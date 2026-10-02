„Roșia este, de fapt, un fruct!” Dezvăluirea care schimbă tot ce știai despre legumele din farfurie

Mihaela Bilic, medic nutriționist, vine cu un mesaj care îi poate pune pe mulți pe gânduri. Specialistul explică diferențele dintre fructe și legume și dezvăluie ce se ascunde, de fapt, în spatele clasificării alimentelor pe care le consumăm zi de zi.

Roșii. Foto: Instagram

Roșia, castravetele, ardeiul sau dovlecelul sunt considerate, în mod obișnuit, legume, însă din punct de vedere botanic lucrurile stau diferit.

Ce este roșia, fruct sau legumă?

Așa cum și-a obișnuit deja fanii, cu idei de rețete sănătoase și informații importante despre alimentație și sănătate, Mihaela Bilic, medic nutriționist, a venit de această dată cu un mesaj prin care explică diferențele dintre fructe și legume și le arată oamenilor cum sunt clasificate, de fapt, alimentele pe care le consumă zi de zi.

„Fructe sau flori?

Roșia este un fruct sau legumă? Pentru simplificare, s-a ales o împărțire care amestecă regnurile vegetale și definește legumele în funcție de segmentul plantei din care provin. Există:

legume-floare: conopidă, broccoli, anghinare;

legume-frunză: andivă, salată, spanac, tije de țelină, varză;

legume-fruct: ardei, roșie, castravete, dovlecel, vânătă;

legume-păstaie: fasole, mazăre, linte, năut, soia, bob;

legume-bulb sau tubercul: cartof, ceapă, usturoi, gulie, sparanghel, ghimbir;

legume-rădăcină: morcov, ridiche, sfeclă, țelină, hrean.

Deci, roșia este un fruct, iar conopida este o floare… obeză, ce-i drept! Consumați cât mai multe legume, nu au decât beneficii. Cât despre definiție, sunteți liberi să hotărâți dacă salata voastră este din fructe de roșii, iar supa-cremă din flori de conopidă. Tot ce contează este să aveți mereu în farfurie flori, fructe, frunze, rădăcini, tuberculi... într-un cuvânt, vegetale!”, a scris Mihaela Bilic pe rețelele de socializare.

Cum pregătește Mihaelei Bilic tarta cu ulei de măsline

Una dintre rețetele cu care Mihaela Bilic și-a surprins recent fanii este tarta cu ulei de măsline. Medicul nutriționist a povestit că ideea acestui desert i-a venit după o călătorie în Toscana, unde a descoperit cât de multe întrebuințări poate avea uleiul de măsline, inclusiv în prepararea deserturilor.

„Cu ce m-am întors din Toscana? Cu o rețetă de tartă cu ulei de măsline.

Nu m-am gândit niciodată că uleiul de măsline poate să dea așa o aromă interesantă într-o prăjitură. Sau poate e de vină alcoolul din rețetă?

Așa de mult mi-a plăcut încât m-am agitat să găsesc și vinsanto și ulei adecvat, am încercat să reproduc rețeta pe care am primit-o de la restaurant și în prima variantă a ieșit o turtă!

M-am ambiționat, am început să studiez problema, am comparat și cu alte rețete, am ajustat cantitățile după intuiția mea și pare că a doua încercare a fost mai reușită. Nu vreau să știu câte calorii conține, din cauză de ulei, nu de zahăr… E ceva ce merită gustat, dar promit că a treia oară nu mai fac!”, a scris nutriționistul Mihaela Bilic pe Instagram.

Tartă cu ulei de măsline (Torta all'olio), rețetă

Ingrediente:

- 3 ouă

- 250 g + 50 g zahăr

- 1 portocală mică

- 150 ml ulei de măsline

- 70 ml Vin Santo (sau brandy)

- 70 ml apă

- 350 g făină

- 1 pliculeț praf de copt

- 36 g stafide

Mod de preparare:

Începeți prin a încălzi cuptorul la 180°C.