 Alimentul care are de 3 ori mai multe proteine decât un ou. Cum îl poți include în meniul tău
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Alimentul care are de 3 ori mai multe proteine decât un ou. Cum îl poți include în meniul tău

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Căutarea sursei perfecte de proteine se învârte, adesea, în jurul acelorași alimente. Din meniu nu lipsesc pieptul de pui, ouăle și iaurtul grecesc. Cu toate acestea, există un ingredient cu o istorie bogată care întrece, fără probleme, alimentele obișnuite prin valoarea nutrițională.

Tempeh, un aliment de trei ori mai bogat în proteine decât oul.
Tempeh, un aliment de trei ori mai bogat în proteine decât oul. Foto: pexels.com

Dacă nu ai încercat până acum, este timpul să incluzi în meniul tău și tempeh. Tempeh-ul își are originea în Indonezia, mai exact pe insula Java, unde este preparat tradițional de secole.

Alimentul care are de trei ori mai multă proteină decât un ou

Spre deosebire de tofu, care se obține prin coagularea laptelui de soia, tempeh-ul se produce din boabe întregi de soia, legate între ele prin intermediul unei fermentații naturale. Rezultatul este un bloc ferm, cu o textură atrăgătoare și un gust umami profund, ușor de nucă.

O porție standard, adică aproximativ 84 de grame, conține aproximativ 18 grame de proteine. Ca o comparație, un ou mare se laudă cu aproximativ șase grame, ceea ce înseamnă că, odată cu o porție de tempeh, organismul primește de trei ori mai multe proteine.

Tempeh este una dintre puținele surse vegetale care se laudă cu toți cei nouă aminoacizi esențiali, ceea ce îl face o proteină completă. Deoarece boabele sunt fermentate cu o cultură benefică, microorganismele din timpul procesului descompun deja parțial proteinele în peptide și aminoacizi mai mici, ceea ce le face mult mai ușor de absorbit pentru sistemul digestiv.

Ce beneficii are tempeh-ul

Când spui tempeh nu spui doar o sursă bogată de proteine, ci este și o comoară de probiotice care susțin echilibrul microbiotei intestinale și care reduc inflamațiile din organism. 

Acest aliment este, de asemenea, o sursă excelentă de calciu și magneziu care ajută la menținerea densității osoase. Are cantități semnificative de fier, zinc și vitamina B, în special riboflavină și niacină, care oferă corpului energie și vitalitate. De asemenea, este bogat în izoflavone din soia, care protejează organismul de stresul oxidativ și de îmbătrânirea prematură.

Recomandările nutriționiștilor

Nutriționistul clinic Gena Hamshaw subliniază faptul că tempeh-ul, datorită procesării minime și conținutului ridicat de fibre și grăsimi nesaturate, este un aliment extrem de sigur și benefic pentru majoritatea oamenilor. Este deosebit de binevenit ca înlocuitor pentru carnea roșie sau produsele din carne extrem de procesate, conform citymagazine.si.

Totuși, se recomandă prudență dacă aveți alergie la soia sau dacă sistemul digestiv este mai puțin obișnuit cu un conținut ridicat de fibre. În acest ultim caz, începeți cu porții mai mici pentru a evita balonarea. De asemenea, fiți atenți atunci când cumpărați versiuni preparate în prealabil, marinate sau afumate, deoarece acestea conțin adesea prea multă sare. Persoanele care iau anumite medicamente ar trebui să consulte medicul înainte de a include alimente fermentate pe bază de soia.

Rețete simple cu tempeh

Tempeh este un aliment extrem de versatil. Structura sa fermă nu se destramă în timpul gătirii , ci absoarbe minunat marinadele și își păstrează o textură crocantă plăcută. Așadar, poate fi pus în salate, taiat în fâșii subțiri. Poate fi marinat în sos de soia cu puțin suc de lămâie și prăjit în ulei de cocos ca alternativă la crutoane.

Acesta merge integrat și în sendvișuri. Feliile prăjite de tempeh merg de minune cu avocado, legume proaspete și un dressing de muștar. De asemenea, acesta poate fi prăjit și apoi sfărâmat peste paste, ca o alternativă la parmezan. Într-un mic dejun copios, fărămițați-l direct în omletă sau într-un wok de legume pentru un plus de proteine. 

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