Claudia Pătrășcanu, strigăt de disperare! „Trăiesc cea mai mare durere a unei mame”

Claudia Pătrășcanu a făcut public un mesaj în care vorbește despre perioada dificilă prin care trece, după ce afirmă că nu își mai poate vedea fiul în mod normal de aproape patru luni. Artista susține că băiatul ei, Nicolas, în vârstă de 9 ani, nu a revenit la școală, deși există mai multe hotărâri judecătorești care ar trebui respectate.

Claudia Pătrășcanu Foto: arhivă

Vedeta spune că această situație a ajuns să îi provoace o mare suferință, deoarece nu mai poate petrece timpul alături de copilul său așa cum o făcea înainte. Claudia Pătrășcanu a mărturisit că îi este dor de momentele simple alături de fiul ei, precum mersul împreună la școală sau serile petrecute în familie.

Claudia Pătrășcanu spune că fiul ei nu a fost dus la școală, deși există decizii ale instanței

În mesajul transmis public, Claudia Pătrășcanu afirmă că ultima hotărâre judecătorească, pronunțată pe 9 octombrie, prevede ca tatăl copilului să îl aducă pe Nicolas la cursuri. Artista susține însă că, pe 12 octombrie, acest lucru nu s-ar fi întâmplat.

„De aproape patru luni trăiesc cea mai mare durere a unei mame. Nu-mi mai pot înveli copilul seara, nu-l mai pot lua de mână să-l duc la școală, nu-l mai pot îmbrățișa și nu-l mai pot avea acasă, alături de fratele lui”, a transmis Claudia Pătrășcanu.

Aceasta a întrebat public câte decizii ale instanței mai sunt necesare pentru ca un copil de 9 ani să ajungă la școală și să revină la rutina pe care o avea înainte. Artista a vorbit și despre separarea celor doi frați, despre care spune că au crescut împreună și au împărțit numeroase momente importante.

Artista cere sprijinul instituțiilor pentru rezolvarea situației

Claudia Pătrășcanu a mai precizat că a solicitat sprijinul instituțiilor competente și că a făcut mai multe sesizări către DGASPC Giurgiu. Potrivit mesajului său, unele dintre aceste solicitări nu ar fi primit răspuns, iar situația copilului ar continua să fie dificilă.

Vedeta a menționat și o intervenție realizată în luna august de o psiholoagă din cadrul DGASPC Giurgiu, despre care spune că ar exista aspecte pe care dorește să le clarifice. Claudia Pătrășcanu afirmă că a cerut informații despre această situație, dar susține că nu a primit răspunsurile solicitate.

„Cine protejează dreptul la educație al acestui copil? Cine verifică respectarea hotărârilor judecătorești? Cine răspunde pentru lunile de copilărie pierdute?”, a mai scris artista.

La finalul mesajului, Claudia Pătrășcanu a transmis că își dorește doar respectarea legii și protejarea copiilor săi. Ea a încheiat cu un mesaj adresat fiului său, spunându-i că este iubit și că ea și fratele lui îl așteaptă cu brațele deschise.

Instanța a hotărât ca fiul cel mic, Nicolas, să se întoarcă la domiciliul Claudiei după ce fostul său soț, afaceristul Gabi Bădălău, a deschis un proces prin care solicită modificarea măsurilor stabilite în privința celor doi băieți pe care îi au împreună. După divorț, instanța a hotărât ca minorii să locuiască alături de mama lor, la Constanța.