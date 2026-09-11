Terapia care ar putea ajuta în cazul pierderii cuiva drag

Conceptul de pierdere are mai multe sensuri, dintre care poate cel mai întâlnit în viața de zi cu zi este un eufemism folosit pentru moartea unei persoane dragi. În psihologie, momentul pierderii unei astfel de persoane este abordat cu ajutorul terapiei existențiale sau a logoterapiei.

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Logoterapia este acea terapie axată pe căutarea scopului suprem al vieții, acel scop pentru care persoana s-ar sacrifica. Tehnicile folosite în această terapie sunt preluate din mai multe școli psihologice, pentru a-i oferi persoanei cele mai bune opțiuni de a aborda o situație.

Cine este fondatorul logoterapiei și de unde vine ideea de bază a acestei metode

Povestea acestei forme de terapie începe undeva în anii Celui De-al Doilea Război Mondial, în Auschwitz. Victor Frankl, neurolog, filosof și psihiatru austriac, a fost închis în lagărul de la Auschwitz, urmând să fie transferat la Dachau, un alt lagăr de concentrare.

Ideile sale filosofice au fost, se pare, cele care l-au ajutat să supraviețuiască tratamentului din lagărele de concentrare. Pornind de la filosofia lui Socrate, Frankl a început să se întrebe care este sensul suprem al vieții. Întrebările retorice, folosite frecvent în logoterapie, l-au ajutat să-și păstreze mintea departe de anticipările pesimiste legate de viitor. Acesta a generalizat propria metodă de a rezista anilor în care a fost întemnițat, lucru care i-a adus critici din partea colegilor de breaslă.

Cum poate ajuta această metodă în cazul pierderii unei persoane

Prima întrebare care ne vine în minte, când aflăm despre decesul unei persoane, este ”de ce?”. Pornind de la această întrebare, se ajunge la cele mai mari frici ale clienților. Întrebarea ”de ce” nu are un singur răspuns, iar fiecare opțiune a unei replici generează noi și noi întrebări. Terapeutul nu se așteaptă la găsirea răspunsului, ci urmărește însoțirea clientului în procesul de împăcare cu evenimentul.

Metode logoterapeutice care pot funcționa în situațiile de stres

Pentru că mediul în care trăim este diferit de cel din lagărele de concentrare, psihologii au adaptat descoperirile lui Victor Frankl, dar nu numai, la condițiile de trai actuale. Cel mai des întâlnită metodă a logoterapiei este aceea care constă în întrebări referitoare la ce înseamnă diverse lucruri, persoane, întâmplări, pentru persoană. Rolul acestei tehnici este de a ajunge la cea mai mică unitate care reprezintă ceva pentru client. De regulă, în practică, se dovedește că aceste mici unități reprezintă mecanisme de apărare, care se așază între client și starea de maximă funcționalitate.

Articol scris de Simina Maria Sima, psiholog