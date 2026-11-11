Butonul din locuință care îți poate salva viața. De ce recomandă experții să fie testat de două ori pe an

Tabloul electric se găsește în locuințele tuturor românilor, dar cei mai mulți dintre aceștia nu interacționează cu acesta decât atunci când sunt probleme cu curentul electric. Însă, un buton mic care se găsește pe acest tablou poate fi mult mai important decât am crede și poate chiar să ne salveze viața.

Butonul este foarte important Foto: Arhivă

Un buton aparent banal de pe tabloul electric are o importanță crucială pentru siguranța casei noastre. Practic, este important să știm că orice instalație electrică modernă este prevăzută și cu o siguranţă diferențială. O astfel de siguranță este menită să oprească alimentarea cu energie atunci când este detectată o scurgere periculoasă de curent.

Mai precis, cu ajutorul unei astfel de siguranțe, vom fi protejați împotriva electrocutării. Iar pentru a ne asigura că locuința noastră este protejată constant, experții ne recomandă să verificăm această siguranță o dată la șase luni.

Are un rol foarte important pentru siguranța casei

Potrivit informațiilor de la Onet, experții de la TÜV Rheinland spun că această siguranță ar trebui verificată și de trei ori pe an. Potrivit sursei citate, expertul din cadrul inițiativei Elektro+, Martin Auer, explică că siguranța diferențială are abilitatea de a detecta chiar și pierderi foarte mici de curent.

Atunci când astfel de pierderi sunt detectate, siguranța diferențială va opri imediat alimentarea. Întreg procesul se finalizează într-o fracțiune de secundă, iar siguranța casei noastre este asigurată constant.

Cum poți verifica rapid siguranța

Iar partea cea mai bună este faptul că această siguranță este foarte ușor de verificat. Practic, vom vedea că pe siguranța din tabloul electric există un buton aparent banal, care este marcat cu litera „T”.

Pentru a verifica dacă dispozitivul întrerupe alimentarea cu energie, butonul trebuie apăsat. Curentul ar trebui să se oprească imediat, iar după ce ne-am asigurat că siguranța este funcțională, întrerupătorul poate fi repornit.

Însă, dacă butonul nu funcționează, este important să chemăm imediat un electrician. Acest buton este foarte important și ne poate proteja casa de orice fel de accident ce ține de electricitate.