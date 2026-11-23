Britney Spears a făcut o confesiune neașteptată și plină de vulnerabilitate despre familia de care s-a înstrăinat în ultimii ani, într-o postare amplă publicată pe Instagram sâmbătă, 21 noiembrie, și ștearsă ulterior.

Britney Spears, mesaj neașteptat pentru familia sa Foto: arhivă

Vedeta pop în vârstă de 44 de ani le-a cerut scuze în repetate rânduri unor membri nenominalizați ai familiei pentru că a readus în discuție problemele din trecut, mărturisind că nu a vorbit niciodată „față în față” cu ei despre aceste subiecte și recunoscând că îi lipsește familia „la nebunie”.

Britney Spears, mesajul emoționant publicat și șters de pe Instagram

Într-o descriere lungă, mama a doi copii și-a analizat propriile reacții, numindu-și încăpățânarea „copilărească și jenantă” și explicând că totul a pornit din nevoia de a-și proteja sufletul.

„Sunt atât de binecuvântată să am o familie atât de frumoasă. Îmi pare foarte rău că am readus în discuție problemele din trecut, dar cred că am făcut-o pentru că mi-am dat seama că trebuia să îmi protejez inima… acesta este modul meu de a iubi și, atunci când te iubesc, te iubesc CU ADEVĂRAT. Încăpățânarea mea este copilărească și jenantă. Gândindu-mă la trecut, sunt evident om și s-ar putea să existe chiar un sâmbure de adevăr în acele lucruri pe care le-am spus din punct de vedere psihologic”, a scris Britney Spears potrivit People.

Artista și-a încheiat confesiunea reiterând regretele și mărturisind motivul real al gesturilor sale: „Oricum ar fi, îmi cer scuze familiei mele pentru că am readus acele amintiri, dar nu am vorbit niciodată cu ei față în față despre asta… sincer, este pentru că pur și simplu îmi este dor de ei la nebunie!!! Și îmi pare foarte rău!!!”.

Potrivit relatărilor, fotografia aleasă pentru această postare a fost o imagine generată cu ajutorul inteligenței artificiale, înfățișând două pisici îmbrăcate în cardigane roz și bej, cu poșete minuscule asortate, care beau ceaiul la Londra, având celebrul Big Ben pe fundal.

Istoricul tensiunilor din familia Spears, tutela judiciară și disputa financiară cu tatăl ei

Acest mesaj vine după ani întregi în care Britney Spears a vorbit deschis despre sentimentele sale contradictorii față de rudele sale, printre care tatăl ei, Jamie Spears (74 de ani), mama sa, Lynne Spears (71 de ani), și sora ei, Jamie Lynn Spears (35 de ani). În cartea sa de memorii lansată în 2023, The Woman in Me, interpreta piesei „Everytime” a abordat relația complicată dintre ei, mărturisind inclusiv că i se rupe sufletul pentru Jamie Lynn, care a crescut în umbra ei și a trecut prin experiența divorțului părinților.

De-a lungul timpului, câștigătoarea premiului Grammy a vorbit în repetate rânduri despre tutela dispusă de instanță în 2008 și supravegheată de tatăl ei și de un avocat. În iunie 2021, Britney a contestat tutela în fața judecătorilor, declarând: „Am mințit și am spus întregii lumi că sunt bine și că sunt fericită. Nu sunt fericită. Nu pot să dorm. Sunt deprimată. Plâng în fiecare zi”.

Jamie Spears a fost înlăturat din rolul de tutore al averii sale în septembrie 2021, iar tutela a fost încheiată definitiv în luna noiembrie a aceluiași an. Ulterior, în aprilie 2024, Britney și Jamie Spears au ajuns la o înțelegere privind cheltuielile de judecată generate de procesul tutelei, acord confirmat la acel moment pentru People de avocații ambelor părți, la Curtea Superioară din Los Angeles.