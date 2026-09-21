Gătești la air-fryer? Iată ce ar trebui să știi!

Friteuza cu aer cald te ajută să obții alimente crocante folosind mult mai puțin ulei decât în cazul prăjirii clasice. Dar cât de sănătoasă este această metodă de gătit și ce reguli ar trebui să respecți?

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Friteuzele cu aer cald, cunoscute și sub denumirea de air fryer, au devenit tot mai populare. Principalul lor avantaj este că îți permit să pregătești alimente cu o textură asemănătoare celor prăjite în baie de ulei, dar folosind o cantitate mult mai mică de grăsime.

Astfel, preparatele pot avea mai puține calorii și grăsimi decât cele prăjite în mod obișnuit. Totuși, beneficiile depind și de alimentele pe care le alegi, de temperatura folosită și de durata gătirii.

Air fryer sau prăjire în baie de ulei?

Alimentele prăjite în baie de ulei conțin, în general, mai multe grăsimi decât cele preparate la cuptor, pe grătar sau la air fryer.

De exemplu, 100 de grame de piept de pui pane și prăjit pot conține aproximativ 13,2 grame de grăsime, în timp ce aceeași cantitate de piept de pui copt are în jur de 0,39 grame de grăsime. Valorile pot varia în funcție de rețetă și de ingredientele folosite, însă diferența arată cât de mult poate influența metoda de preparare valoarea nutritivă a alimentului.

Deoarece friteuza cu aer cald necesită doar o cantitate mică de ulei, poți obține preparate crocante cu mai puține grăsimi și calorii. Reducerea consumului de grăsimi saturate te poate ajuta să îți menții colesterolul în limite normale și să reduci riscul bolilor cardiovasculare.

Totuși, un aliment ultraprocesat nu devine automat sănătos doar pentru că îl gătești la air fryer. Nuggets-urile, cartofii congelați, produsele pane și alte semipreparate pot conține în continuare multă sare, grăsime și aditivi.

Cum funcționează friteuza cu aer cald

Air fryer-ul funcționează asemănător unui cuptor mic cu convecție. Aparatul circulă rapid aerul fierbinte în jurul alimentelor, eliminând o parte din umiditatea de la suprafața acestora și formând o crustă crocantă.

Trebuie doar să așezi alimentele în sertarul aparatului și să alegi temperatura și durata de preparare. În funcție de model, poți găti carne, pește, legume, cartofi, aripioare de pui, produse de panificație și chiar unele deserturi.

Friteuza cu aer cald este utilă și pentru reîncălzirea alimentelor, deoarece le poate păstra textura crocantă mai bine decât cuptorul cu microunde. În plus, fiind un aparat de dimensiuni reduse, se încălzește repede și poate consuma mai puțină energie decât un cuptor convențional, în special atunci când pregătești porții mici.

Te poate ajuta să reduci aportul de grăsimi

Alimentele prăjite în mult ulei au, de regulă, un conținut ridicat de calorii și grăsimi. Consumul frecvent de produse prăjite poate favoriza creșterea în greutate, iar obezitatea este asociată cu un risc mai mare de diabet zaharat de tip 2 și boli cardiovasculare.

Dacă înlocuiești prăjirea în baie de ulei cu prepararea la air fryer, poți reduce cantitatea de grăsime adăugată și aportul caloric. Această schimbare te poate ajuta să îți controlezi greutatea, cu condiția să păstrezi porțiile moderate și să alegi alimente nutritive.

Pentru o masă echilibrată, poți pregăti la air fryer legume, pește, carne slabă, tofu sau cartofi proaspeți, folosind doar puțin ulei și limitând sarea.

Este mai sigur decât prăjirea clasică

Prăjirea tradițională presupune încălzirea unei cantități mari de ulei la temperaturi foarte ridicate. Astfel apare riscul ca uleiul să stropească, să se verse sau să provoace arsuri.

Air fryer-ul nu necesită un vas plin cu ulei, ceea ce reduce aceste riscuri. Cu toate acestea, aparatul și coșul se încing foarte tare. Folosește-l conform instrucțiunilor producătorului, așază-l pe o suprafață stabilă și rezistentă la căldură și evită să atingi componentele fierbinți fără protecție.

De asemenea, este important să gătești complet carnea, mai ales carnea de pasăre, și să verifici temperatura din interiorul preparatului atunci când este necesar.

Ce trebuie să știi despre acrilamidă

Acrilamida este o substanță care se poate forma atunci când anumite alimente bogate în amidon, precum cartofii și cerealele, sunt gătite la temperaturi ridicate. Aceasta poate apărea atât la prăjire, cât și la coacere sau la prepararea în friteuza cu aer cald.

Studiile efectuate pe animale au asociat dozele foarte mari de acrilamidă cu apariția cancerului. Totuși, dozele administrate în aceste studii au fost mult mai mari decât cantitățile la care ești expus prin alimentație, iar efectul asupra riscului de cancer la oameni nu este încă pe deplin clar.

Rezultatele cercetărilor privind air fryer-ul sunt neuniforme. Un studiu din 2024 a constatat că unii cartofi gătiți la air fryer au conținut puțin mai multă acrilamidă decât cei prăjiți în ulei sau preparați la cuptor. Cercetătorii au observat însă că înmuierea cartofilor înainte de gătire a redus cantitatea de acrilamidă indiferent de metoda folosită.

Un alt studiu, din 2020, a arătat că prepararea puiului la air fryer a generat mai puțină acrilamidă și mai puține hidrocarburi aromatice policiclice decât prăjirea în baie de ulei.

Prin urmare, friteuza cu aer cald nu elimină complet formarea acestor compuși, iar modul în care o folosești contează.

Cum reduci formarea acrilamidei

Poți limita formarea acrilamidei dacă respecți câteva recomandări:

evită să rumenești excesiv sau să arzi alimentele;

gătește cartofii până capătă o culoare galben-aurie, nu maro închis;

înmoaie cartofii cruzi în apă timp de 15-30 de minute, apoi usucă-i înainte de preparare;

nu păstra cartofii cruzi în frigider, deoarece temperaturile scăzute pot crește cantitatea de zaharuri implicate în formarea acrilamidei;

respectă temperatura și durata recomandate pentru fiecare aliment;

curăță aparatul după fiecare utilizare și îndepărtează resturile arse.

Cât de sănătoasă este, de fapt?

Friteuza cu aer cald poate fi o alternativă mai sănătoasă la prăjirea în baie de ulei, deoarece îți permite să gătești cu mai puțină grăsime și să reduci numărul de calorii al preparatelor.

Totuși, air fryer-ul nu transformă orice produs într-un aliment sănătos. Beneficiile apar mai ales atunci când îl folosești pentru a prepara legume, carne slabă, pește și alte alimente cât mai puțin procesate.

Pentru o alimentație echilibrată, contează nu doar aparatul folosit, ci și ce gătești, cât mănânci și cât de des incluzi în meniu produse pane, congelate sau ultraprocesate.

Sursa: Medical News Today