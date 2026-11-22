După ce Robert Pattinson a fost desemnat noul James Bond, atenția s-a mutat asupra actriței care îi va fi parteneră în următorul film al celebrei francize. Mai multe nume cunoscute de la Hollywood au fost deja vehiculate pentru rolul feminin principal, printre care Zendaya, Sydney Sweeney și Florence Pugh. Deocamdată, producătorii nu au făcut niciun anunț oficial, iar distribuția viitoarei producții Amazon MGM rămâne un subiect de speculații.

Actrițele care ar putea juca alături de Robert Pattinson în următorul film James Bond Foto: Instagram

Alegerea lui Robert Pattinson pentru rolul agentului 007 a ridicat așteptările în privința distribuției noului film. Potrivit BBC, producătorii ar putea opta fie pentru o vedetă consacrată la nivel internațional, fie pentru o actriță mai puțin cunoscută.

Criticul de film Larushka Ivan-Zadeh consideră că viitoarea parteneră a lui Bond trebuie să aibă „o identitate proprie foarte puternică” și să fie o femeie aparte, senzuală și complexă.

Jurnalista Catrina Rose are o perspectivă asemănătoare: „Mi-ar plăcea să văd o fată Bond la fel de interesantă și imprevizibilă ca el”.

Printre primele nume apărute în discuție se află Zendaya. Actrița a devenit una dintre favorite după anunțul privind distribuirea lui Robert Pattinson, mai ales că cei doi au jucat împreună în trei filme anul acesta. Larushka Ivan-Zadeh consideră că formează un duo interesant pe marele ecran, iar Catrina Rose apreciază că notorietatea actriței ar putea reprezenta un avantaj.

Alte două posibile candidate sunt Hunter Schafer și Sydney Sweeney, colegele Zendayei din serialul „Euphoria”. Istoricul de film Llewella Chapman, de la Universitatea East Anglia, consideră că zvonurile despre Sydney Sweeney nu sunt întâmplătoare. Actrița ar avea atât sex-appeal, cât și capacitatea de a interpreta personaje mai dure.

Sweeney a primit luna trecută și susținerea fostei fete Bond Trina Parks. Aceasta a declarat pentru The Telegraph că actrița s-ar potrivi rolului, deoarece Bond are nevoie de o femeie care își asumă propria sexualitate.

Florence Pugh ar prefera rolul unei antagoniste

Pe lista actrițelor vehiculate se află și Suki Waterhouse, partenera lui Robert Pattinson. Aceasta a mărturisit în trecut că și-ar dori să interpreteze o fată Bond neînfricată. Totuși, distribuirea unui cuplu real în rolurile principale nu are precedent în istoria francizei, astfel că actrița ar putea primi mai degrabă un rol episodic.

Un alt nume care a atras atenția este Maya Jama. Prezentatoarea TV a intrat în atenția publicului după participarea la emisiunea „Celebrity Traitors”, iar speculațiile privind o posibilă apariție în noul film James Bond s-au intensificat după ce a renunțat la „Love Island”. Recent, aceasta a semnat însă un contract cu o platformă de streaming, ceea ce lasă incertă o eventuală implicare în proiect.

Florence Pugh este o altă actriță despre care s-a discutat în legătură cu distribuția viitorului film. La fel ca Zendaya, aceasta joacă alături de Robert Pattinson în „Dune: Part Three”. Actrița și-a exprimat interesul pentru producția James Bond, însă ar prefera să interpreteze un personaj negativ, nu rolul feminin principal.

Catrina Rose consideră că Pugh ar avea multe dintre calitățile căutate de producători.

„Mi-o pot imagina în rolul unei femei despre care Bond crede că este de partea lui, dar care, în realitate, l-a manipulat tot timpul”, a explicat jurnalista.

Printre celelalte actrițe ale căror nume au fost vehiculate se numără Anya Taylor-Joy, cunoscută din „The Queen’s Gambit”, și Jodie Comer, vedeta serialului „Killing Eve”.

Gemma Chan, cunoscută pentru filmul „Crazy Rich Asians”, a declarat pentru Variety că este flatată de speculațiile fanilor și că ar accepta fără ezitare un asemenea rol.

Lista numelor vehiculate continuă cu Saoirse Ronan, Margaret Qualley, Marisa Abela, Emily Blunt, Lily James, Chase Infiniti, Inde Navarrette, Simone Ashley, Deva Cassel și Ambika Mod. Producătorii ar putea însă să aleagă o actriță mai puțin cunoscută sau aflată la începutul carierei internaționale, așa cum s-a mai întâmplat în trecutul francizei.

Cum s-a schimbat imaginea fetelor Bond de-a lungul timpului

Dincolo de numele vehiculate, alegerea viitoarei partenere a agentului 007 readuce în discuție și modul în care sunt construite personajele feminine în filmele James Bond.

De-a lungul anilor, acestea au fost prezentate adesea mai ales ca interese romantice ale protagonistului, cu o autonomie limitată. Inclusiv termenul de „fată Bond” a fost criticat, fiind considerat de unii drept o etichetă care infantilizează femeile.

Monica Bellucci, care a jucat în filmul „Spectre”, lansat în 2015, s-a numărat printre actrițele care au respins această denumire.

„Nu pot spune că sunt o fată Bond, pentru că sunt prea matură. Eu spun doamnă Bond, femeie Bond”, declara actrița într-un interviu pentru The Guardian.

Jurnalista Catrina Rose consideră, la rândul său, că felul în care au fost prezentate femeile în unele dintre producțiile mai vechi ale francizei nu a trecut testul timpului.

În 2021, Cary Fukunaga, regizorul filmului „No Time to Die”, afirma că anumite scene din producțiile anilor '60, precum „Thunderball” și „Goldfinger”, reprezintă, practic, acte de viol și nu ar mai fi acceptabile în prezent.

În ultimele decenii, producătorii au încercat să adapteze franciza la schimbările din societate, inclusiv în ceea ce privește reprezentarea personajelor feminine.