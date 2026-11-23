În timp ce multe vedete aleg la micul dejun preparate sofisticate, fructe exotice sau smoothie-uri colorate, Amal Clooney, soția celebrului actor George Clooney, are un obicei alimentar care îi surprinde pe mulți.

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Avocata în vârstă de 48 de ani își începe ziua cu un bol de… supă de alge marine. Un preparat neobișnuit pentru gustul multora, pe care unii îl consideră chiar respingător, dar care are câteva beneficii nutriționale interesante.

Este vorba despre miyeokguk, o supă tradițională coreeană preparată din alge marine brune, ulei de susan și usturoi. Deși combinația poate părea ciudată la prima vedere, acest aliment este apreciat în bucătăria asiatică pentru conținutul său bogat în minerale și fibre.

De ce sunt algele marine atât de benefice pentru organism?

Potrivit specialiștilor de la Harvard, algele marine pot conține cantități importante de iod, potasiu, fier și magneziu. Toate aceste minerale au roluri importante în buna funcționare a organismului și pot influența nivelul de energie.

Iodul este esențial pentru producerea hormonilor tiroidieni, care contribuie la reglarea metabolismului. Fierul ajută la transportul oxigenului prin sânge, iar lipsa lui poate provoca oboseală, în special în cazul femeilor. Magneziul participă la sute de procese din organism, inclusiv la producerea energiei la nivel celular.

Un alt avantaj este conținutul de fibre. Acestea pot încetini digestia, contribuind la menținerea senzației de sațietate și la reglarea glicemiei. Cu alte cuvinte, un mic dejun care include alge marine ar putea ajuta la evitarea senzației de foame și a scăderii energiei înainte de prânz. Fibrele din alge pot avea și efect prebiotic, hrănind bacteriile benefice din intestin.

Chiar dacă sunt considerate nutritive, algele marine nu trebuie consumate în cantități mari. Unele varietăți, în special kombu, pot conține niveluri foarte ridicate de iod. Un consum excesiv, în mod repetat, poate afecta funcționarea glandei tiroide. Drept urmare, trebuie acordată o atenție crescută, atunci când cineva intenționează să consume așa ceva. Nu ne facem griji în privința lui amal, care cu singuranță beneficiază de cele mai bune sfaturi nutriționale!