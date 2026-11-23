Bucurie uriașă în familia jurnalistului Lucian Mîndruță, după ce fiul său, Mihai Mîndruță, a anunțat public ce specializare medicală și-a ales în urma promovării examenului de Rezidențiat.

Lucian Mîndruță, mândru de fiul său după examenul de Rezidențiat Foto: facebook

Tânărul absolvent al Facultății de Medicină își va începe oficial activitatea profesională în Capitală, alegând domeniul psihiatriei, iar vestea a fost primită cu multă mândrie de celebrul său tată.

Ce specializare a ales Mihai Mîndruță și reacția jurnalistului pe rețelele sociale

Anunțul a fost făcut chiar de către Mihai Mîndruță pe pagina sa de Facebook, unde și-a actualizat statutul profesional pentru anul 2026 cu funcția de „Medic rezident psihiatrie” în București. Postarea a fost însoțită de o fotografie în care tânărul apare îmbrăcat în echipament medical și purtând stetoscopul la gât.

Lucian Mîndruță a redistribuit imediat mesajul fiului său pe contul său oficial de Facebook, rezumându-și emoția și mândria în doar două cuvinte pline de semnificație: „A reușit!”.

Mihai, fiul lui Lucian Mîndruță, și-a ales specializarea medicală Foto: facebook

De la festivitatea de pe Arena Națională la continuarea tradiției medicale din familie

Succesul de la examenul de Rezidențiat vine la doar câteva luni după ce Mihai Mîndruță și-a încheiat oficial studiile universitare. În luna septembrie, Lucian Mîndruță și familia sa au fost prezenți la ceremonia de absolvire a Facultății de Medicină, organizată pe Arena Națională alături de mii de absolvenți, profesori și apropiați.

Vizibil emoționat la acel moment, jurnalistul publicase o fotografie cu fiul său în robă și tocă de absolvent, mărturisind cât de intens a trăit evenimentul:

„De azi, e doctor. Și cum e normal, am plâns cu toții pe Arena Națională”, a scris Lucian Mîndruță pe rețelele sociale după festivitate.

Prin această alegere profesională, Mihai Mîndruță duce mai departe tradiția medicală din familie, călcând pe urmele mamei sale, Ioana Mîndruță, care este medic neurolog de profesie. Totodată, fotografiile publicate de la absolvirea din toamnă au atras numeroase reacții din partea internauților, mulți remarcând asemănarea fizică izbitoare dintre tânărul medic și tatăl său.