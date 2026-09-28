 Iată de ce ar trebui să consumi miere mai des
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Prevenție și tratamentRemedii naturisteMedicii răspundViața sexualăSpecialiștiCe te doare?WellnessFamiliePsiho
scroll right

Iată de ce ar trebui să consumi miere mai des

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

O linguriță de miere poate îndulci ceaiul, iaurtul sau terciul de ovăz și poate calma temporar tusea. Deși conține compuși benefici, mierea rămâne o sursă de zahăr. Iată ce merită să știi înainte să o folosești mai des în această toamnă și iarnă.

image
Foto: Shutterstock

Conține antioxidanți

Mierea conține compuși precum flavonoidele și acizii fenolici, care au proprietăți antioxidante. Cantitatea lor diferă în funcție de florile din care albinele au cules nectarul. Unele sortimente de culoare închisă pot avea o concentrație mai mare, însă culoarea nu îți spune, singură, ce efect va avea mierea asupra sănătății tale.

Poți alege sortimentul care îți place ca gust: mierea deschisă la culoare are, în general, o aromă mai delicată, iar cea închisă poate avea un gust mai intens.

Poate calma tusea

Dacă ai o tuse asociată unei răceli, mierea poate ajuta la ameliorarea simptomelor. Mierea nu tratează însă cauza tusei și nu înlocuiește consultul medical atunci când simptomele sunt severe sau se agravează. Atenție, însă, nu da miere unui copil sub 12 luni, nici în ceai sau în mâncare, deoarece aceasta poate crește riscul de botulism infantil.

„Scut” împotriva infecțiilor

Unele proprietăți antimicrobiene ale mierii au fost observate în studii, dar asta nu înseamnă că o linguriță de miere te protejează de gripă sau îți „întărește imunitatea”. O poți include în alimentație pentru gustul bun și, la nevoie, pentru calmarea tusei, fără să te bazezi pe ea pentru prevenirea infecțiilor.

Îndulcește preparatele, dar tot zahăr este

Mierea merge în ceai, iaurt, terci de ovăz, sosuri pentru salate sau marinade. O poți folosi și la prăjituri, ținând cont că schimbă atât gustul, cât și textura aluatului.

Chiar dacă este un îndulcitor natural, mierea conține zahăruri care influențează glicemia. Dacă ai diabet, ia în calcul cantitatea de miere la fel cum ai face cu alte surse de zahăr. Folosește atât cât îți trebuie pentru gust, fără exces.

Trebuie pusă doar în ceai călduț?

Dacă preferi, adaugă mierea după ce ceaiul s-a răcorit puțin. Încălzirea poate modifica unii compuși din miere, însă efectele depind de temperatură și de durata expunerii. Afirmația că mierea își pierde toate proprietățile imediat ce intră în contact cu ceaiul fierbinte este prea categorică.

Mierea poate fi un ingredient plăcut în sezonul rece și un ajutor când tușești. Cel mai bine este să o privești ca pe un aliment pe care îl consumi cu măsură, nu ca pe un tratament sau o metodă de a preveni răcelile.

Sursa: Real Simple

24 SEPTEMBRIE dr Maria Roman Bolile rare (genetica) jpg
Adevărul din spatele bolilor rare: „Anii fără diagnostic nu sunt ani de pauză, sunt ani în care boala progresează” adevarul.ro

Ghid de cumpărături

pexels boris ivas 28180462 18823960 jpg
Capcana din restaurante în care cad mulți români. La ce trebuie să fii atent Fapt divers
zodii, foto shutterstock jpg
Zodia care o să plângă de fericire mâine, 28 septembrie. Acesta nativ scapă de problemele financiare și intră într-o perioada de aur Horoscop
image
#Analize Adevărul
Noi reguli pentru șoferi de la 1 octombrie. Cu cât se scumpește rovinieta și ce taxe dispar adevarul.ro
image
Insula minusculă unde mămicile chineze călătoresc pentru a naște copii americani adevarul.ro

Parteneri

image
De ce ne e frică de Bosnia! Punctele tari ale adversarei României. Ce îl poate încurca pe Gică Hagi www.fanatik.ro
image
Și-a dat demisia și a renunțat la mașină ca să-și cumpere pământ. Afacerea cu care a dat lovitura observatornews.ro
image
În 2006, Matt Damon a fondat o organizație pentru accesul la apă sigură. 20 de ani mai târziu, a ajutat peste 90 de milioane de oameni www.antena3.ro
image
Siegfried Mureșan anunță negocieri cu Sorin Grindeanu pentru viitorul Guvern: „Cu cât mai repede, cu atât mai bine” www.gandul.ro
image
Iancu Sterp, dezvăluiri despre accidentul în care era să își piardă viața alături de frații săi: „Era să murim atunci” www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Ion Ţiriac a spus cine e românul care „a făcut tot ce există astăzi în Statele Unite”: „Mi-a fost coleg de şcoală” as.ro
image
De ce unele drumuri au indicative cu o cifră, iar altele cu două sau trei. Ce înseamnă DN1, DN73 și DJ734 playtech.ro
image
Gică Hagi, revoluţie în lotul României cu Bosnia: Ianis Hagi, Man, Drăguşin, Marin, Raţiu - OUT! www.fanatik.ro
image
S-a aflat ce a făcut Armina în Albania, de fapt. Înainte să-l cunoască pe Marcel, a locuit 3 luni acolo www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Ce s-a aflat acum despre Daniela Moraru, iubita lui Cheloo. Detalii neștiute despre femeia care i-a cucerit inima artistului și imagini nemaivăzute din viața lor de familie www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Regina Spaniei nu mai are inspirație? Letizia pare că o copiază masiv pe Prințesa Kate în ceea ce privește garderoba. Cum a apărut okmagazine.ro
image
Așa mamă, așa fiică! Cum a apărut femeia care seamnănă la indigo cu Regina Rania. A bifat un eveniment uriaș okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Ultimul secret al Ginghis Han: de ce nu poate fi găsit mormântul cuceritorului stepelor? historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Strania căsătorie a lui Ludovic al XIII-lea. Regele care a trebuit dus cu forța în patul reginei historia.ro
femeie psiholog jpg
5 reguli pentru relația părinte-profesor în 2026 Specialiști
plimbare vecteezy jpg
Exercițiul simplu care îți îmbunătățește starea de spirit în doar 10 minute. Ce au descoperit cercetătorii Sănătate!
citire etichete jpg
Ingredientul de pe etichetele alimentelor la care oncologii sunt atenți. Poate crește riscul de cancer Sănătate!
Dentist - cabinet stomatologic FOTO Shutterstock
Un simptom banal poate ascunde cancerul. Ce văd stomatologii înaintea altor medici Sănătate!
parmezan istock jpg
Mihaela Bilic explică secretul parmezanului. Cum trebuie mâncat. „Nu e un aliment” Sănătate!
dus pexels jpg
Ce se întâmplă dacă stai prea mult în duș. Riscurile la care te supui Sănătate!
pexels yok lesmono 1585914457 37284767 jpg
Alimentul care are de 3 ori mai multe proteine decât un ou. Cum îl poți include în meniul tău Sănătate!
Gripă- răceală - femeie bolnavă FOTO Shutterstock
Cât de periculos este mersul desculț pe gresia rece. Răspunsul surprinzător al cercetătorilor Sănătate!
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
10.000 de dolari pentru fiecare gospodărie dacă acceptă să se construiască un centru de date în comunitate actualitate.net