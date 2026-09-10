Ce semne neașteptate îți arată că s-ar putea să nu dormi suficient?

Atunci când dormi mai puțin, întregul organism are de suferit. Cum îți poți da seama dacă ești afectat? Dacă observi oricare dintre următoarele manifestări, probabil că nu dormi suficient.

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Dacă ești mereu irascibil

Dacă observi că îți pierzi repede răbdarea cu copiii sau colegii, trebuie să știi că schimbările bruște de dispoziție ar putea fi provocate de lipsa somnului. Psihologul Amie M. Gordon a explicat în Psychology Today că, atunci când nu dormi suficient, poți deveni din ce în ce mai iritabil, furios și ostil.

Lipsa somnului te poate face și mai sensibil din punct de vedere emoțional. Potrivit specialistei, atunci când ești privat de somn, ai tendința să reacționezi negativ mai ales în situațiile în care lucrurile nu merg așa cum ți-ai dori.

Un studiu realizat la Universitatea din Tel Aviv și publicat în The Journal of Neuroscience susține această idee. Cercetătorii au constatat că, atunci când nu dormi suficient, îți poți pierde capacitatea de a face diferența între ceea ce este important și ceea ce nu este. Astfel, chiar și lucrurile mărunte îți pot părea extrem de importante, iar riscul de a izbucni pe neașteptate crește considerabil. Schimbarea dispoziției poate apărea chiar și după o singură noapte în care nu ai dormit corespunzător.

Modificarea comportamentului pare să aibă legătură și cu amigdala cerebrală, regiunea creierului care controlează emoțiile. Când nu dormi suficient, aceasta devine mai sensibilă și reacționează mai puternic în diferite situații emoționale.

Ai tendința de a amâna lucrurile

Probabil ți s-a întâmplat să stai până târziu pentru a termina ceva sau să-ți setezi alarma foarte devreme, ca să câștigi câteva ore de lucru la începutul zilei. Deși aceste strategii te pot ajuta pe termen scurt, reducerea timpului de somn pentru a lucra mai mult te face, de fapt, mai puțin productiv, potrivit unui studiu publicat în revista Sleep.

Cercetătorii au analizat datele provenite de la 1.000 de femei și bărbați și au descoperit că persoanele care dormeau între cinci și șase ore pe noapte erau cu 19% mai puțin productive decât cele care dormeau între șapte și opt ore. În cazul persoanelor care dormeau mai puțin de cinci ore, productivitatea scădea cu 29%.

Această pierdere de productivitate se acumulează în timp. Un studiu la care au participat peste 7.400 de femei și bărbați a estimat că lipsa somnului îl costă pe angajatul american obișnuit aproximativ 11,3 zile de muncă pierdute anual sau circa 2.280 de dolari din venituri. La nivelul întregii țări, aceasta înseamnă pierderi anuale de productivitate de 63,2 miliarde de dolari.

Dacă adormi în timpul zilei

Nu este neapărat îngrijorător dacă ațipești în timpul unui film plictisitor. Dar, dacă simți frecvent că adormi în momente nepotrivite, probabil că suferi din cauza lipsei somnului.

„Poate că cel mai evident semn că ești privat de somn este faptul că adormi cu ușurință”, a declarat specialista în somn Dawn Dore-Stites pentru Insider.

Cum îți poți da seama dacă ai o problemă? Dacă ai avea posibilitatea să dormi puțin în timpul zilei, ai adormi repede în majoritatea zilelor? Dacă răspunsul este afirmativ, specialista spune că acesta este un semn că ai nevoie de mai mult somn decât ai în prezent.

Unul dintre principalii factori care influențează atât calitatea, cât și durata somnului este folosirea ecranelor seara târziu, indiferent dacă este vorba despre televizor sau telefonul mobil.

