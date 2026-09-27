 Exercițiul simplu care îți îmbunătățește starea de spirit în doar 10 minute. Ce au descoperit cercetătorii
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Exercițiul simplu care îți îmbunătățește starea de spirit în doar 10 minute. Ce au descoperit cercetătorii

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Oamenii de știință au descoperit o modalitate simplă pentru ați îmbunătăți starea de spirit. Nu este vorba despre un sprint intens sau de o alergare pe un traseu lung. Un nou studiu arată exercițiul care îți ia doar zece minute și are efecte benefice extraordinare asupra creierului.

Ce exercițiu simplu îți poate îmbunătăți starea de spirit în doar 10 minute.
Ce exercițiu simplu îți poate îmbunătăți starea de spirit în doar 10 minute. Foto: vecteezy.com

Exercițiul care îți dă o stare de bine

Un nou studiu al Universității Tsukuba din Japonia a analizat 24 de tineri adulți sănătoși care au efectuat o alergare lentă, de 10 minute, pe o bandă de alergare într-o sesiune și s-au odihnit în alta. După alergarea ușoară, participanții au avut rezultate mai rapide la un test de atenție și autocontrol și au raportat că s-au simțit mai alerți și mai plăcuti decât după faza de odihnă, scrie foxnews.com.

Monitorizarea creierului după alergare a arătat, de asemenea, o activitate sporită în anumite părți ale cortexului prefrontal, zona creierului responsabilă de concentrare și luarea deciziilor. Participanții au alergat pe bandă cu viteze cuprinse între 2,1 și 6,8 km/h. Ritmul cardiac mediu al acestora a fost cuprins între 105 și 107 bătăi pe minut.

„O singură sesiune de alergare, chiar și la o viteză foarte mică, provoacă o dispoziție plăcută și o îmbunătățire a funcției executive”, au descoperit cercetătorii.

Beneficiile, au remarcat experții, au persistat chiar și după ce ritmul cardiac al participanților a revenit la valorile inițiale. Cu cât mișcarea capului în sus și în jos era mai mare în timpul alergării, cu atât starea de spirit a participanților era mai pozitivă.

„Mișcarea ușoară declanșează căile de norepinefrină și dopamină care trezesc partea creierului responsabilă de concentrare și autocontrol”, a declarat Dr. John La Puma, medic internist din California și autor al cărții „Indoor Epidemic”, care nu a fost implicat în studiu, conform sursei citate.

Nu este o soluție universală

Experții sunt de acord, însă, că acest lucru nu înseamnă că un scurt antrenament ar putea fi o soluție universală. De asemenea, medicii spun că efectul este unul temporar.

„O scurtă alergare ar trebui să ajute pe cineva să-și recapete energia, ceea ce i-ar putea face să se simtă mai bine în pielea lor și i-ar putea ajuta să se concentreze”, a spus Dr. Scott Nass, medic de familie cu sediul în California

„Pentru persoanele care trăiesc cu depresie sau anxietate, o alergare poate liniști mintea pentru scurt timp, dar „nu înlocuiește îngrijirea medicală”, a declarat Nass pentru publicația menționată.

Studiul a fost, de asemenea, limitat prin faptul că a inclus doar 24 de adulți tineri sănătoși și a măsurat rezultatele imediat după o singură sesiune de exerciții fizice. Nu se poate presupune că rezultatele se aplică adulților în vârstă, alergătorilor începători sau persoanelor cu probleme de sănătate, fiind necesare studii mai ample pentru a confirma rezultatele, a mai afirmat Nass.

Recomandările experților

Experții recomandă o plimbare de 10 minute afară înainte de cea mai solicitantă parte a zilei din punct de vedere mental. De asemenea, ei spun că adăugarea unor intervale de e jogging de 30 de secunde, menținând un ritm suficient de ușor pentru a vorbi în propoziții complete fără a rămâne fără suflu, ar fi și mai benefice.

Persoanele cu boli de inimă, hipertensiune arterială, diabet zaharat de tip 1, intervenții chirurgicale recente sau dureri articulare ar trebui să consulte un medic înainte de a începe o nouă rutină, a sfătuit La Puma.

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