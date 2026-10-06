 Burlăcița Tina Ulmeanu, primele mărturisiri cutremurătoare despre viol: „Mi-au furat inocența!”
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Burlăcița Tina Ulmeanu, primele mărturisiri cutremurătoare despre viol: „Mi-au furat inocența!”

#Exclusiv Click!
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Tina Ulmeanu, una dintre burlăcițele din „Burlacii: Foc în Paradis”, face o mărturisire tulburătoare despre unul dintre cele mai grele capitole din viața ei. Într-un interviu exclusiv pentru Click!, vedeta a povestit în premieră că și-a început viața sexuală în adolescență în urma unei experiențe traumatizante, care a lăsat urme adânci asupra ei și familiei sale. Avea doar 14 ani.

Tina Ulmeanu de la Burlacii: Foc în Paradis
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Tina Ulmeanu de la Burlacii: Foc în Paradis Foto: Pro TV

Deși în fața camerelor de filmat Tina Ulmeanu este o femeie sigură pe ea, care vorbește deschis despre relații, iubire și vulnerabilități, în spatele acestei imagini există o poveste pe care a purtat-o ani întregi.

„Eu nu mi-am început viața sexuală normal”

Întrebată care este momentul din viață care a schimbat-o radical, Tina de la Burlacii: Foc în Paradis spune că ceea ce a trăit în adolescență a fost chiar mai puternic decât pierderea unei sarcini sau o logodnă eșuată.

„Nu, e ceva mai crazy decât atât. Eu nu mi-am început viața sexuală normal în perioada adolescenței și mi-a impactat foarte mult familia și mai ales pe mine. Am stat ani de zile în terapie și de acolo cumva traiectoria și aura mea originală s-au distrus”, mărturisește Tina.

Apoi vine momentul în care dezvăluie vârsta la care s-a întâmplat totul.

14”, răspunde ea atunci când este întrebată câți ani avea.

Tina descrie perioada care a urmat drept una în care și-a pierdut inocența și a început să ridice ziduri pentru a se proteja.

„Cum spune tata mereu: «Ți-au distrus inocența». Mă rupe rău vorba asta. Mi-au furat inocența și de acolo am început să mă și îndoiesc așa, să mă acopăr cu tot felul de scuturi ca să nu mai trec vreodată prin asta.”

„Nu puteam dormi noaptea și tremuram non-stop”

Trauma nu a rămas însă în trecut. Pentru adolescenta de atunci, efectele s-au întins pe ani întregi. Tina povestește că a avut nopți în care nu putea dormi, flashback-uri și stări fizice greu de controlat.

„Fiind un copil rănit și pierdut, m-am intoxicat și cu tot felul de substanțe la un moment dat, că nu puteam dormi noaptea, aveam flashback-uri și tremuram non-stop. Nu este calea cea bună, doar te afunzi mai rău în probleme!”, spune ea.

„Au plătit pentru asta?”

Una dintre cele mai directe întrebări din interviu vine atunci când Tina este întrebată dacă persoanele responsabile au plătit pentru ceea ce i-au făcut.

Răspunsul ei este la fel de apăsător:

„Într-o formă sau alta.”

Când este întrebată dacă nu a fost suficient, Tina recunoaște:

„Nu cât ar fi trebuit.”

Astăzi, însă, spune că nu mai trăiește cu dorința de răzbunare care o domina în primii ani.

„Le-am blocat undeva în minte, amintirile acelea, să pot merge mai departe. Am lucrat prea mult la mine și sincer nu caut răzbunare cum făceam în primii ani, cât încă nu înțelegeam de ce și îmi puneam întrebările alea clasice.”

A urmat ani întregi de terapie

Tina spune că, după ani de terapie și după un proces dificil de reconstrucție personală, a ajuns să privească experiența dintr-o perspectivă diferită.

„Lucrurile s-au întâmplat ca eu să fiu omul care sunt astăzi, fie că au fost tragice sau nu. Nu te mai simți femeie în cea mai înaltă formă de feminitate.”

Poate cea mai vulnerabilă parte a mărturisirii sale este cea în care Tina vorbește despre felul în care trauma i-a afectat imaginea despre propria persoană și relațiile cu ceilalți.

„Am mai auzit că trebuie să înveți să trăiești toată viața cu asta. Din punctul meu de vedere, nu. Dar trebuie să muncești foarte mult la tine, pentru că real am pățit-o și în primii ani, de adolescentă, îți afectează foarte mult relațiile din toate punctele de vedere.”

Apoi, burlăcița explică ce a însemnat pentru ea această traumă:

„Nu mai ai încredere, nu te simți frumoasă, te simți așa ca o rufă, nu te simți femeie în cea mai înaltă formă de feminitate și de aia trebuie să înveți să te iubești din nou, că nu ești tu de vină pentru ce s-a întâmplat.”

Lucrurile au stat diferit

Sunt cuvinte pe care Tina spune că le-a putut înțelege cu adevărat abia după ani de terapie.

În adolescență, însă, lucrurile stăteau complet diferit. La 14 ani, nu avea instrumentele necesare pentru a înțelege ceea ce i se întâmplase și, ca multe victime ale unei astfel de traume, spune că ajunsese să se învinovățească.

„Da, te condamni, pentru că mai ales când ai o vârstă fragedă și nu înțelegi de ce tocmai tu.”

Astăzi, Tina vorbește despre acel copil de 14 ani cu mai multă înțelegere și spune că una dintre cele mai importante lecții pe care le-a învățat a fost că vina nu îi aparținea.

Mărturisirea vine într-o perioadă în care publicul o descoperă pe Tina într-o altă ipostază, în „Burlacii – Foc în Paradis”, emisiune difuzată de luni până joi, de la ora 23:00, la Acasă, iar episoadele sunt disponibile în avans pe VOYO.

Dincolo de flirt, competiție și poveștile de iubire din show, Tina Ulmeanu demonstrează că în spatele imaginii unei femei puternice pot exista răni pe care nimeni nu le vede. Iar pentru ea, drumul până la femeia de astăzi a însemnat ani de terapie, confruntarea cu propriile frici și, mai ales, învățarea unui lucru pe care spune că nu l-a putut vedea atunci când era doar un copil: că nu a fost vina ei.

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