„Indiferent dacă te uiți la televizor sau folosești rețelele sociale, experiența poate fi foarte stimulatoare din punct de vedere psihologic, sporindu-ți vigilența și îngreunând adormirea”, a explicat Lauren Hale, profesoară de sănătate publică la Universitatea Stony Brook, într-un interviu pentru Real Simple. Aceasta recomandă să te îndepărtezi de ecranele luminoase pentru a avea parte de un somn de calitate.

Le ceri mereu celor din jur să vorbească mai tare

Dacă obișnuiești să dai televizorul foarte tare sau le ceri frecvent rudelor și prietenilor să vorbească mai tare, ar fi bine să afli care este cauza dificultăților tale de auz. Oricât de surprinzător ar părea, acestea ar putea fi provocate de lipsa unui somn de calitate.

Platforma Healthy Hearing avertizează că somnul insuficient poate afecta vasele de sânge din întregul organism, inclusiv pe cele din ureche. Celulele ciliate auditive din urechea internă depind de o bună circulație a sângelui. Dacă fluxul sangvin este afectat, aceste celule pot fi deteriorate, iar capacitatea lor de a capta sunetele și de a transmite semnale către creier poate scădea.

Potrivit unui studiu, persoanele cu apnee în somn au un risc cu 31% mai mare de a dezvolta deficiențe de auz pentru sunetele de frecvență înaltă și un risc cu 90% mai mare pentru cele de frecvență joasă.

Dacă te îngrași brusc, este posibil să nu dormi suficient

„Nu există nicio îndoială că somnul insuficient stimulează foamea și apetitul, ceea ce poate determina un consum excesiv de alimente”, a declarat Eve Van Cauter, directoarea Centrului pentru Somn, Metabolism și Sănătate din cadrul Universității din Chicago, într-un interviu pentru USA Today.

Numeroase studii arată că lipsa somnului îți poate încetini metabolismul și poate crește nivelul grelinei, hormon care îți provoacă senzația de foame. În același timp, scade nivelul leptinei, hormonul care îți transmite că ești sătul.

Dacă nu dormi suficient, ești și mai predispus să mănânci prea multe gustări. În medie, poți consuma cu 385 de calorii mai mult pe zi decât atunci când ești odihnit.

Efectul lipsei somnului asupra greutății poate apărea surprinzător de repede. Într-un studiu realizat la Universitatea Colorado Boulder, cercetătorii au descoperit că persoanele care au dormit doar cinci ore pe noapte, timp de o săptămână de lucru, s-au îngrășat cu aproape un kilogram, în principal din cauza gustărilor suplimentare.

Lipsa somnului poate provoca îmbătrânirea prematură a pielii

La fel ca celulele creierului și ale mușchilor, celulele pielii tale folosesc perioada în care dormi pentru a combate efectele îmbătrânirii.

„Femeile private de somn prezintă semne de îmbătrânire prematură a pielii și o reducere a capacității acesteia de a se reface după expunerea la soare”, a declarat pentru ScienceDaily Elma Baron, autoarea unui studiu la care au participat 60 de femei cu vârste cuprinse între 30 și 49 de ani.

Privarea de somn poate influența și felul în care ești perceput de ceilalți. Într-un studiu realizat în Suedia, voluntarii au evaluat persoane care nu dormiseră suficient și persoane odihnite. Cu cât participanții erau mai puțin odihniți, cu atât păreau mai puțin atrăgători, mai puțin sănătoși și, desigur, mai obosiți.

Acest efect ar putea avea legătură cu nivelul cortizolului, hormon produs atunci când organismul este stresat de lipsa somnului, a explicat medicul dermatolog Debra Jaliman pentru Allure. Pe măsură ce nivelul cortizolului crește, acesta poate contribui la degradarea colagenului care îți menține pielea tânără și luminoasă.

Tensiunea arterială ridicată poate apărea dacă nu dormi suficient

Inima ta are nevoie de suficient somn pentru a funcționa în condiții optime. Potrivit National Sleep Foundation, dacă nu dormi suficient, ai un risc mai mare de boli cardiovasculare și coronariene, indiferent de vârstă, greutate, fumat sau nivelul de activitate fizică.

