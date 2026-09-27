Ingredientul de pe etichetele alimentelor la care oncologii sunt atenți. Poate crește riscul de cancer

Deși la prima vedere toate alimentele de pe rafturile magazinelor par sănătoase, etichetele cu ingrediente pot spune altceva. Medicii spun că dacă vedem scris că produsul este sănăts sau „fără nitrați adăugați”, ar trebui, totuși să ne uităm și la ingrediente.

La ce ingredient sunt atenți oncologii, atunci când citesc etichetele produselor. Foto: magnific.com

Dr. Ted A. James, medic oncolog, susține că partea din față a aunui produs este făcută pentru promovare și doar din lista cu informațiile nutriționale aflăm adevărul. Ideea principală este să privim dincolo de o singură afirmație de marketing și să evaluăm un aliment în ansamblu și să analizăm riscul de cancer.

Ingredientul din alimente de care se feresc oncologii

„Dieta este un factor care influențează riscul de cancer, alături de genetică, activitatea fizică, greutatea corporală, fumat și alcool. Alimentele și băuturile consumate pot afecta procesele din organism, inclusiv inflamația , nivelurile hormonale și expunerea la compuși care pot deteriora celulele și ADN-ul”, a declarat dr James pentru parade.com.

Medicul oncolog spune că verifică etichetele alimentelor pentru a depista prezența nitratului de sodiu și a nitritului de sodiu, conservanți chimici utilizați în unele alimente pentru a le oferi o durată de valabilitate mai lungă și a menține culoarea și aroma. El subliniază că cercetările au ridicat îngrijorări cu privire la rolul potențial pe care nitratul de sodiu îl poate juca în riscul de cancer.

Care sunt alimentele în care se regăsesc nitratul și nitritul de sodiu

Adesea, alimentele în care se găsesc nitratul de sodiu și nitritul de sodiu sunt cele procesate. Pe multe dintre ele obișnuit să le consumăm la micul dejun. Dr. James spune că aceste ingrediente se găsesc în: slănină, șuncă, hot dog-uri, cârnați, salam și mezeluri, în general.

„Când nitriții din carnea procesată reacționează cu alte substanțe în timpul gătirii sau digestiei, aceștia pot forma compuși numiți nitrozamine. Unele nitrozamine pot deteriora celulele și ADN-ul, ceea ce poate crește riscul de cancer în timp”, a maia firmat oncologul, conform sursei citate.

Cercetătorii cred că acest lucru ar putea explica de ce carnea procesată este asociată cu un risc mai mare de cancer. Cu toate acestea, el observă că și alte metode de procesare, cum ar fi conservarea, afumarea și sărarea, ar putea fi factori de luat în considerare.

Cât de des putem mânca

Dr. James sugerează evitarea pe cât posibil a alimentelor care conțin nitrați de sodiu. Cât despre cantitate, el spune că nu există o recomandare anume pentru carnea procesată, dar ar fi bine să mâncăm cât mai rar posibil. În același timp, carnea procesată etichetată „fără nitrați” nu va elimina neapărat problemele legate de cancer, deoarece procesarea în sine poate juca un rol.

„Produsele etichetate «fără nitrați» sau «netratate» pot conține, de asemenea, surse vegetale de nitrați, cum ar fi pudra de țelină, care pot duce totuși la formarea de compuși care pot deteriora celulele”, spune el.

De asemenea, medicul afirmă că dacă ați consumat carne procesată în trecut nu înseamnă neapărat că se va dezvolta cancerul. „Cu toate acestea, nu este niciodată prea târziu să faci schimbări mai sănătoase, așa că accentul ar trebui pus pe alegerile viitoare, inclusiv alegerea mai frecventă a unor surse alimentare mai sănătoase pentru a reduce riscul de cancer în viitor”.

Alimentele care reduc riscul de cancer

Medicul vine și cu alternative care vin în reducerea riscului de cancer. Poți obține în continuare o cantitate suficientă de proteine ​​fără a consuma prea multă carne roșie și procesată.

Alternative bune la carnea procesată sunt: fasole, linte, pește proaspăt, pui proaspăt, curcan proaspăt, nuci, semințe și tofu.

„Alegerea mai frecventă a acestor surse de proteine ​​poate reduce dependența de carnea procesată și poate susține un model alimentar mai axat pe plante. Scopul nu este pur și simplu de a găsi un înlocuitor «fără nitrați» pentru slănină sau mezeluri, ci de a include o varietate mai mare de alimente integrale sau minim procesate”, mai spune dr. James.