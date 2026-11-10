 Ce au cumpărat românii de Black Friday? Topul produselor care s-au vândut cel mai bine
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Ce au cumpărat românii de Black Friday? Topul produselor care s-au vândut cel mai bine

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Românilor le este tot mai greu să facă față costurilor tot mai ridicate, iar reducerile de Black Friday s-au dovedit a fi o oportunitate importantă de a face cumpărături la un preț cât mai mic. Iar ediția din acest an a Black Friday a fost una complet atipică, spun chiar comercianții din țara noastră.

Vânzările de Black Friday au fost semnificative
Vânzările de Black Friday au fost semnificative Foto: Freepik

Comparativ cu ediția Black Friday de anul trecut, în 2026 s-au vândut cu 70% mai multe alimente neperisabile. Mai mult decât atât, românii au cumpărat în acest an cu 25% mai multe produse de igienă. Iar pentru comenzile mai mari, mulți clienți au apelat la rate fără dobândă și la carduri de credit.

Spre deosebire de alți ani, în care electrocasnicele și produsele electronice erau cele mai vândute, în 2026, produsele alimentare, cele de curățenie și cele de îngrijire personală au fost printre cele mai populare, potrivit informațiilor de la PRO TV.

Care au fost cele mai vândute produse de Black Friday

Atunci când vine vorba despre produse de băcănie, cele mai multe vânzări s-au înregistrat la produsele de bază, cum ar fi făina, uleiul și diverse condimente. Chiar și dulciurile s-au vândut bine, cu ocazia reducerilor oferite de Black Friday.

Iar, datorită contextului economic dificil, mulți oameni și-au amânat cumpărăturile pe care le-ar fi făcut, în alți ani, de-a lungul întregii perioade, pentru a profita exclusiv de Black Friday. Acest lucru explică faptul că s-au vândut cu 40% mai multe produse, comparativ cu anul trecut.

S-au vândut peste 100 de tone de cafea într-o zi

Cu ocazia Black Friday, vânzările de cafea din magazine s-au dublat, în timp ce cele de detergenți au crescut de patru ori. Unul dintre cei mai mari retaileri online din țara noastră chiar a precizat faptul că, numai în cursul zilei de vineri, s-au vândut 159 de tone de cafea și 322 de tone de detergent.

Prioritățile românilor au fluctuat și în funcție de zonă. În regiunile cu venituri mai mici, românii au preferat produsele de imediată necesitate. Însă, în zonele mai înstărite, au fost înregistrate și vânzări de electrocasnice, electronice și chiar și autoturisme și aur.

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