5 reguli pentru relația părinte-profesor în 2026

Relația dintre părinți și profesori s-a schimbat considerabil în ultimii ani atât datorită accesului aproape permanent la informație, cât și din cauza faptului că așteptările de ambele părți sunt tot mai mari. Dincolo de diferențele de perspectivă, părintele și profesorul au un obiectiv comun, respectiv binele copilului și crearea unui mediu în care acesta să poată să învețe și să evolueze.

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Un parteneriat real nu presupune ca părintele și profesorul să fie întotdeauna de acord în absolut orice problemă, ci presupune existența unor reguli de bun-simț, a unor limite și a disponibilității de-a găsi soluții împreună. În 2026, cinci elemente par deosebit de importante pentru construirea unei relații sănătoase între familie și școală.

1. Respect

Respectul trebuie să funcționeze în ambele direcții și reprezintă baza oricărei relații funcționale. Părintele trebuie să respecte pregătirea profesională, timpul și rolul profesorului, iar profesorul trebuie să respecte dreptul părintelui de a pune întrebări și de a fi informat cu privire la educația copilului său. De exemplu, o nemulțumire legată de o notă poate fi discutată fără acuzații din partea părintelui, dar și fără răspunsuri dure din partea profesorului. Respectul înseamnă dialog, nu autoritate impusă cu forța și, sub nicio formă, confruntare sau conflict.

2. Colaborare

Părintele și profesorul văd copilul în contexte diferite, iar tocmai această diferență poate deveni un avantaj pentru amândoi. Profesorul observă comportamentul elevului în colectiv, modul în care învață și relaționează cu ceilalți, în timp ce părintele cunoaște mai bine particularitățile și schimbările din viața acestuia. Dacă un elev începe, de exemplu, să aibă rezultate mai slabe sau să lipsească frecvent, colaborarea presupune un schimb de informații relevante și căutarea cauzei înainte de aplicarea unui verdict. Parteneriatul este mult mai util decât căutarea unui vinovat. În același timp, colaborarea presupune disponibilitatea ambelor părți de a asculta și perspectiva celeilalte. Un comportament observat la școală poate să nu apară acasă și invers, fără ca acest lucru să însemne că una dintre părți greșește. Copilul se adaptează mediului, grupului și regulilor în care se află, iar reacțiile sale pot fi diferite în funcție de context. Tocmai de aceea, informațiile oferite de părinte și cele observate de profesor ar trebui privite ca piese ale aceluiași puzzle. Cu cât comunicarea este mai sinceră și mai orientată spre soluții, cu atât adulții pot înțelege mai bine ce se întâmplă și pot interveni înainte ca o dificultate punctuală să devină o problemă gravă.

3. Implicare

Implicarea părintelui în educația copilului este importantă, dar nu trebuie confundată cu intervenția permanentă, micro-managing sau sufocarea. Un părinte implicat urmărește progresul școlar, discută cu profesorii atunci când este necesar, participă la întâlniri și îl sprijină pe copil să devină autonom. Nu este însă nevoie ca acesta să se implice la fiecare pas. De exemplu, dacă un elev ia o notă mică, părintele poate discuta cu propriul copil despre situație și îl poate încuraja să învețe mai mult și să caute o soluție. Discuțiile cu profesorul care a acordat nota pot fi utile atunci când există nelămuriri, însă ele nu ar trebui să se transforme într-o negociere a rezultatului. Există situații în care părintele ajunge la școală după fiecare notă nesatisfăcătoare pentru a cere schimbarea acesteia sau pentru a-i reproșa profesorului felul în care s-a realizat evaluarea. O asemenea intervenție riscă să transmită copilului mesajul că orice consecință negativă a acțiunilor sale, în acest caz faptul că nu s-a pregătit suficient, se poate rezolva de către un adult.

În procesul educațional, fiecare parte are propria responsabilitate. Elevul are responsabilitatea de a învăța, de a se pregăti și de a-și asuma inclusiv rezultatele mai puțin bune. Cadrul didactic are responsabilitatea de a preda, de a evalua corect, transparent și conform criteriilor stabilite și de a explica, atunci când este necesar, rezultatul evaluării. Părintele are responsabilitatea de a susține copilul, de a urmări evoluția acestuia și de a interveni atunci când există o problemă reală, nu de a elimina fiecare obstacol întâlnit în parcursul școlar al elevului. Sunt momente în care o notă mică poate deveni chiar o experiență utilă de responsabilizare pentru copil, în locul oferirii unei soluții rapide de a rezolva problema și de a plasa vina pe altcineva.

4. Schimbare și parteneriat

Școala, familia și societatea se schimbă, iar relația dintre părinți și profesori trebuie să evolueze la rândul ei. Instrumentele digitale, inteligența artificială, grupurile de comunicare online și accesul rapid la informație au modificat inclusiv felul în care cele două părți interacționează. Parteneriatul presupune disponibilitatea de a adapta reguli atunci când acestea nu mai funcționează. De exemplu, dacă un grup de WhatsApp destinat părinților unei clase devine o sursă permanentă de tensiuni și frustrări, părinții și profesorul pot stabili împreună reguli noi privind scopul grupului, programul comunicării și tipul mesajelor transmise.

5. Rezolvarea conflictelor și negociere

Conflictele sunt inevitabile, inclusiv într-o relație bună între familie și școală. Diferența o face modul în care sunt gestionate. Atunci când apare o problemă, discuția ar trebui să pornească de la fapte și de la nevoile copilului, nu de la presupuneri sau acuzații. Dacă un părinte consideră, de exemplu, că elevul a fost tratat incorect, primul pas poate fi o conversație directă și calmă cu propriul copil, abia ulterior o discuție cu profesorul. Negocierea nu înseamnă că una dintre părți câștigă și cealaltă pierde, ci că ambele caută o soluție acceptabilă, respectând totodată regulile și responsabilitățile fiecăruia.

În 2026, relația dintre părinte și profesor are nevoie mai puțin de delimitarea a două tabere și mai mult de construirea unei echipe care să aibă același scop. Părintele nu este adversarul profesorului, după cum nici profesorul nu trebuie privit ca o autoritate împotriva căreia familia trebuie să lupte. Pot exista opinii diferite, nemulțumiri și conflicte, însă acestea pot fi gestionate prin respect, colaborare, implicare echilibrată, adaptare și negociere. În centrul tuturor acestor discuții copilul trebuie să rămână elementul esential al parteneriatului. Atunci când adulții reușesc să comunice fără orgolii și fără competiția de a demonstra cine are dreptate, șansele de a găsi soluția potrivită cresc considerabil. Iar, în final, copilul este cel care are cel mai mult de câștigat dintr-un astfel de parteneriat.

Articol scris de Adriana Stanciu, consultant educațional