Gustarea care te ajută să adormi mai repede. Nutriționiștii recomandă combinația dintre două alimente

Deja nu mai este un secret pentru nimeni faptul că somnul este crucial pentru starea noastră generală de sănătate. Cu toate acestea, multor oameni le este greu să adoarmă ușor, iar, în timp, insomnia poate duce la probleme grave de sănătate. Din fericire, există o gustare simplă care ne poate ajuta să adormim mai rapid.

Somnul este crucial pentru sănătate Foto: Shutterstock

Indiferent de cât de sănătoasă este dieta noastră și de cât de multe ore petrecem în sala de sport, dacă ignorăm importanța somnului, sănătatea noastră tot va avea de suferit. Din păcate, chiar dacă facem tot posibilul să dormim suficient de mult de-a lungul nopții, tot putem să ne confruntăm cu problema insomniei.

Din acest motiv, potrivit marthastewart.com, putem apela la o gustare simplă care, atunci când este servită seara, ne poate ajuta să adormim mai ușor. Iar potrivit nutriționiștilor, gustarea ideală în astfel de situații este un amestec de nuci și fructe uscate.

Este o gustare recomandată de nutriționiști

Potrivit medicilor nutriționiști, un amestec de nuci, în special fistic, și vișine uscate este cea mai sănătoasă gustare pe care o putem consuma seara târziu. Această combinație simplă îndeplinește aproape toate cerințele pentru ceea ce are nevoie organismul nostru pe timpul nopții.

Medicii spun că gustările consumate seara târziu ar trebui să îndeplinească două condiții: să ne scape de senzația de foame fără să provoace creșteri bruște ale glicemiei și să favorizeze un somn odihnitor. Nucile și vișinele îndeplinesc ambele cerințe.

Gustarea conține nutrienți utili pentru somn

Vișinele sunt una dintre puținele surse naturale de melatonină, hormonul ne ajută să dormim de-a lungul nopții. Iar dacă sunt servite alături de magneziu, un mineral prezent în nuci, care favorizează relaxarea, obținem o gustare care ajută organismul să se pregătească treptat pentru somn.

În plus, spre deosebire de multe gustări obișnuite, această combinație nu conține în mod natural cofeină și are un conținut scăzut de zahăr adăugat. De asemenea, porția este ușor de controlat, lucru care ne va ajuta să savurăm o astfel de gustare fără să consumăm o cantitate exagerată.