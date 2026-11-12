Când este cel mai avantajos să cumperi o locuință. Perioada în care vânzătorii sunt mai dispuși să lase din preț

Sfârșitul de an poate ascunde oportunități importante pentru cei care vor să cumpere un apartament sau o casă. Deși primăvara și vara sunt considerate perioadele preferate pentru tranzacțiile imobiliare, ultimele luni din an pot oferi un avantaj important cumpărătorilor: mai multă putere de negociere și vânzători dispuși să accepte prețuri mai mici.

Când este cel mai avantajos să cumperi o locuință. Foto: Shutterstock

Cei care își doresc să devină proprietari tind să își intensifice căutările în sezonul cald, când oferta de locuințe este, de regulă, mai generoasă, iar numărul persoanelor interesate de achiziții crește. Totuși, calendarul imobiliar nu se rezumă la lunile de primăvară și vară.

Noiembrie și decembrie pot fi printre cele mai avantajoase perioade pentru achiziția unei locuințe, în special pentru cumpărătorii care au bugetul pregătit, urmăresc atent piața și sunt dispuși să negocieze. Reducerea activității imobiliare de la finalul anului poate schimba raportul de forțe dintre vânzători și cumpărători, oferindu-le celor din urmă mai mult spațiu pentru a obține condiții favorabile.

De ce sunt vânzătorii mai dispuși să negocieze la final de an

Pe măsură ce se apropie sărbătorile de iarnă, interesul pentru cumpărarea unei locuințe poate scădea. Mulți români preferă să amâne vizionările și deciziile importante până în ianuarie sau primăvara următoare. În consecință, proprietarii care au anunțuri active de mai multe luni se pot confrunta cu o perioadă mai lungă de așteptare.

Pentru unii dintre aceștia, vânzarea locuinței înainte de sfârșitul anului devine o prioritate. După numeroase vizionări, discuții cu potențiali cumpărători și cheltuieli asociate menținerii proprietății pe piață, motivația de a finaliza tranzacția poate crește.

Există și motive financiare sau personale care îi determină pe proprietari să accepte negocieri mai flexibile. Unii au nevoie de bani pentru alte investiții, alții trebuie să respecte un termen de mutare sau vor să evite costurile de întreținere ale unei proprietăți pe care nu o mai folosesc.

În aceste condiții, cumpărătorii pot avea mai multe șanse să obțină o reducere decât în perioadele în care cererea este ridicată și vânzătorii au la dispoziție mai multe oferte.

Ce avantaje ai dacă îți cumperi apartamentul în noiembrie sau decembrie

Unul dintre cele mai importante beneficii ale achiziției unei locuințe la final de an este concurența mai redusă. Dacă sunt mai puțini cumpărători activi, proprietarii pot deveni mai receptivi la ofertele concrete și la propunerile de negociere.

Printre avantajele pe care le poate avea un cumpărător în această perioadă se numără:

Posibilitatea obținerii unui preț mai bun: proprietarii care vor să încheie tranzacția înainte de Anul Nou pot accepta oferte sub prețul inițial solicitat.

Mai puțină concurență: un număr mai mic de persoane interesate poate însemna mai mult timp pentru analizarea proprietăților și luarea unei decizii.

Condiții contractuale negociabile: pe lângă preț, cumpărătorul poate discuta despre termenul de eliberare a locuinței, eventualele reparații sau includerea mobilierului și a electrocasnicelor.

Mai multă flexibilitate din partea proprietarilor: vânzătorii care au nevoie să finalizeze tranzacția într-un interval scurt pot fi mai deschiși la propuneri concrete.

Aceste avantaje nu înseamnă că orice apartament sau casă va avea automat un preț mai mic în noiembrie și decembrie. Contează foarte mult zona, starea imobilului, prețul de pornire și urgența proprietarului de a vinde.

Există și dezavantaje. Oferta de locuințe poate fi mai redusă

Chiar dacă ultimele luni ale anului pot favoriza negocierea, această perioadă nu este lipsită de inconveniente. Unul dintre principalele dezavantaje este numărul mai mic de proprietăți disponibile.

Locuințele atractive, amplasate în zone căutate sau cu un raport bun între preț și calitate, pot fi cumpărate înainte de venirea iernii. De asemenea, dezvoltatorii imobiliari pot avea mai puține proiecte noi disponibile pentru vânzare în această perioadă.

Prin urmare, cei care caută o locuință foarte specifică, într-un anumit cartier sau cu anumite caracteristici, ar putea avea mai puține variante din care să aleagă.

În schimb, cumpărătorii care nu urmăresc neapărat cea mai nouă proprietate sau cea mai spectaculoasă ofertă, ci un raport avantajos între preț și calitate, pot găsi oportunități interesante.

De ce sfârșitul anului poate fi momentul potrivit pentru o achiziție imobiliară

În piețele imobiliare mature, perioadele cu activitate mai redusă pot favoriza negocierile, deoarece scade numărul cumpărătorilor activi, iar o parte dintre vânzători devin mai motivați să încheie tranzacțiile.

Această dinamică explică de ce noiembrie și decembrie pot reprezenta o fereastră favorabilă pentru cei care vor să cumpere o casă sau un apartament. Nu este vorba neapărat despre cele mai mici prețuri afișate pe piață, ci despre posibilitatea de a negocia mai eficient decât în perioadele aglomerate.

Pentru a profita de această perioadă, cumpărătorii ar trebui să își stabilească din timp bugetul, să compare mai multe proprietăți și să verifice istoricul anunțurilor. O locuință care se află de mult timp la vânzare poate oferi un punct de plecare pentru o negociere, însă este important ca prețul să fie raportat la valoarea reală a proprietății și la ofertele similare din zonă.

De asemenea, verificarea documentelor, a situației juridice și a eventualelor probleme tehnice ale imobilului rămâne esențială, indiferent de perioada în care are loc achiziția.

Așadar, care este cel mai bun moment din an să îți cumperi o locuință? Pentru cumpărătorii care au banii pregătiți și știu să negocieze, noiembrie și decembrie pot aduce oportunități importante. Oferta poate fi mai restrânsă, însă proprietarii care vor să vândă înainte de finalul anului ar putea accepta condiții mai avantajoase. Răbdarea, documentarea și o strategie bună de negociere pot face diferența între o simplă achiziție și o tranzacție reușită.