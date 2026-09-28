Iată de ce ar trebui să consumi miere mai des

O linguriță de miere poate îndulci ceaiul, iaurtul sau terciul de ovăz și poate calma temporar tusea. Deși conține compuși benefici, mierea rămâne o sursă de zahăr. Iată ce merită să știi înainte să o folosești mai des în această toamnă și iarnă.

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Conține antioxidanți

Mierea conține compuși precum flavonoidele și acizii fenolici, care au proprietăți antioxidante. Cantitatea lor diferă în funcție de florile din care albinele au cules nectarul. Unele sortimente de culoare închisă pot avea o concentrație mai mare, însă culoarea nu îți spune, singură, ce efect va avea mierea asupra sănătății tale.

Poți alege sortimentul care îți place ca gust: mierea deschisă la culoare are, în general, o aromă mai delicată, iar cea închisă poate avea un gust mai intens.

Poate calma tusea

Dacă ai o tuse asociată unei răceli, mierea poate ajuta la ameliorarea simptomelor. Mierea nu tratează însă cauza tusei și nu înlocuiește consultul medical atunci când simptomele sunt severe sau se agravează. Atenție, însă, nu da miere unui copil sub 12 luni, nici în ceai sau în mâncare, deoarece aceasta poate crește riscul de botulism infantil.

„Scut” împotriva infecțiilor

Unele proprietăți antimicrobiene ale mierii au fost observate în studii, dar asta nu înseamnă că o linguriță de miere te protejează de gripă sau îți „întărește imunitatea”. O poți include în alimentație pentru gustul bun și, la nevoie, pentru calmarea tusei, fără să te bazezi pe ea pentru prevenirea infecțiilor.

Îndulcește preparatele, dar tot zahăr este

Mierea merge în ceai, iaurt, terci de ovăz, sosuri pentru salate sau marinade. O poți folosi și la prăjituri, ținând cont că schimbă atât gustul, cât și textura aluatului.

Chiar dacă este un îndulcitor natural, mierea conține zahăruri care influențează glicemia. Dacă ai diabet, ia în calcul cantitatea de miere la fel cum ai face cu alte surse de zahăr. Folosește atât cât îți trebuie pentru gust, fără exces.

Trebuie pusă doar în ceai călduț?

Dacă preferi, adaugă mierea după ce ceaiul s-a răcorit puțin. Încălzirea poate modifica unii compuși din miere, însă efectele depind de temperatură și de durata expunerii. Afirmația că mierea își pierde toate proprietățile imediat ce intră în contact cu ceaiul fierbinte este prea categorică.

Mierea poate fi un ingredient plăcut în sezonul rece și un ajutor când tușești. Cel mai bine este să o privești ca pe un aliment pe care îl consumi cu măsură, nu ca pe un tratament sau o metodă de a preveni răcelile.

Sursa: Real Simple