 Dializa îți poate salva viața. Ce trebuie să știi despre acest tratament
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Dializa îți poate salva viața. Ce trebuie să știi despre acest tratament

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Când rinichii nu mai reușesc să elimine substanțele reziduale și excesul de apă din organism, dializa poate prelua o parte din munca lor. Tratamentul presupune schimbări în programul zilnic și în alimentație, dar îți poate permite să rămâi activ și să te bucuri de timpul petrecut alături de cei dragi.

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Foto: Shutterstock

Dr. Nobuyuki Miyawaki, specialist în nefrologie la NYU Langone Hospital din Long Island, Statele Unite, explică ce presupune tratamentul și cum te poți adapta la el.

Când ai nevoie de dializă

Rinichii filtrează sângele, elimină substanțele reziduale și contribuie la menținerea echilibrului dintre apă și minerale, precum sodiul și potasiul. Când funcția lor scade foarte mult, aceste substanțe și lichidele se pot acumula în organism, provocând probleme grave.

Printre cauzele insuficienței renale se numără diabetul, hipertensiunea arterială, unele boli genetice și glomerulonefrita, o inflamație a micilor structuri care filtrează sângele în rinichi.

Dializa ajută la eliminarea substanțelor reziduale și a surplusului de lichide. În anumite situații acute, poți avea nevoie de ea temporar, până când rinichii își revin. Dacă afectarea renală este ireversibilă, tratamentul poate continua pe termen lung sau până la un transplant renal.

Cum se desfășoară tratamentul

Există două metode principale: hemodializa și dializa peritoneală. 

În cazul hemodializei, sângele trece printr-un filtru aflat în afara corpului, care elimină substanțele reziduale și excesul de apă, apoi revine în organism. În centrele de dializă, programul obișnuit presupune trei ședințe pe săptămână, fiecare cu durata de aproximativ patru ore. Schema exactă este stabilită în funcție de nevoile tale. 

În cazul dializei peritoneale, membrana care căptușește interiorul abdomenului, numită peritoneu, funcționează ca un filtru. Printr-un tub subțire, numit cateter, este introdusă în abdomen o soluție specială. Aceasta preia substanțele reziduale și surplusul de apă, apoi este evacuată și înlocuită.

Ce schimbări faci în alimentație

Dacă urmezi dializă, alimentația trebuie adaptată analizelor și tipului de tratament. Nu există un meniu potrivit pentru toți pacienții.

Poate fi necesar să reduci sarea, să controlezi cantitatea de lichide și să limitezi anumite surse de potasiu sau fosfor. În același timp, ai nevoie de suficiente proteine pentru a-ți menține masa musculară și starea de sănătate.

Legumele și fructele pot face parte din alimentația ta, însă alegerea lor și porțiile trebuie discutate cu medicul sau dieteticianul. Recomandarea generală de a consuma cât mai multe fructe și legume nu se aplică automat atunci când ai insuficiență renală.

Redu produsele foarte sărate și alimentele intens procesate. Cere un plan alimentar personalizat, ca să știi concret ce poți mânca și cât poți bea.

Poți resimți oboseală și crampe

După hemodializă, te poți simți obosit sau poți avea crampe musculare. Pot apărea și scăderi ale tensiunii arteriale, mai ales când lichidele sunt eliminate rapid. Spune-i echipei medicale ce simptome ai: ajustarea tratamentului poate îmbunătăți felul în care te simți. 

Dializa peritoneală implică un risc de infecție, inclusiv peritonită, o inflamație a membranei abdominale. Dacă observi că lichidul evacuat este tulbure, ai dureri abdominale sau febră, contactează imediat echipa care te îngrijește. 

Îți poți rămâne activ și poți călători

Dializa îți schimbă programul, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la toate activitățile care îți plac. În funcție de starea ta, poți continua să lucrezi, să socializezi și să faci mișcare potrivită capacității tale de efort.

Poți și să călătorești, însă ai nevoie de organizare din timp. Dacă faci hemodializă discută cu echipa medicală despre posibilitatea de a programa ședințele la destinație. Dacă urmezi dializă peritoneală, trebuie să asiguri materialele necesare și un loc potrivit pentru tratament. Nu amâna și nu sări peste ședințe pentru a face loc unei vacanțe.

Ce rol are transplantul renal

Dacă ești eligibil, transplantul renal poate fi o opțiune pe termen lung. Primești un rinichi de la un donator viu sau decedat, iar dializa te poate ajuta să îți menții starea de sănătate până la intervenție.

Transplantul presupune însă monitorizare și tratament pentru prevenirea respingerii rinichiului. Medicul îți explică beneficiile, riscurile și evaluările necesare.

Cere sprijin când îți este greu

Adaptarea la dializă poate fi dificilă și emoțional. Vorbește cu echipa medicală despre temerile tale și cere sprijinul unui psiholog, dacă simți că ai nevoie. Familia și grupurile de pacienți te pot ajuta, de asemenea, să gestionezi schimbările.

Cu un tratament adaptat, o alimentație potrivită și sprijin constant, poți avea o viață activă chiar dacă ai nevoie de dializă.

Sursa: HealthDay

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