Cicală.

„Eu mereu am avut grijă să nu mă îmbolnăvesc”

Artista a explicat și cum își asigură necesarul de proteine, în condițiile în care nu consumă carne. Irina Loghin spune că include în alimentație soia, migdale și diferite tipuri de semințe, în special cele de dovleac și de floarea-soarelui.

„Îmi completez proteina din soia, din migdale, din tot felul de semințe, mai ales de dovleac și de floarea-soarelui, sunt bune și pentru perioada de post, când nu se mănâncă deloc carne. Le spăl, le pun la uscat, le mănânc așa sau le gătesc în diverse rețete. Este de datoria fiecărei persoane să aibă grijă de ea, de sănătate.

Eu mereu am avut grijă să nu mă îmbolnăvesc. Nu pot însă nici să le impun oamenilor ce să facă și ce să mănânce, să renunțe la carne, așa cum am făcut eu. Fiecare are un stil de viață, o dietă, cu care s-a obișnuit. Fructe, legume şi cereale, acestea le consum. Şi un vegetal din avocado. Este destul de dificil, dar eu îl prefer”, a precizat ea, într-un interviu.