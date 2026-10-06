Câini, pisici și chiar șerpi, binecuvântați la biserică! Sărbătoare dedicată Sfântului Francisc de Assisi

Mii de credincioși din întreaga lume și-au dus animalele de companie la biserică pentru a primi binecuvântarea preoților, de sărbătoarea Sfântului Francisc de Assisi, patronul animalelor și al naturii. Câini, pisici, păsări, pești, șerpi și chiar melci au fost stropiți cu apă sfințită în cadrul unor ceremonii organizate în mai multe țări.

În Valparaíso, preoții au binecuvântat animalele pe stradă Foto: Profimedia

Animalele au fost stropite cu apă sfințită

Tradiția a fost respectată pe 4 octombrie, iar imagini cu animalele aduse la biserică au fost surprinse în orașe din SUA, Filipine, Chile, Brazilia, și Panama. Stăpânii au venit alături de companionii lor pentru a celebra legătura dintre oameni și animale și pentru a le oferi acestora o binecuvântare considerată simbol al protecției și al iubirii.

Stăpânii din Rio de Janeiro și-au dus pisicile la biserică Foto: Profimedia

La New York, la Catedrala Sfântul Ioan Divinul, ceremonia organizată sub monumentala instalație „Gaia” a avut o semnificație aparte, marcând și 800 de ani de la moartea Sfântului Francisc.

Evenimente similare au avut loc în numeroase comunități episcopale din Statele Unite. În Oklahoma, Biserica Episcopală All Souls’ i-a primit pe credincioși alături de animalele lor, în timp ce la Burlington, Wisconsin, Boston, Massachusetts, și Houma, Louisiana, invitația s-a adresat „animalelor cu blană, pene sau solzi”, dar și jucăriilor de pluș.

Un șarpe a fost prezent la Catedrala Sfântul Ioan Divinul din New York Foto: Profimedia

La Biserica Episcopală din Lancaster, Carolina de Sud, „toate creaturile, mari și mici” au fost binevenite. Pentru animalele de fermă sau pentru cele care nu suportă să plece de acasă, stăpânii au putut aduce fotografii pentru a fi binecuvântate.

Și în afara Statelor Unite, tradiția a atras numeroși iubitori de animale. În Manila, Filipine, la Malate Church, credincioșii au venit cu câini, pisici și chiar un melc pentru a fi stropiți cu apă sfințită. Biserica a profitat de ocazie pentru a organiza și vaccinări gratuite pentru câini și pisici.

În Valparaíso, Chile, stăpânii și-au adus animalele la ceremoniile dedicate Sfântului Francisc de Assisi, unde acestea au primit, la rândul lor, binecuvântarea preoților.

Sfântul Francisc de Assisi, călugăr italian și fondator al ordinului franciscan, considera că toate viețuitoarele, inclusiv plantele, sunt frații și surorile sale. A murit pe 3 octombrie 1226.