CDC avertizează că persoanele care dorm mai puțin de șapte ore pe noapte prezintă un risc considerabil mai mare de boli de inimă, infarct și accident vascular cerebral.

În multe cazuri, suprasolicitarea inimii este provocată de tensiunea arterială ridicată, care poate fi influențată direct de lipsa somnului, potrivit Mayo Clinic. Dacă nu dormi suficient, capacitatea organismului de a regla hormonii stresului poate fi afectată. Atunci când acești hormoni circulă necontrolat prin organism, tensiunea arterială poate crește.

Deoarece tensiunea arterială scade în mod normal în timpul somnului, reducerea perioadei de odihnă poate menține valorile ridicate mai mult timp, agravând efectele hipertensiunii asupra organismului.

Somnul insuficient îți poate afecta dantura

Cercetările arată că numărul de ore pe care le dormi în fiecare noapte este direct asociat cu riscul de parodontită și de alte afecțiuni gingivale.

Într-un studiu, medicii stomatologi au analizat sănătatea orală și obiceiurile de somn ale unui grup format din 60 de femei și bărbați. Persoanele care dormeau cel mai puțin prezentau și cel mai mare risc de probleme dentare, de la gingivită, adică inflamarea gingiilor, până la boală parodontală.

Aceasta din urmă poate determina formarea unor mici spații între dinți și gingii, poate slăbi dinții și poate crește riscul ca aceștia să cadă în timp.

Un studiu publicat în PLOS One susține aceste constatări. Cercetătorii au comparat rata bolii parodontale în cazul persoanelor care dormeau mai puțin de șase ore pe noapte cu cea înregistrată în cazul celor care dormeau între șapte și opt ore. Persoanele private de somn aveau un risc cu 19% mai mare de a dezvolta această boală.

Cauza ar putea fi inflamația care apare în organism atunci când nu dormi suficient. Cu cât dormi mai puțin, cu atât țesuturile din organism se pot inflama mai mult, iar acest proces poate provoca probleme de sănătate inclusiv la nivelul cavității bucale.

Dificultățile de comunicare pot indica faptul că trebuie să dormi mai mult

Nu este surprinzător că oboseala îți poate îngreuna găsirea cuvintelor potrivite atunci când vorbești cu un prieten sau cu un coleg. Totuși, efectul lipsei somnului asupra abilităților de comunicare poate fi mult mai puternic. La fel ca un consum prea mare de alcool, somnul insuficient poate afecta capacitatea creierului de a comunica.

Aceste constatări provin dintr-un studiu restrâns realizat la Universitatea California din Los Angeles, în cadrul căruia cercetătorii au măsurat activitatea cerebrală a voluntarilor după ce aceștia au rămas treji întreaga noapte.

„Am descoperit că privarea organismului de somn afectează și capacitatea neuronilor de a funcționa corespunzător”, a declarat pentru ScienceAlert autorul studiului, Itzhak Fried.

Cu cât participanții erau mai obosiți, cu atât neuronii lor deveneau mai lenți și mai puțin activi. Pe lângă dificultățile tot mai mari de comunicare, studiul ar putea explica de ce, atunci când ești obosit, vorbești mai rar și îți este greu să procesezi informațiile auzite și să răspunzi.

Îți cade părul

Durata somnului influențează inclusiv firele de păr, explică Healthline. Hormonul uman de creștere este produs în mod natural în timpul somnului. Prin urmare, nivelul acestuia poate scădea considerabil dacă nu dormi suficient.

Pe măsură ce nivelul hormonului de creștere scade, poate fi afectată și capacitatea organismului de a produce fire noi de păr. În cazul unor persoane, consecințele pot fi subțierea și căderea părului. În plus, Mayo Clinic avertizează că stresul provocat organismului de lipsa somnului poate afecta dramatic creșterea părului.

