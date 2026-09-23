Cofeina și diabetul: ce trebuie să știi

Dacă ai diabet de tip 2 trebuie să acorzi atenție suplimentară alimentelor și băuturilor pe care le ingerezi. Prin urmare, este firesc să te întrebi dacă poți consuma cofeină în siguranță.

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Cum îți influențează cofeina glicemia

Cofeina poate determina o creștere bruscă a glicemiei. Acest lucru se întâmplă deoarece influențează sistemul nervos central și declanșează, la rândul său, un răspuns hormonal în organism.

În primul rând, cofeina blochează receptorii de adenozină, potrivit unui articol de sinteză publicat în Journal of Sleep Research. Adenozina este o substanță chimică ce te ajută să adormi prin legarea de celulele creierului. Atunci când receptorii acesteia sunt blocați, activitatea celulară crește.

Apoi, cofeina intensifică efectele unor mesageri chimici naturali, numiți neurotransmițători, produși de creier. Printre aceștia se numără serotonina, dopamina (cunoscută și drept „hormonul stării de bine”) și acetilcolina.

De asemenea, cofeina crește eliberarea de adrenalină, iar acest proces poate influența glicemia. Adrenalina îi transmite ficatului să elibereze glucoza stocată. Aceasta îți oferă un plus de energie, dar poate crește și cantitatea de glucoză care ajunge în sânge.

În plus, dacă nu dormi suficient, poate crește rezistența la insulină, ceea ce poate duce, la rândul său, la valori mai mari ale glicemiei.

Este cafeaua benefică dacă ai diabet?

Un adult american consumă, în medie, aproximativ două cești de cafea de câte 240 ml pe zi. Fiecare ceașcă de cafea preparată conține aproximativ 95 mg de cofeină.

Pentru majoritatea persoanelor sănătoase, un consum de până la 400 mg de cofeină pe zi nu reprezintă o problemă. Mai mult, este posibil ca o ceașcă de cafea consumată zilnic să reducă riscul de apariție a diabetului de tip 2.

Într-un studiu publicat în European Journal of Clinical Nutrition, cercetătorii au analizat legătura dintre consumul de cafea și diabet în cazul a 1.514 bărbați cu vârste între 18 și 87 de ani și a 1.528 de femei cu vârste între 18 și 89 de ani. Niciunul dintre participanți nu avea diabet la începutul studiului.

Cercetătorii au împărțit participanții în trei categorii:

persoane care nu consumau cafea;

consumatori ocazionali, care beau mai puțin de 250 ml de cafea pe zi;

consumatori obișnuiți, care beau cel puțin 250 ml de cafea zilnic.

Pe parcursul celor zece ani de monitorizare, 191 de participanți au fost diagnosticați cu diabet de tip 2. Autorii au constatat că persoanele care consumau cafea în mod obișnuit aveau un risc cu 54% mai mic de a fi diagnosticate cu diabet, comparativ cu cele care nu beau deloc cafea.

Efi Koloverou, nutriționist clinician și autorul principal al studiului, consideră că efectul observat nu se datorează doar cofeinei.

„Cred că efectul benefic al cafelei nu poate fi atribuit exclusiv cofeinei, din două motive”, a explicat ea într-un interviu. „În primul rând, consumul băuturilor cu cofeină, precum ceaiul și băuturile de tip cola, a fost luat în calcul și nu a modificat asocierea protectoare dintre consumul de cafea și riscul de diabet. În al doilea rând, beneficiul a fost mediat de SAA, un marker al inflamației. Prin urmare, cafeaua ar putea influența căile de semnalizare celulară proinflamatoare.”

Cercetătorii au considerat că o ceașcă de cafea are 150 ml. Cantitatea zilnică analizată în studiu ar corespunde aproximativ unui număr de două cești și jumătate până la trei cești de cafea preparată sau aproximativ trei cești de cafea instant.

„Putem presupune că persoanele aparent sănătoase, fără antecedente de boli cardiovasculare, ar putea beneficia de pe urma consumului zilnic al acestei cantități de cafea”, afirmă Koloverou.

Deși cercetătoarea și colegii săi nu au identificat diferențe între efectele diverselor tipuri de cafea asupra riscului de diabet, numărul participanților a fost prea mic pentru a stabili dacă un anumit sortiment are un efect diferit.

Este important să reții că un astfel de studiu arată o asociere, nu demonstrează că băutul cafelei previne în mod direct diabetul.

Câtă cofeină este prea multă dacă ai diabet?

Deoarece efectul cofeinei asupra glicemiei diferă de la o persoană la alta, este bine să urmărești cum reacționează organismul tău. Răspunsul tău la cofeină nu va fi neapărat același cu al membrilor familiei sau al prietenilor.

Recomandarea generală este să nu consumi mai mult de 400 mg de cofeină pe zi. Dar ce înseamnă, concret, această cantitate? Aproximativ 400 mg de cofeină pot echivala cu patru cești de cafea sau cu numai două doze concentrate de energizant de tip „energy shot”.

Cantitatea de cofeină dintr-o porție de băutură energizantă poate varia foarte mult, de la aproximativ 75 mg până la 300 mg, potrivit Center for Science in the Public Interest.

Printre celelalte surse de cofeină se numără:

ceaiul;

ciocolata;

cafeaua decofeinizată, care poate conține între 2 și 15 mg de cofeină într-o ceașcă.

Cantitatea de cofeină poate varia considerabil și în funcție de locul de unde cumperi cafeaua, de tipul ceaiului pe care îl bei sau de producător.

Atunci când îți calculezi consumul total, ține cont și de alimentele sau produsele în care cofeina este mai puțin evidentă. Printre acestea se numără:

cerealele, batoanele de granola, iaurturile și înghețata cu aromă de cafea sau ciocolată;

kombucha;

unele analgezice eliberate fără prescripție medicală;

anumite medicamente combinate, care pot conține cofeină.

Este cofeina periculoasă?

Modul în care cofeina îți influențează diabetul de tip 2, precum și cantitatea pe care o poți tolera, depind în mare măsură de situația ta individuală. Discută cu medicul despre consumul tău de cofeină și despre efectele pe care acesta le-ar putea avea asupra sănătății tale.

Indiferent cât de bine tolerezi cofeina, citește cu atenție etichetele și informațiile nutriționale ale alimentelor și băuturilor, pentru a afla ce cantitate consumi. Verifică inclusiv prospectele anumitor medicamente eliberate pe bază de prescripție și ale analgezicelor combinate disponibile fără rețetă.

Sursa: Health Central