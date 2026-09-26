 Mihaela Bilic explică secretul parmezanului. Cum trebuie mâncat. „Nu e un aliment”
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Mihaela Bilic explică secretul parmezanului. Cum trebuie mâncat. „Nu e un aliment”

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Parmezanul este unul dintre ingredientele care pot schimba rapid gustul unui preparat, chiar și atunci când este folosit în cantități mici. Mihaela Bilic a explicat celor care o urmăresc ce rol poate avea această brânză maturată în alimentație și de ce nu este recomandat să fie privită ca un aliment care se consumă în cantități mari.

Parmezan
Parmezan Foto: Istock

În gastronomia italiană, parmezanul este nelipsit din numeroase rețete. Este folosit la paste, pizza, risotto, salate, legume sau carne, tocmai datorită aromei sale puternice. Medicul nutriționist spune că intensitatea gustului este și motivul pentru care această brânză poate fi utilizată mai degrabă asemenea unui condiment.

De ce este parmezanul atât de concentrat

Mihaela Bilic a explicat că parmezanul are o densitate ridicată și o concentrație importantă de nutrienți. Caracteristicile sale sunt legate inclusiv de modul în care este produs. Pentru obținerea unei roți de parmezan este folosită o cantitate considerabilă de lapte, după care brânza este lăsată la maturat cel puțin un an.

„Cine crede că parmezanul e doar o brânză uscată, se înșală. Parmezanul e mai mult decât o brânză, e un fel de esență de brânză sau un super produs din lapte. De vreme ce o roată de parmezan se obține din jumătate de tonă de lapte și stă la maturat minimum un an”, a transmis Mihaela Bilic în mediul online.

Tocmai această concentrație face ca parmezanul să nu fie consumat, în mod obișnuit, în cantități mari. Aroma sa puternică este suficientă pentru a intensifica gustul unui preparat, astfel încât câteva grame pot avea un efect important asupra mâncării.

„Parmezanul nu e un aliment, nu-l mâncăm cu suta de grame, ci un condiment. Are umami în mod natural și dă gust la orice mâncare. De la paste, pizza și orez, la legume, salate și carne”, a mai spus medicul nutriționist.

Astfel, parmezanul poate fi presărat peste diferite preparate fără să fie nevoie de o cantitate mare. Gustul său intens îl face potrivit pentru a completa savoarea unor mâncăruri foarte diferite.

Cât parmezan este recomandat într-o porție

Pe lângă aroma intensă, parmezanul se remarcă și prin conținutul său de proteine, grăsimi, sare și calciu. Potrivit explicațiilor oferite de Mihaela Bilic, chiar și o cantitate redusă poate aduce un aport important de calciu.

O porție de aproximativ 15 grame de parmezan ras, echivalentul unei linguri generoase, are în jur de 50 de calorii. În același timp, această cantitate poate contribui la necesarul zilnic de calciu.

„Parmezanul e concentrat nu doar în gust, dar și în grăsime, proteine, sare și calciu. O lingură de parmezan ras acoperă necesarul de un gram de calciu pe zi. Indiferent că îl cumpărați ca bucată întreagă sau deja ras, parmezanul este condimentul cu sare și calciu care nu trebuie să vă lipsească din meniu”, a explicat Mihaela Bilic.

Medicul nutriționist a vorbit și despre aportul caloric, subliniind că porția trebuie să rămână una redusă.

„Și nu vă faceți griji pentru calorii. Porția corectă are 15 grame, adică o lingură cu vârf și doar 50 de calorii”, a încheiat Mihaela Bilic.

Prin urmare, parmezanul poate fi inclus în alimentație pentru aroma sa intensă și pentru nutrienții pe care îi conține, însă cantitatea rămâne importantă. Fiind o brânză foarte concentrată, folosirea unei porții mici este suficientă pentru a da mai mult gust preparatelor.

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