„Somnul este important pentru sinteza proteinelor din structura părului, precum și pentru eliberarea corespunzătoare a hormonului de creștere și a altor hormoni”, a declarat medicul dermatolog Francesca Fusco pentru Teen Vogue.

Dezechilibrele somnului pot modifica și producția de melatonină, hormon care poate influența creșterea părului și a unghiilor. Somnul suficient, alături de o alimentație echilibrată și de șampoane destinate atât părului, cât și scalpului, ar putea contribui la ameliorarea problemei.

Migrenele recurente pot indica faptul că organismul tău nu se odihnește suficient

Lipsa somnului este unul dintre principalii factori declanșatori ai migrenelor.

Într-un studiu realizat în Taiwan, cercetătorii au analizat obiceiurile de somn ale unui grup de aproape 400 de persoane cu migrene. Cei care aveau un somn de calitate slabă prezentau cel mai mare risc de migrene, chiar și după eliminarea altor factori care ar fi putut declanșa episoadele dureroase, precum greutatea, fumatul sau consumul de cofeină. Acest lucru ar putea avea legătură cu durata redusă a somnului REM de care au parte persoanele care dorm prost.

Un studiu realizat pe rozătoare și publicat în The Journal of Pain susține această idee. Cercetătorii au descoperit că animalele private de somn secretau cantități mari de proteine care stimulează sistemul nervos și cantități reduse de proteine care îi inhibă activitatea.

„În situații stresante, precum privarea de somn, nivelul acestor proteine stimulatoare poate deveni suficient de ridicat pentru a declanșa durerea”, a explicat pentru WebMD autorul studiului, Paul L. Durham.

Somnul insuficient te poate face să te simți trist sau deprimat

Este firesc să te simți trist sau abătut din când în când. Dar, dacă tristețea, anxietatea sau lipsa de speranță persistă o perioadă îndelungată, este posibil să te confrunți cu depresia. Problemele de somn se numără printre cele mai frecvente simptome ale acestei tulburări: până la 75% dintre persoanele cu depresie prezintă simptome de insomnie.

Legătura dintre depresie și somn este atât de puternică, încât mulți medici ezită să diagnosticheze una dintre probleme dacă pacientul nu o menționează și pe cealaltă, potrivit National Sleep Foundation.

Deși dificultățile de somn pot fi o consecință a depresiei, se consideră că lipsa somnului poate crește, la rândul ei, riscul de depresie.

Dacă te confrunți atât cu depresie, cât și cu probleme de somn, WebMD recomandă câteva măsuri pe care le poți încerca acasă, printre care meditația, mișcarea regulată și reducerea consumului de cofeină, alcool și nicotină. Dopurile pentru urechi și aparatele care produc zgomot alb te-ar putea ajuta, de asemenea, să-ți îmbunătățești calitatea somnului.

Ai tulburări de vedere

Dacă nu dormi suficient, te poți confrunta cu mai mult decât ochi umflați și cearcăne. Lipsa somnului îți poate afecta considerabil vederea.

Așa cum creierul și corpul folosesc perioada de somn pentru a se reface, și ochii tăi au nevoie de odihnă. Somnul insuficient poate provoca uscăciune, mâncărime și înroșirea accentuată a ochilor, din cauza reducerii cantității de oxigen transportate către aceștia, a explicat medicul oftalmolog Jessica Lee pentru Health.

Deoarece producția lacrimală poate scădea atunci când nu dormi suficient, obiceiul de a rămâne treaz până târziu îți poate crește și riscul de infecții oculare.

Zbaterile și spasmele pleoapelor, sensibilitatea la lumină și vederea încețoșată sunt, de asemenea, provocate frecvent de lipsa somnului, avertizează specialiștii de la Your Sight Matters. În timp, somnul insuficient ar putea crește riscul unor afecțiuni mai grave, precum spargerea vaselor de sânge de la nivelul ochilor sau chiar glaucomul.

Sursa: Health Digest