L’Oréal, dată în judecată: compania, acuzată că a ascuns posibile riscuri de cancer

Statul Arizona a dat în judecată L’Oréal, acuzând compania franceză că ar fi ascuns dovezi privind riscurile pe care produsele pentru îndreptarea părului le-ar putea avea asupra sănătății femeilor.

L’Oréal este dată în judecată Foto: shutterstock

Ce acuzații i se aduc companiei L'Oréal

Procurorul general al statului, Kristin Mayes, membră a Partidului Democrat, a depus acțiunea joi, în instanța statală, transformând Arizona în primul stat american care inițiază un proces legat de presupusele riscuri de cancer asociate acestor produse de păr.

Mayes susține că L’Oréal a încălcat legislația privind protecția consumatorilor prin comercializarea produselor – folosite în special de femeile afro‑americane – fără a avertiza asupra riscurilor de cancer ovarian și uterin, potrivit The Guardian.

Statul solicită penalități, despăgubiri și o hotărâre judecătorească ce ar obliga compania să nu mai vândă produsele fără avertismente clare privind riscurile oncologice.

În acțiune, autoritățile din Arizona afirmă că, timp de decenii, L’Oréal și companiile partenere au „exploatat presiuni sociale vechi de secole și standarde de frumusețe discriminatorii care afectează persoanele de origine africană, punând profitul înaintea siguranței consumatorilor”.

Procesul se adaugă celor peste 12.000 de plângeri similare depuse de femei sau de familiile lor, reunite într-un litigiu multidistrict aflat pe rolul unei instanțe federale din Chicago, procedură menită să gestioneze eficient acțiunile intentate în mai multe jurisdicții.

Reacția companiei L’Oréal

Un purtător de cuvânt al L’Oréal nu a oferit un răspuns imediat. Compania susține însă că produsele sale trec prin evaluări riguroase de siguranță și că acuzațiile nu au fundament științific sau juridic.

Produsele vizate – comercializate sub branduri precum Dark and Lovely, Optimum și altele – promit îndreptarea permanentă a părului texturat.

Primele procese au apărut după publicarea, în 2022, a unui studiu al National Institutes of Health (NIH), care arăta că femeile ce foloseau aceste produse de câteva ori pe an aveau un risc de peste două ori mai mare de a dezvolta cancer uterin.

Acțiunile în instanță solicită despăgubiri pentru suferința fizică și emoțională, costuri medicale și prețul produselor. Printre companiile vizate se află L’Oréal, Revlon și alți producători, Revlon negând la rândul său existența unei legături între produsele sale și cancer.

Potrivit documentelor judiciare, litigiul multidistrict avansează, iar primele procese ar putea începe în 2027.